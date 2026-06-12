Мороженое со вкусом России придумали итальянские мастера

Мороженое со вкусом меда, сметаны и лесных ягод лучше всего символизирует Россию. Об этом сообщили представители итальянской школы Carpigiani Gelato University, где обучают искусству приготовления джелато — итальянского замороженного десерта.

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В беседе с РИА Новости специалисты школы ответили на вопрос, какие вкусы могли бы олицетворять Италию и Россию.

«Для России я бы предложил вкус с медом, сладкой сметаной, лесными ягодами, черной смородиной, черникой или гречкой. Мед и лесные ягоды могут стать очень узнаваемым и символичным сочетанием, — пояснили мастера.

По их мнению, для Италии более характерны классические вкусы, связанные с местными традициями и приготовленные из качественных ингредиентов. «Для Италии я бы выбрал вкус, объединяющий территорию, память и качество сырья: фисташка, фундук, крем или страчателла хорошо отражают нашу культуру, — отметил представитель школы.

Эксперты подчеркнули, что современное ремесленное мороженое не просто удивляет необычными сочетаниями, а передает через вкус атмосферу, традиции и гастрономическую культуру разных стран. По мнению мастеров джелато, главнй секрет — серьезное и глубокое понимание состава и свойств ингредиентов. «Великое мороженое рождается из техники, качественного сырья и эмоций, — резюмировали представители Carpigiani Gelato University.

Ранее итальянские специалисты назвали мороженое, которое идеально подходит для жаркой погоды. По их мнению, это фруктовый сорбет из цитрусовых. Эксперты считают, что наиболее освежающие варианты с лимоном, грейпфрутом, малиной, персиком, арбузом, а также манго и тропическими фруктами. Помимо этого, свежесть лакомству добавляют мята, базилик и сорбеты или мороженое, сделанное на основе кофе или чая.