Россиянам дали совет по выбору макарон

При выборе макарон следует обращать внимание на содержание белка. Такой совет дал шеф-повар римского ресторана Goliardi Энрико Дутто в разговоре с РИА Новости.

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Он отметил, что макаронные изделия из твердых сортов пшеницы являются лучшим вариантом, поскольку такая продукция богата клетчаткой, а также сохраняет форму и упругость при варке.

«Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы должны содержать 14 граммов белка и выше на 100 граммов продукта», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что наибольшей популярностью у россиян пользуется группа короткорезанных макаронных изделий. В эту группу, пояснил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов, входят витки, рожки, спирали, гребешки, перья, улитки, ракушки и фигурные гребешки. На их долю в структуре натуральных розничных продаж пасты в январе-июне пришлось 65,2 процента.