В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусный ранний арбуз

Корка спелого арбуза должна быть более матовой. Сильный глянец может говорить о том, что плод еще не дозрел, сообщает Life.ru со ссылкой на Роскачество.

© Сетевое издание m24.ru

"Для большинства людей вкусный арбуз – значит, сладкий. На вкус арбуза влияют не только его зрелость, но и выбранный сорт. О том, что у арбузов много сортов, люди порой забывают: для них несладкий арбуз – значит, неспелый", – рассказали в Роскачестве.

Ранние сорта созревают быстрее, однако получают меньше солнечного света – из-за этого они обычно уступают поздним по сладости. Такие арбузы весят около 7–10 килограммов и хранятся 1–2 недели. Также их часто собирают чуть недозревшими – так они лучше переносят транспортировку и дольше хранятся.

Согласно исследованиям Роскачества прошлых лет, содержание сахаров в ранних арбузах сравнительно невысоко. Для сладкого вкуса этот показатель должен быть не менее 11%: 11–12% – средняя сладость, а около 14% – высокая. При этом ни один из проверенных ранних образцов не достиг даже минимального порога зрелости.

Среди июньских арбузов встречаются и импортные, например из Турции или Ирана. Они могут быть вполне зрелыми, хотя их вкус иногда отличается от привычных для российских покупателей представлений о сладости, однако это не говорит о низком качестве продукта.

В Роскачестве призвали обращать внимание на следующие признаки:

звук – он должен быть гулким, с вибрацией. Глухой звук может указывать на перезрелость, а слишком звонкий – на незрелость;

земляное пятно – оно должно быть ярко-желтым и единственным. Чем насыщеннее цвет, тем выше вероятность, что арбуз собрали вовремя;

арбуз не должен тонуть – если в воде он идет ко дну, это может говорить о перезрелости.

Также эксперты рекомендовали не ориентироваться на хвостик. Даже если арбуз сорвали с зеленым "хвостом", за 3–4 дня транспортировки он успеет высохнуть. Также бесполезно пытаться определить качество по хрусту при сжатии – такой звук арбуз издает лишь однажды и часто "хрустит" еще в пути.

Что касается опасений насчет нитратов, исследования Роскачества показали, что их содержание в проверенных арбузах, в частности, из супермаркетов, рынков и даже придорожных точек, не превышало допустимых норм. Главное перед употреблением – тщательно вымыть плод.

Кроме того, в Роскачестве напомнили о правах покупателей:

на рынке можно попросить продавца показать сертификаты соответствия и безопасности товара;

если для продажи весового товара используются измерительные приборы, рядом должны быть установлены контрольные весы, доступные для проверки покупателями.

Ранее в Роскачестве рассказали, что спелая черешня не должна быть мягкой, слишком твердой или бледной. Прежде всего спелые ягоды имеют равномерный и насыщенный цвет. Кроме того, свежая черешня блестит и имеет сухую зеленую плодоножку.