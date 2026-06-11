Как не перепутать землянику с ее опасным двойником

Осталось всего две-три недели до созревания в подмосковных лесах земляники. Многие собирают ее летом и не подозревают, что у этой ягоды есть опасный двойник. Об этом пишет Pravda.ru.

© Вести Подмосковья

Вместо земляники можно набрать ягод под названием дюшенея индийская. Выглядит она как ярко-красный шарик. Главное отличие от земляники - дюшенея «смотрит» вверх, а не вниз. Ягода-двойник не смертельна после приема в пищу, но может привести к неприятным последствиям. Например, у детей и лиц с проблемами ЖКТ могут начаться тошнота, спазмы, расстройство стула. Симптомы проходят сами. Достаточно будет немного времени, покоя, обильного питья и скромного режима питания.

«Важно понимать, что многие лесные ягоды требуют грамотной оценки качества субстрата, где они произрастают. Ягоды, собранные у дорог, накапливают соли тяжелых металлов, что гораздо опаснее любой дюшенеи», — отмечает врач-терапевт Анна Кузнецова.

Земляника и клубника даже сами по себе способны доставить организму проблем. Эти ягоды являются облигатными гистаминолибераторами. Они могут повысить гистамин даже у людей, у которых нет аллергии. Последствия - дерматит, зуд или крапивница.

«Истинная аллергия проявляется системно: от отека слизистых и першения в горле до опасного отека Квинке. Часто реакция на ягоды является следствием перекрестной аллергии на пыльцу березы. В таких случаях организм путает белки плода с аллергеном, который он уже успел запомнить», — предупреждает аллерголог Елена Моргунова.

Неприятностей можно ждать также не от самих ягод, а от того, что на них попало. Речь об удобрениях, консервантах, плесневых грибках. Недомогание после ягод с такой химической начинкой часто путают с аллергией.