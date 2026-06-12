Легкий салат из морепродуктов за считанные минуты

Есть блюда, для которых не нужен особый повод. Этот салат — как раз из таких: готовится быстро, выглядит нарядно и легко собирает комплименты за столом. Особенно хорошо он заходит в теплое время года — получается сочным, свежим и с интересным сочетанием сладких ананасов и нежных морепродуктов.

Что понадобится:

креветки очищенные — 300 г

крабовые палочки или крабовое мясо — 200 г

консервированные ананасы кусочками — 1 банка

плотные помидоры — 3 шт.

майонез по вкусу

свежая зелень для подачи

Начинаем с креветок. Если используете сырые, отвариваем их в слегка подсоленной воде 2–3 минуты, затем откидываем на дуршлаг и полностью остужаем, отмечает канал «Макар готовит | Рецепты с КБЖУ».

Крабовые палочки нарезаем средними кусочками. Чтобы салат не получился слишком водянистым, с помидорами есть один простой прием. Разрезаем их пополам и чайной ложкой убираем мягкую часть с семенами. Оставшуюся плотную мякоть нарезаем аккуратными кубиками.

Из ананасов тщательно сливаем сироп. Если кусочки крупные, можно сделать их чуть меньше. Теперь собираем салат: соединяем в глубокой миске помидоры, ананасы, крабовые палочки и остывшие креветки.

Добавляем майонез и аккуратно перемешиваем снизу вверх, чтобы ингредиенты сохранили форму и салат остался легким по текстуре. Перед подачей можно украсить свежей зеленью.

Получается простой, но совсем не скучный салат — тот самый вариант, когда хочется приготовить что-то вкусное без долгих приготовлений и лишней суеты.

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