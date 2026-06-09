Десять рецептов полезного мороженого

Летняя жара — уважительная причина съесть мороженое на завтрак, обед и ужин. Магазинные варианты часто грешат растительными жирами, обилием рафинированного сахара и списком ингредиентов, который напоминает таблицу Менделеева.

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Полезным такой десерт назвать никак нельзя. Домашнее мороженое позволяет контролировать состав. В основе рецептов — фрукты, ягоды, натуральные йогурты, ореховые пасты и безопасные подсластители (мед, финики, сироп топинамбура или стевия). Делимся 10 рецептами мороженого без вреда для здоровья.

Банановое мороженое

Ингредиенты

Бананы спелые — 4 шт.

Миндальное молоко (или любое растительное) — 2 ст. л.

Приготовление

Бананы очистить, нарезать кружочками, заморозить в пакете на 6 часов. Застывшие кусочки залить растительным молоком и пробить блендером до консистенции мягкого пломбира. Мороженое можно подавать сразу или убрать в контейнер в морозилку на час для уплотнения.

Клубничный сорбет без сахара

Ингредиенты

Клубника (свежая или замороженная) — 500 г.

Финики мягкие без косточек — 100 г.

Сок лимона — 1 ст. л.

Вода (при необходимости) — 50 мл.

Приготовление

Финики залить горячей водой на 10 минут, затем пюрировать с небольшим количеством воды в блендере до консистенции пасты. Клубнику перебрать и помыть. Смешать ягоды, финиковую пасту и лимонный сок, взбить блендером до пюре. Протереть через сито для удаления косточек. Перелить в контейнер, заморозить на 3 часа, помешивая каждый час.

Малиново-йогуртовое мороженое

Ингредиенты

Натуральный греческий йогурт — 400 г.

Малина замороженная — 300 г.

Мед — 2 ст. л.

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Приготовление

Малину предварительно разморозить. Смешать все ингредиенты в блендере и взбить до однородности. Перелить в контейнер и убрать в морозилку на 4 часа. Первые 2 часа рекомендуется перемешивать каждые 30 минут, чтобы не образовывались кристаллы льда.

Шоколадное мороженое из авокадо

Ингредиенты

Авокадо спелое — 2 шт.

Какао-порошок без сахара — 4 ст. .

Кокосовое молоко (жирное) — 200 мл.

Сироп топинамбура (или стевия по вкусу) — 4 ст. л.

Соль — 1 щепотка.

Приготовление

Авокадо очистить, удалить косточку. Мякоть взбить в блендере с кокосовым молоком, какао, сиропом и солью до идеально гладкой консистенции. Переложить в форму, заморозить на 5 часов. Подавать чуть подтаявшим, так текстура напоминает густой шоколадный мусс.

Персиково-имбирное мороженое на кокосовых сливках

Ингредиенты

Персики спелые — 3 шт.

Кокосовые сливки (жирная часть из банки) — 400 мл.

Свежий имбирь — 2 см.

Мед — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление

Банку кокосовых сливок поставить в холодильник на ночь. Утром слить прозрачную жидкость, оставить густую массу. Персики ошпарить, снять кожуру, удалить косточки. Имбирь очистить и мелко натереть. Все смешать в блендере до однородности. Заморозить на 5 часов, перемешивая первые 2 часа.

Кефирное мороженое с ягодами

Ингредиенты

Кефир 1% — 500 мл.

Смесь ягод (черника, малина, ежевика) — 300 г.

Эритрит (или стевия — по вкусу).

Ваниль — по желанию.

Приготовление

Ягоды пюрировать блендером. Смешать с кефиром и подсластителем. Перелить в контейнер и заморозить 4-5 часов, периодически доставая и помешивая. Получается кисло-сладкое, легкое мороженое. Идеально для тех, кто считает калории.

Ореховое мороженое

Ингредиенты

Кешью сырой — 150 г.

Вода — 200 мл.

Финики мягкие — 100 г.

Какао-масло (или кокосовое масло) — 2 ст. л.

Соль — щепотка.

Приготовление

Кешью замочить на ночь, утром слить воду. Орехи взбить в блендере с водой до максимально гладкого состояния. Добавить финики (предварительно размоченные в горячей воде), какао-масло и соль. Взбить еще раз. Перелить в форму, заморозить 6 часов.

Тыквенно-пряное мороженое

Ингредиенты

Тыква запеченная — 400 г.

Кокосовое молоко — 400 мл.

Корица — 1 ч. л.

Имбирь молотый — 0,5 ч. л.

Стевия или сироп топинамбура — по вкусу.

Приготовление

Запечь тыкву до мягкости, пюрировать. Смешать с кокосовым молоком и специями, добавить подсластитель. Тщательно взбить в блендере. Массу заморозить на 5 часов, периодически помешивая.

Мятно-лаймовый сорбет

Ингредиенты

Свежая мята — 30 г.

Лайм — 3 шт.

Вода — 200 мл.

Мед — 3 ст. л.

Стевия — по желанию для дополнительной сладости.

Приготовление

С лайма снять цедру, выжать сок. Мяту измельчить. Воду смешать с медом и нагреть до растворения, остудить. Добавить сок лайма, цедру, мяту. Дать настояться 30 минут, процедить. Жидкость перелить в контейнер, заморозить на 3-4 часа, периодически перемешивая.

Черничное мороженое с творогом

Ингредиенты

Мягкий творог (5-9%) — 250 г.

Черника (свежая или замороженная) — 200 г.

Банан — 1 шт.

Миндальное молоко — 100 мл.

Приготовление

Все ингредиенты взбить в блендере до полного исчезновения комочков. Перелить в контейнер, заморозить 5 часов. В одной порции получается около 15 г белка, поэтому можно при похудении.

Домашнее мороженое без рафинада и искусственных добавок — отличная альтернатива покупному. Сладкий холодный десерт может быть источником белка, клетчатки и полезных жиров, а не пустых калорий. Экспериментируйте с ягодами, орехами и специями, подбирайте подсластитель под свой вкус. И помните: даже самое полезное мороженое остается десертом. Чувство меры никто не отменял.