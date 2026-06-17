Как замариновать картошку: простой способ
В июне сезон молодой картошки. Это значит, что ее повсюду пруд пруди, и стоит она дешево. Одним из интересных способов применения является маринование. Подробнее — в материале «Рамблер».
Зачем мариновать картофель заранее?
Главное преимущество такого способа — экономия времени. Если картофель уже очищен, нарезан и смешан со специями, его можно в любой момент отправить в духовку, аэрогриль или на сковороду. Особенно удобно использовать такую заготовку в будни, когда на приготовление ужина остается совсем немного времени.
Кроме того, во время маринования специи успевают проникнуть в верхний слой картофеля. Благодаря этому вкус получается более насыщенным, чем при добавлении приправ непосредственно перед приготовлением.
Какой картофель выбирать?
Для маринования лучше выбирать плотные клубни без повреждений и признаков прорастания. Хорошо подходят сорта с умеренным содержанием крахмала, которые сохраняют форму после запекания. Слишком рассыпчатый картофель может начать разваливаться еще на этапе хранения в маринаде.
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Перед приготовлением клубни нужно тщательно вымыть, очистить и нарезать одинаковыми кусочками. Так они будут промаринуются равномерно и приготовятся одновременно.
Какие специи использовать?
Классический вариант включает соль, черный перец, паприку и чеснок. Также подойдут:
- сушеный розмарин;
- тимьян;
- орегано;
- смесь итальянских трав.
Основой маринада обычно служит растительное или оливковое масло. Оно помогает специям распределиться по поверхности картофеля и способствует образованию аппетитной корочки во время приготовления. При желании можно добавить немного горчицы или лимонного сока для более яркого вкуса.
Рецепт маринованного картофеля
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- паприка — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- сушеные травы — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Очистите картофель и нарежьте крупными дольками или кубиками.
- Смешайте масло, соль, специи и измельченный чеснок.
- Добавьте картофель и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом.
- Переложите в герметичный контейнер или плотный пакет с застежкой.
- Уберите в холодильник.
- Минимальное время маринования составляет около двух часов, однако вкус становится более насыщенным через 8–12 часов.
Сколько можно хранить такую заготовку?
Маринованный сырой картофель не относится к продуктам длительного хранения. Оптимально использовать его в течение суток после приготовления. Максимальный срок хранения в холодильнике обычно составляет 24–48 часов при температуре не выше четырех градусов. Если заготовка готовится на несколько дней вперед, лучше использовать другой способ — заморозку.
Как замораживать?
При замораживании сырой картофель часто темнеет и меняет текстуру. Поэтому перед заморозкой его рекомендуют бланшировать в кипящей воде две–три минуты, затем быстро охладить и обсушить.
После этого картофель можно смешать со специями, разложить по пакетам и убрать в морозильную камеру на несколько недель. Такой полуфабрикат удобно использовать для запекания и приготовления в аэрогриле.
Как приготовить замаринованный картофель?
Перед запеканием картофель не нужно промывать от специй. Достаточно выложить его на противень одним слоем и отправить в духовку, разогретую до 200–220 градусов. В зависимости от размера кусочков приготовление занимает около 30–40 минут. Для более хрустящей корочки картофель можно один раз перемешать в середине приготовления.
Маринование картофеля впрок позволяет сократить время на приготовление ужина и сделать вкус гарнира более насыщенным. Главное — хранить заготовку в холодильнике не дольше двух суток и соблюдать температурный режим. В этом случае под рукой всегда будет практически готовый гарнир, который остается лишь отправить в духовку или аэрогриль.
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