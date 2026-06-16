Как приготовить зеленый салат с печеным виноградом

Мы продолжаем делиться вкусными, а главное простыми в приготовлении рецептами совместно с бистро «Ansch». На этот раз представляем тулякам пошаговую инструкцию и набор ингредиентов для приготовления зеленого салата с печеным виноградом.

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Рецепт:

Заправка:

Гранатовый фреш - 100г.

Оливковое масло - 30мл.

Мята - 5г.

Смешиваем все ингредиенты и пробиваем в блендере.

Подача:

Микс зелени - 25г.

Слайсы цукини - 30г.

Слайсы огурца - 25г.

Виноград жареный - 80г.

Фисташки жареные - 3г.

Заправка - 15г.

Жарим виноград на открытом огне, пока ягоды не взорвутся, а фисташки – подпекаем в разогретой духовке при 150 градусах в течение 10 минут. Пробиваем орехи в крупную крошку. Микс зелени (петрушка, кинза, базилик, эстрагон, мята, мангольд) перемешиваем с заправкой и выкладываем на тарелку. Сверху - жареный виноград, слайсы цуккини и огурца, дробленные фисташки.