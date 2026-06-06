Семь приемов шеф-поваров, которые ускоряют готовку

Кажется, что повара в ресторанах умеют каким-то образом растягивать время. Пока обычный человек только ищет нож и достает продукты из холодильника, они уже успевают приготовить несколько блюд. Но никакой магии тут нет. Просто есть приемы, которые помогают работать быстрее и без лишней суеты, о которых рассказывает автор канала «FELFRI — бытовая техника для вашего дома».

Первое правило профессиональной кухни — подготовить все заранее. Повара называют это mise en place. Сначала почистить овощи, нарезать продукты, отмерить нужное количество ингредиентов, а уже потом включать плиту. Представьте: масло нагрелось, а лук уже ждет своей очереди. Никаких пауз и беготни по кухне.

Многие шефы советуют держать под рукой несколько контейнеров для заготовок. Нарезанные лук, морковь или сельдерей спокойно хранятся в холодильнике и экономят массу времени в будни.

Профессионалы часто выбирают универсальные инструменты вместо десятков узкоспециализированных приборов. Лишние гаджеты занимают место, усложняют хранение и нередко используются всего пару раз в год.

Скорость зависит даже от нарезки. Одинаковые кусочки готовятся одновременно, а значит, не придется следить за тем, чтобы часть овощей не подгорела, пока другая остается сырой.

Мелкая нарезка обычно готовится быстрее. Средняя помогает сохранить текстуру продуктов. Крупная лучше подходит для долгой тепловой обработки. Но главное правило остается неизменным: размер кусочков должен быть одинаковым.

Есть еще одна привычка, которую стоит перенять у ресторанных поваров. Пока что-то варится или запекается, они не ждут сложа руки. В это время готовят соус, нарезают продукты для следующего блюда или убирают рабочую поверхность. Несколько процессов идут параллельно, поэтому ужин появляется на столе заметно быстрее.

Исследования показывают, что опытные хозяйки тратят значительно меньше времени на готовку именно благодаря параллельной обработке продуктов и грамотному планированию.

И да, многие домашние рецепты можно смело упрощать. Не обязательно искать редкие ингредиенты или выполнять десяток промежуточных действий. Вместо бульона иногда достаточно воды со специями. Овощи не всегда нужно обжаривать по отдельности. А экзотические травы нередко заменяются сочетанием привычных приправ.

Еще один полезный прием — готовить базу сразу на несколько дней. Один соус может стать основой для нескольких разных блюд в течение недели. Такой подход заметно сокращает время, которое приходится проводить у плиты после работы.

Многие шеф-повара предпочитают не растягивать процессы и работать в хорошем темпе. Высокая скорость обработки продуктов помогает быстрее справляться с задачами и получать нужный результат без лишних действий.

Привычные блюда тоже могут получиться вкуснее благодаря простым кулинарным хитростям. Одни помогают приготовить манты без пароварки вместе с гарниром, другие позволяют сохранить омлет пышным и воздушным после приготовления, писал «ГлагоL».