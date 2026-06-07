Рецепт итальянского пирога «Восемь ложек»

Иногда лучшие рецепты — самые простые. Итальянский пирог «8 ложек» как раз из таких. Вам вообще не понадобятся кухонные весы или сложные расчеты. Главные ингредиенты отмеряются обычной столовой ложкой, уверяет автор канала «Готовим с Татьяной».

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Вся магия — в пропорциях: берем по 8 ложек муки, сахара, молока и растительного масла. К ним добавляем два яйца, разрыхлитель, ванильный сахар, щепотку соли, а также сок и цедру половины лимона. Именно лимон отвечает здесь за свежий аромат и приятную кислинку.

Смешиваем все до однородности и перекладываем в форму. На подготовку уйдет буквально пара минут — идеальный вариант, если хочется домашней выпечки к чаю, а времени в обрез.

Выпекаем при 180 градусах около 30-40 минут (тут лучше ориентироваться на свою духовку). На выходе получается мягкий, нежный пирог с классным лимонным вкусом. Он выручит и в обычный будний день, и когда на пороге внезапно появились гости.

Также и пироги с творожной начинкой и их шоколадные варианты давно считаются одними из самых популярных домашних выпечек. Особую любовь они заслужили благодаря простоте приготовления, доступным ингредиентам и большому количеству вариаций — от фруктовых до шоколадных, о чем писал «ГлагоL».