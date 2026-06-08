Какие блюда опасно заказывать в кафе в жару

Летом в кафе и ресторанах лучше выбирать блюда, которые готовят при клиенте. В жару даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным и может привести к отравлению. Об этом рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, от каких блюд лучше отказаться при посещении кафе в летнюю жару.

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По ее словам, безопасность еды в кафе зависит от состояния самого заведения.

— Безусловно, есть места, которые очень бережно относятся к санитарным нормам, но таких, к сожалению, немного. Поэтому, если вы не уверены в качестве кухни конкретного кафе, лучше перестраховаться и не есть там, — сказала она.

В первую очередь не стоит заказывать блюда, которые были мелко нарезаны и заправлены соусом, отметила диетолог.

— К ним относятся салаты, например оливье, рыбные, яичные, а также овощные. Все, что дает сок и влагу, особенно быстро портится, когда долго стоит, — предупредила Соломатина.

Эксперт подчеркнула, что наиболее скоропортящимися и опасными являются белковые продукты: рыба, яйца, мясо, особенно вареная колбаса.

— По этой же причине следует быть осторожнее с роллами и суши, потому что сырая рыба и клейкий крахмалистый рис создают идеальную среду для размножения микробов. Макаронные изделия тоже быстро приходят в негодность, особенно в смеси с другими ингредиентами, — говорит собеседница «ВМ».

Даже шашлык и мясо на гриле, которые готовят при гостях, могут представлять опасность. Важно исходное качество мяса. Несвежий продукт часто маскируют под маринадами и соусами, скрывая тухлый запах, напомнила врач.

По ее мнению, самое опасное — это морепродукты, потому что при их порче они выделяют токсины и могут вызвать очень серьезное отравление организма.

— Также очень опасно заказывать в жару молоко и творог, если он не прошел термическую обработку, и другую кисломолочную продукцию, например окрошку на кефире, — заключила Соломатина.

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