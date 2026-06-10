Как определить спелый и безопасный арбуз

Спелый и безопасный арбуз можно выявить по нескольким признакам, включая цвет, звук при постукивании, хвостику и даже весу. Как рассказала «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая кафедрой ХимБиотех Московского политеха Нина Мясищева, арбуз должен быть тяжелым для своего размера — это означает, что внутри много сока и сахара.

«Первый признак — звук при постукивании. Спелый арбуз издает звонкий, гулкий звук, который «пружинит» в ответ. Если звук глухой или трескучий, это может указывать на перезрелость или пустоты внутри плода. Второй — кожура и хвостик. Кожура должна быть матовой, гладкой, без трещин, вмятин и глянца. Контрастные, четкие полосы — признак зрелости. Поверхность не должна быть мягкой, липкой. У спелого арбуза хвостик сухой, но не пересохший. Если хвостик зеленый и сочный — арбуз сорвали рано», — заметила эксперт.

Кроме того, по словам Мясищевой, важно обращать внимание на желтое (полевое) пятно. Это место, на котором арбуз лежал на земле во время созревания. У спелого арбуза пятно ярко-желтое или насыщенно-оранжевое. Белое или бледно-желтое пятно — признак незрелости.