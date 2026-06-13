Почему скумбрия почти никогда не попадается с икрой

Многие хотя бы раз замечали странную вещь: сельдь с икрой попадается регулярно, икру трески, минтая или палтуса можно без труда найти в магазине, а вот скумбриевая икра словно исчезла. Ни в самой рыбе, ни на прилавках ее почти не встретить, напоминает автор канала «Заметки зооработника».

На первый взгляд это кажется загадкой. Скумбрия — обычная промысловая рыба, которая размножается икрой и не отличается какими-то необычными особенностями. Логично было бы ожидать, что и ее икра тоже окажется в продаже.

Причина оказалась гораздо проще. Атлантическую скумбрию, которая чаще всего попадает на российские прилавки, добывают вдали от мест нереста. Более того, нерестилища находятся за пределами российских территориальных вод. В результате в улов обычно попадает уже отнерестившаяся рыба, поэтому икры в ней нет.

Иногда можно услышать рассказы людей, которым все же доводилось пробовать скумбриевую икру. Такое действительно возможно. В некоторых азиатских странах она встречается в продаже, однако особым деликатесом не считается. По отзывам, икра мелкая и обладает легкой горчинкой, поэтому большого спроса на нее нет.

Есть и еще один нюанс. Под названием скумбрии в магазинах нередко продается макрель. Внешне эти рыбы похожи, но отличаются по вкусу и структуре мяса. Именно макрель иногда попадается с икрой. Ее можно употреблять в пищу, хотя выдающимися вкусовыми качествами она тоже не славится.

Поэтому отсутствие скумбриевой икры на прилавках связано не с ее редкостью или высокой ценностью. Просто большая часть скумбрии попадает к покупателям уже после нереста, когда икры в рыбе не остается.

Икра считается одним из самых популярных рыбных деликатесов и традиционно ассоциируется с праздничным столом. Однако иногда получить ее можно совершенно неожиданно — купив обычную рыбу. При этом опытные покупатели уверяют, что существуют признаки, позволяющие заранее определить наличие икры в тушке, о чем ранее писал «ГлагоL».