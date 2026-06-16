Псиллиум: как приготовить, чтобы было вкусно
В чистом виде псиллиум нравится далеко не всем. Однако, если приготовить с ним десерт, он станет практически незаметным, а заодно делает блюдо более сытны. «Рамблер» собрал несколько вариантов, которые помогут включить псиллиум в рацион с удовольствием.
Почему псиллиум считают полезным?
Его получают из оболочек семян подорожника овального. Его главная особенность — высокое содержание растворимой клетчатки.
При контакте с жидкостью оболочки впитывают воду и увеличиваются в объеме в несколько раз, образуя мягкий гель. Именно благодаря этому свойству псиллиум помогает увеличить общее количество пищевых волокон в рационе.
Большинство людей потребляют значительно меньше клетчатки, чем рекомендуют специалисты. Между тем пищевые волокна участвуют в поддержании нормальной работы кишечника, помогают дольше сохранять чувство сытости после еды и служат питательной средой для полезных кишечных бактерий.
По данным МИИН, суточная норма для женщин — 21-25 г, для мужчин — 30-38 г, а для детей — 25-31 г. Однако есть важное правило: чем больше клетчатки в рационе, тем больше жидкости необходимо пить в течение дня.
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Как лучше принимать псиллиум?
Многие пьют псиллиум по инструкции — размешивают ложку порошка в стакане воды и быстро выпивают. При смешивании с водой порошок превращается в густую гелеобразную массу, которая по вкусу почти нейтральна, но по текстуре может напоминать кисель. Способ безусловно рабочий, но именно он чаще всего вызывает неприязнь. Поэтому лучше готовить с шелухой одуванчика десерты.
Бананы, ягоды, какао, творог и йогурт сами по себе создают густую кремовую текстуру. На их фоне гелеобразные свойства псиллиума практически не ощущаются. Кроме того, сладкий вкус и аромат фруктов помогают полностью скрыть нейтральный вкус клетчатки.
Рецепты десертов с псиллиумом
1. Шоколадный пудинг
По консистенции он будет напоминать густой мусс. Главное преимущество десерта в том, что банан и какао практически полностью скрывают присутствие клетчатки.
Ингредиенты:
- банан — 1 шт.
- какао — 1 ст. л.
- молоко — 200 мл
- псиллиум — 1 ч. л.
- мед или сироп — по вкусу
Способ приготовления:
- Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородности.
- Перелейте массу в креманку и оставьте на 10–15 минут. За это время псиллиум начнет впитывать влагу и десерт станет заметно гуще.
2. Ягодный чизкейк в стакане
Этот вариант особенно нравится тем, кто любит легкие творожные десерты. Получится кремовая масса, напоминающая чизкейк без выпечки.
Ингредиенты:
- мягкий творог — 150 г
- греческий йогурт — 100 г
- ягоды — 100 г
- псиллиум — 1 ч. л.
- мед или подсластитель — по вкусу
Способ приготовления:
- Взбейте творог, йогурт и ягоды блендером.
- Добавьте псиллиум и тщательно перемешайте.
- Уберите десерт в холодильник на 20–30 минут.
3. Кокосовый пудинг
Если хочется чего-то похожего на панна-котту, стоит попробовать приготовить этот десерт. Благодаря кокосовому молоку он получается нежным и сливочным, а псиллиум работает как натуральный загуститель.
Ингредиенты:
- кокосовое молоко — 250 мл
- псиллиум — 1 ч. л.
- ваниль — по вкусу
- кокосовая стружка — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты до однородности.
- Оставьте на 15–20 минут.
- Перед подачей посыпьте кокосовой стружкой.
4. Банановый крем с корицей
Еще один простой вариант, который напоминает детские фруктовые десерты. Корица сделает вкус более насыщенным, а банан поможет полностью замаскировать клетчатку.
Ингредиенты:
- банан — 1 шт.
- йогурт — 150 г
- псиллиум — 1 ч. л.
- корица — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Измельчите банан в пюре.
- Смешайте с йогуртом, корицей и псиллиумом.
- Уберите в холодильник на 15 минут.
5. Протеиновый крем
Этот десерт подойдет тем, кто хочет увеличить не только количество клетчатки, но и белка. По консистенции он напоминает густой кондитерский крем.
Ингредиенты:
- греческий йогурт — 200 г
- ванильный протеин — 25–30 г
- псиллиум — 1 ч. л.
- ягоды — для подачи
Способ приготовления:
- Смешайте йогурт, протеин и псиллиум.
- Оставьте на десять минут.
- Перед подачей добавьте ягоды.
Таким образом, псиллиум не обязательно пить через силу в стакане воды. В составе десертов он становится почти незаметным и одновременно делает блюдо более сытным благодаря дополнительной клетчатке.
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