Что такое кофейный ерш и как его готовить

Бариста придумали «кофейный ерш». Эспрессо теперь мешают с солью и тоником, и получается максимально бодрящий микс. Подробнее об этом напитке «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой.

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По ее словам, рецепт кофейного ерша — это двойной шот эспрессо, тоник, щепотка морской соли (примерно 0,5 грамма). Для холодной подачи также используется лед в кубиках. Напиток действительно обладает бодрящим эффектом.

Эспрессо — источник кофеина, который стимулирует центральную нервную систему, дает заряд бодрости. В тонике содержится хинин, который, помимо того что придает характерную горчинку напитку, еще и усиливает восприятие кофе, делает вкус более ярким, сложным. Газированность тоника добавляет яркую текстуру напитку и ускоряет усвоение компонентов. Соль также играет большую роль: она смягчает горечь эспрессо, подчеркивает сладость, помогает сбалансировать общую композицию, делая напиток более необычным, — сказала она.

Эксперт отметила, что получается тонизирующий эффект от кофеина, освежающая нотка от газированного тоника. И благодаря соли этот микс получается менее резким и более гармоничным.

Однако при приготовлении важно учитывать важные нюансы. Например, использовать высококачественный свежемолотый кофе в средней или темной обжарке. Дозировка соли тоже может варьироваться, но ее избыток может испортить напиток и негативно сказаться на здоровье, — говорит Русакова.

Диетолог объяснила, что кофейный ерш полезен в жаркую погоду, когда повышен риск обезвоживания и потери электролитов.

Тем не менее, как рассказала специалист, его следует с осторожностью пить людям с:

повышенной чувствительностью к кофеину;

повышенным артериальным давлением;

заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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