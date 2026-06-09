Диетолог назвал лучший способ приготовления молодого картофеля

Молодой картофель полезнее старого — у него ниже гликемический индекс, больше витамина С и полифенолов. Но чтобы получить максимум пользы, важно правильно его приготовить. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-эндокринолог, диетолог медицинского центра «Юниклиник» Наталия Шведова.

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По словам специалиста, главный плюс молодой картошки — более низкий гликемический индекс. Это связано с особым, восковидным крахмалом, который медленнее переваривается. Кроме того, ранний урожай богаче витамином C (до 30 мг/100 г против 10–15 мг в старой) и содержит больше полифенолов в тонкой съедобной кожуре.

Однако у молодого картофеля есть и минус — возможное повышение гликоалкалоидов (соланина и хаконина), особенно если клубни позеленели. Достаточно очистить кожуру (удаляется 80–90% вредных веществ) и отварить картошку, чтобы свести риск к нулю.

Что касается кулинарной обработки, диетолог сравнила разные способы. Варка в воде почти полностью уничтожает витамин C, а крахмал становится легкоусвояемым. Микроволновка хорошо сохраняет полезные вещества, но не разрушает гликоалкалоиды. Худший вариант — жарка: образуются вредные вещества (акриламид), а калорийность резко растёт.