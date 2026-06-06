Сэндвичи по-голливудски: рецепты по мотивам любимых бутербродов знаменитостей

У каждого есть любимый быстрый перекус, к которому хочется вернуться снова и снова. Если вы думаете, что звезды кино и музыки едят только изыски в ресторанах, вы ошибаетесь!

Знаменитости тоже любят простые рецепты, которые можно приготовить на скорую руку (да, может им и готовят дворецкие или личные повара, но все же). Например, сэндвичи. Вариантов тут много — от максимально простых до довольно неожиданных сочетаний. Мы сделали для вас рецепты по мотивам популярных сэндвичей, предпочитаемых известными персонами. Рецепты можно повторить на своей кухне без сложных техник и редких продуктов. P.S. Все пропорции выдуманные, но предпочтения у звезд настоящие (или почти — ни мы, ни вы это не проверите).

Джон Красински: сэндвич с фрикадельками

Ингредиенты:

Булочка для хот-дога или чиабатта — 1 шт.

Фрикадельки — 4-5 шт.

Соус маринара — 3-4 ст. л.

Сыр (моцарелла или другой плавящийся) — 40-50 г.

Приготовление:

Фрикадельки заранее обжарить или разогреть до готовности. Булочку разрезать и слегка подогреть на сухой сковороде или в духовке. На нижнюю часть выложить горячие фрикадельки, щедро полить соусом маринара. Сверху добавить сыр и накрыть второй половиной булочки. При желании отправить сэндвич на пару минут в духовку, чтобы сыр начал плавиться и связал начинку.

Эмили Блант: сэндвич «Кубано»

Ингредиенты:

Багет или сэндвич-хлеб — 1 шт.

Запеченная свинина — 70-80 г.

Ветчина — 50 г.

Соленые огурцы — 3-4 ломтика.

Майонез — 1-2 ст. л.

Острый соус (любой) — по вкусу.

Приготовление:

Хлеб разрезать вдоль на 2 половинки. Нижнюю часть смазать майонезом и добавить немного острого соуса. Выложить слоями свинину, ветчину и огурцы. Закрыть сэндвич и слегка прижать. По желанию подрумянить на гриле или сковороде, чтобы хлеб стал хрустящим, а начинка прогрелась.

Стэнли Туччи: сэндвич с тунцом

Ингредиенты:

Тунец консервированный или приготовленный — 120 г.

Красный лук — 2-3 ломтика.

Сельдерей — 1 стебель.

Майонез — 1-2 ст. л.

Хлеб для тостов — 2 ломтика.

Сыр эмменталь — 1 ломтик.

Лист салата — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Тунец размять вилкой и смешать с мелко нарезанным луком и сельдереем. Добавить майонез, соль и перец. На хлеб выложить салат, сыр и тунцовую смесь. Накрыть вторым ломтиком и поджарить в сэндвичнице, аэрогриле или на сковороде до расплавления сыра и легкой корочки.

Селена Гомес: сэндвич с курицей и виноградом

Ингредиенты:

Куриное филе — 150 г.

Майонез — 1-2 ст. л.

Сельдерей — 1 стебель.

Миндаль — 1 ст. л.

Виноград — 6-8 ягод.

Хлеб или булочка — 2 ломтика.

Приготовление:

Курицу обжарить, запечь или отварить (тут как вам больше нравится) и нарезать небольшими кусочками. Смешать с майонезом, мелко нарезанным сельдереем, измельченным миндалем и разрезанным виноградом. Выложить начинку на хлеб и накрыть вторым ломтиком. Можно слегка охладить перед подачей, чтобы вкус стал более ярким.

Николь Кидман: сэндвич с сыром и томатами

Ингредиенты:

Хлеб (панини или тостовый) — 2 ломтика.

Сыр (чеддер, хаварти или страчателла) — 50 г.

Помидор — 1 шт.

Оливковое масло или песто — 1 ч. л.

Приготовление:

Хлеб немного подрумянить. На нижний ломтик выложить сыр и тонкие кружочки помидора. При желании добавить песто или немного масла. Накрыть вторым ломтиком и прогреть на сковороде до расплавленности сыра.

Мерил Стрип: сэндвич с пастрами

Ингредиенты:

Ржаной хлеб — 2 ломтика.

Пастрами — 80-100 г.

Горчица — 1-2 ч. л.

Маринованные огурцы — 2-3 шт.

Приготовление:

Хлеб слегка поджарить. Нижний ломтик смазать горчицей, выложить пастрами и тонко нарезанные огурцы. Накрыть вторым ломтиком и слегка прижать. Можно подогреть на гриле для более насыщенного вкуса.

Леди Гага: итальянский сэндвич

Ингредиенты:

Багет — 1 шт.

Ветчина — 70 г.

Сыр — 50 г.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Вяленое мясо или запеченный перец — по желанию.

Приготовление:

Багет разрезать вдоль и смазать сливочным маслом. Выложить ветчину и сыр. По желанию добавить вяленое мясо или запеченный перец — так вкус станет еще более интереснее, но и без этих топпингов получается вкусно. Сэндвич можно слегка подогреть, чтобы сыр стал мягче.

Натали Портман: сэндвич с фалафелем

Ингредиенты:

Лепешка или пита — 1 шт.

Фалафель — 3-4 шарика.

Овощи (огурец, помидор, зелень) — по вкусу.

Соус тахини или йогуртовый — 1-2 ст. л.

Приготовление:

Фалафель подогреть до хрустящей корочки на сковороде или в гриле. Лепешку разрезать и наполнить овощами, затем добавить фалафель и соус. Слегка прижать и подавать сразу.

Теперь у вас есть классные голливудские рецепты сэндвичей. Да, некоторые сочетания странноватые, но согласитесь, когда обычные бутерброды с колбасой и сыром надоели, можно и что-нибудь эдакое попробовать.