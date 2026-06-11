Созданы гипоаллергенные куриные яйца

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) создали гипоаллергенные куриные яйца. Об этом "Газете.ру" рассказали в учебном заведении.

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Аллергия на куриный белок есть примерно у 2% детей. Реакция организма связана с белком овомукоидом, который не разрушается при термической обработке.

Для решения проблемы исследователи использовали генетический редактор CRISPR/Cas9 – это молекулярный инструмент, который находит необходимый участок ДНК и делает в нем точечный разрез. В результате ген перестает работать и белок не синтезируется.

Чтобы изменение закрепилось у потомства, его нужно внести не в обычную клетку, а в примордиальные половые клетки – предшественники яйцеклеток и сперматозоидов. Их извлекают из эмбриона на ранней стадии, редактируют в лаборатории и возвращают обратно. В таком случае все следующие поколения птицы наследуют изменение.

Таким образом можно выключить у кур ген, который отвечает за производство овомукоида. Птицы с таким изменением несутся в обычном виде, но в их яйцах нет аллергенного белка.

"Редактирование генома открывает возможности, которых у классической селекции никогда не было. Мы можем точечно менять один конкретный ген, не затрагивая остальное. В случае с овомукоидом это означает, что яйцо остается яйцом – с теми же питательными свойствами, – но без белка, который провоцирует аллергическую реакцию", – пояснил доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии СПбГУВМ Александр Сухинин.

Клинических испытаний гипоаллергенных яиц на людях пока не было. Основное препятствие заключается в том, что в большинстве стран генетически измененные животные в пищевой цепочке нуждаются в отдельном государственном одобрении.

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