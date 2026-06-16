Псиллиум: как приготовить, чтобы было вкусно

В чистом виде псиллиум нравится далеко не всем. Однако, если приготовить с ним десерт, он станет практически незаметным, а заодно делает блюдо более сытны. «Рамблер» собрал несколько вариантов, которые помогут включить псиллиум в рацион с удовольствием.

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Почему псиллиум считают полезным?

Его получают из оболочек семян подорожника овального. Его главная особенность — высокое содержание растворимой клетчатки.

При контакте с жидкостью оболочки впитывают воду и увеличиваются в объеме в несколько раз, образуя мягкий гель. Именно благодаря этому свойству псиллиум помогает увеличить общее количество пищевых волокон в рационе.

Большинство людей потребляют значительно меньше клетчатки, чем рекомендуют специалисты. Между тем пищевые волокна участвуют в поддержании нормальной работы кишечника, помогают дольше сохранять чувство сытости после еды и служат питательной средой для полезных кишечных бактерий.

По данным МИИН, суточная норма для женщин — 21-25 г, для мужчин — 30-38 г, а для детей — 25-31 г. Однако есть важное правило: чем больше клетчатки в рационе, тем больше жидкости необходимо пить в течение дня.

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Как лучше принимать псиллиум?

Многие пьют псиллиум по инструкции — размешивают ложку порошка в стакане воды и быстро выпивают. При смешивании с водой порошок превращается в густую гелеобразную массу, которая по вкусу почти нейтральна, но по текстуре может напоминать кисель. Способ безусловно рабочий, но именно он чаще всего вызывает неприязнь. Поэтому лучше готовить с шелухой одуванчика десерты.

Бананы, ягоды, какао, творог и йогурт сами по себе создают густую кремовую текстуру. На их фоне гелеобразные свойства псиллиума практически не ощущаются. Кроме того, сладкий вкус и аромат фруктов помогают полностью скрыть нейтральный вкус клетчатки.

Рецепты десертов с псиллиумом

1. Шоколадный пудинг

По консистенции он будет напоминать густой мусс. Главное преимущество десерта в том, что банан и какао практически полностью скрывают присутствие клетчатки.

Ингредиенты:

банан — 1 шт.

какао — 1 ст. л.

молоко — 200 мл

псиллиум — 1 ч. л.

мед или сироп — по вкусу

Способ приготовления:

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородности. Перелейте массу в креманку и оставьте на 10–15 минут. За это время псиллиум начнет впитывать влагу и десерт станет заметно гуще.

2. Ягодный чизкейк в стакане

Этот вариант особенно нравится тем, кто любит легкие творожные десерты. Получится кремовая масса, напоминающая чизкейк без выпечки.

Ингредиенты:

мягкий творог — 150 г

греческий йогурт — 100 г

ягоды — 100 г

псиллиум — 1 ч. л.

мед или подсластитель — по вкусу

Способ приготовления:

Взбейте творог, йогурт и ягоды блендером. Добавьте псиллиум и тщательно перемешайте. Уберите десерт в холодильник на 20–30 минут.

3. Кокосовый пудинг

Если хочется чего-то похожего на панна-котту, стоит попробовать приготовить этот десерт. Благодаря кокосовому молоку он получается нежным и сливочным, а псиллиум работает как натуральный загуститель.

Ингредиенты:

кокосовое молоко — 250 мл

псиллиум — 1 ч. л.

ваниль — по вкусу

кокосовая стружка — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты до однородности. Оставьте на 15–20 минут. Перед подачей посыпьте кокосовой стружкой.

4. Банановый крем с корицей

Еще один простой вариант, который напоминает детские фруктовые десерты. Корица сделает вкус более насыщенным, а банан поможет полностью замаскировать клетчатку.

Ингредиенты:

банан — 1 шт.

йогурт — 150 г

псиллиум — 1 ч. л.

корица — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Измельчите банан в пюре. Смешайте с йогуртом, корицей и псиллиумом. Уберите в холодильник на 15 минут.

5. Протеиновый крем

Этот десерт подойдет тем, кто хочет увеличить не только количество клетчатки, но и белка. По консистенции он напоминает густой кондитерский крем.

Ингредиенты:

греческий йогурт — 200 г

ванильный протеин — 25–30 г

псиллиум — 1 ч. л.

ягоды — для подачи

Способ приготовления:

Смешайте йогурт, протеин и псиллиум. Оставьте на десять минут. Перед подачей добавьте ягоды.

Таким образом, псиллиум не обязательно пить через силу в стакане воды. В составе десертов он становится почти незаметным и одновременно делает блюдо более сытным благодаря дополнительной клетчатке.

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