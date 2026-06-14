Шеф-повар объяснил, что не так с завирусившимся в Сети рецептом рагу

В сети появился новый кулинарный тренд Mother Cooking (или «Готовка с мамой»), главная фишка которого — незапарное стряпанье из всего, что найдется в холодильнике. Корреспондент «Вечерней Москвы» проверила, получится ли такое блюдо вкусным.

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Тренд популяризировала блогер Рабея Хатун. В своих роликах девушка (и по совместительству мама троих детей) показывает весьма незамысловатый процесс готовки: Рабея берет случайные овощи, например кабачок, грибы, картошку, перец, лук (часто неочищенный), и вместе с мясом или рыбой кладет все это на сковородку. Причем овощи блогер зачастую даже не режет! Просто кидает их в емкость, заливает водой и тушит до готовности. Ее главный принцип — готовка не должна быть сложной и занимать много времени.

Тренд вызвал неоднозначную реакцию в сети. Многие блогеры рванулись повторять кулинарный изыск и отметили, что блюдо получается очень «натуральным». И вообще — это вкусно, быстро и полезно. А вот вторая половина интернета новшества не оценила. Так, комментаторы шутят:

«Шел 2026 год, люди открыли для себя рагу».

Не обошлось и без острот про хрючево:

«Это же просто перевод продуктов! У меня такое бабушка дворовым собакам варила».

И отчасти пользователей сети понять можно. Не всегда итог на сковороде выглядит симпатично.

Чтобы проверить чудо-рецепт, открываю холодильник. Жертвами кулинарного эксперимента становятся: уставший баклажан из нулевки, половинка красного лука, шампиньоны (не суждено им отправиться в пасту), два зеленых перца, чеснок, картошка и индейка. Овощи и рублю крупно, «шашкой». Лук по заветам блогеров можно вообще не чистить, но все же верхний слой шелухи я снимаю — не знаю, насчет Mother Cooking, но моя «мазер» точно бы покрутила пальцем у виска, если бы увидела, как я кидаю в сковороду полностью не чищенный лук.

А вот и следующий этап: Рабея Хатун в своих блюдах совсем не использует масло. Вместо него на разогретую сковороду она кидает 6-7 зубчиков чеснока! Якобы это помогает пище не пригореть. А я чем хуже? Отправляю на сковороду чеснок, потом индейку, а после выкладываю овощи. «Вишенкой на торте», а точнее перчинкой, становятся два стручка острого перца, случайно обнаруженные на дверце холодильника. К слову, весь процесс (вместе с мытьем овощей и чисткой зубчиков чеснока) занял у меня 12 минут. Сыплю приправу, заливаю все водой и оставляю тушиться.

Спустя 40 минут готовки можно снять крышку и оценить мой шедевр кулинарии. Ожидаемо вся индейка сварилась вместе с овощами. Приятно удивила картошка — она впитала в себя овощной бульон и получилась очень нежной и вкусной. А вот лук (в сыром виде, кстати, я его люблю) сильно разварился и превратился в желеобразную массу. Тут уж точно пятерку за вкус не поставить.

В итоге блюдо получилось неплохим. По крайней мере, желудку вареные овощи и мясо точно не навредят, да и готовить его просто. Только вот восторги блогеров в сети о вкусе рагу, выходит, преувеличены. Возможно, чтобы оно получилось вкуснее, надо слегка поменять рецепт?

При приготовлении такого блюда, как рагу, нужно учитывать время готовности каждого ингредиента. А овощи надо обязательно почистить. В идеале для достижения максимальных вкусовых качеств и сохранения текстуры овощей каждый ингредиент нужно обжарить на масле до полуготовности отдельно. Особенно это касается картофеля и мяса, — отмечает шеф-повар, эксперт по здоровому питанию Михаил Чаплыгин.

Для того чтобы блюдо получилось вкуснее, Михаил Чаплыгин советует взять лук, морковь и сельдерей, обжарить их вместе, а уже потом добавить в кастрюльку также обжаренные заранее картофель и мясо.

После массу надо протушить 15 минут.

В конце можно добавить баклажан или кабачок, — добавил он.

К слову, на вопрос о том, можно ли добавить много чеснока вместо масла, эксперт покачал головой — о таком лайфхаке он вообще слышит впервые.

Чеснок и зелень мелкорубленые я добавляю в самом конце, перед тем как снять рагу с плиты. Все потому, что именно так раскроется яркий аромат и вкус данного продукта. При долгой же термообработке чеснок теряет свои вкусовые качества, — заключил Михаил Чаплыгин.

Почти окрошка

В сети стала популярна корейская (как ее прозвали у нас) «сладкая окрошка», или хваче. Для ее приготовления берут фрукты (виноград, ананас, банан, арбуз, клубника), мармеладное желе, кукурузные хлопья, лед, смешивают это в таре и заливают... клубничным молоком и сладкой газировкой. В сети отмечают, что блюдо освежает, правда, из-за ананаса молоко сворачивается, поэтому «гурманы» рекомендуют покупать газированные напитки с молоком (такие продаются в наших супермаркетах). Только вот себестоимость такого десерта выходит высокая. За блюдо готовьтесь выложить до 1000 рублей.

Также в Сети популярны десерты на основе греческого йогурта и печенья. Блогеры предлагают различные рецепты, например, аналог тирамису или чизкейка, и утверждают, что они не навредят фигуре. Насколько полезны такие десерты и что лучше добавлять в йогурт, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.