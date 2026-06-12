Зеленые бананы станут мягкими: хитрость кондитера

Идеальный банановый кекс или маффины получаются только из мягких, спелых бананов в черную крапинку — они самые сладкие и ароматные. Но что делать, если в магазине лежат только «деревянные» зеленые плоды, а печь нужно прямо сейчас?

Знаменитый шеф-кондитер Стелла Паркс придумала крутой лайфхак, который решает эту проблему меньше чем за час, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Что нужно делать:

Превратите бананы в кашицу. Почистите ваши зеленые бананы. Поскольку они жесткие как картошка, вилка их не возьмет — сразу бросайте в блендер и пробивайте в пюре. Возьмите яйца из рецепта. Посмотрите, сколько яиц нужно по вашему рецепту для теста. Возьмите одно из них, отделите желток и добавьте его прямо в банановое пюре. Белок пока отставьте в сторону. Дайте постоять. Хорошо перемешайте массу и забудьте про нее на 30–60 минут при комнатной температуре.

Почему это работает?

В сыром яичном желтке живет активный фермент — амилаза. Именно она в природе отвечает за сладость фруктов при созревании. Попав в банановую кашу, амилаза начинает расщеплять жесткий крахмал, превращая его в сахар.

Вы заметите это сами: изначально терпкое, бледное и плотное пюре в миске прямо на глазах начнет темнеть, станет жидким, текучим и очень сладким. Банан буквально дозреет в тарелке.

Два важных правила:

Только для выпечки! Есть такое пюре живьем, добавлять его в смузи или каши нельзя. Внутри сырой желток.

Не испортите тесто. Когда начнете замешивать тесто для кекса, не забудьте, что один желток у вас уже в бананах. Просто долейте туда оставшийся белок и остальные яйца по рецепту.

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