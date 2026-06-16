Три оригинальных рецепта кваса

Домашний квас — это натуральный освежающий напиток, который намного полезнее магазинных вариантов. Он не только утоляет жажду, но и улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и придает сил. К тому же процесс приготовления не занимает много времени. Вот несколько интересных рецептов, которые помогут разнообразить ваши будни.

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Квас с малиной и мятой

Нежный ягодный аромат и освежающая мятная нотка подарят ощущение прохлады и легкости.

Ингредиенты

Вода — 3 л.

Ржаной хлеб — 300 г.

Сахар — 150 г.

Сухие дрожжи — 5 г (или 15 г свежих).

Свежая малина — 100 г.

Свежая мята — 1 небольшой пучок.

Изюм — 1 ст. л.

Приготовление

Хлеб нарежьте кубиками и подсушите в духовке до золотистого цвета. В кастрюлю или банку поместите подсушенные сухари и залейте 2 литрами кипятка. Оставьте настаиваться на 2-3 часа, пока жидкость не остынет. В отдельной миске разведите дрожжи в небольшом количестве теплой воды с добавлением 1 чайной ложки сахара. Дайте им постоять 10-15 минут до появления пенной шапочки.

Процедите настоявшуюся хлебную основу через марлю или сито в чистую емкость. Добавьте разведенные дрожжи, оставшийся сахар, малину, мяту и перемешайте. Накройте емкость марлей и оставьте в теплом месте (20-25°C) на 12-24 часа. На поверхности должна начать образовываться пена. Когда квас будет готов, процедите его в чистые емкости и добавьте в каждую по несколько изюминок для лучшей карбонизации. Оставьте квас при комнатной температуре еще на 2-4 часа, затем уберите в холодильник на 6-8 часов. Чем дольше квас настаивается, тем насыщеннее его вкус.

Квас с медом и корицей

Напиток идеально подойдет для прохладных вечеров. Имбирь придаст бодрости, а мед и корица согреют своим теплом.

Ингредиенты

Вода — 3 л.

Ржаной хлеб — 300 г.

Мед — 100 г.

Свежий имбирь — 30 г.

Палочка корицы — 1 шт. (или 1 ч. л. молотой).

Сухие дрожжи — 5 г (или 15 грамм свежих).

Изюм — 1 ст. л.

Приготовление

Хлеб нарежьте кубиками и подсушите в духовке до золотистого цвета. В кастрюлю или банку поместите подсушенные сухари, добавьте натертый имбирь, палочку корицы и залейте 2 литрами кипятка. Оставьте настаиваться на 2-3 часа, пока жидкость не остынет. В отдельной миске разведите дрожжи в небольшом количестве теплой воды с добавлением 1 чайной ложки сахара. Дайте им постоять 10-15 минут до появления пенной шапочки.

Процедите настоявшуюся хлебную основу через марлю или сито в чистую емкость. Добавьте разведенные дрожжи, оставшийся сахар и мед, хорошо перемешайте. Накройте емкость марлей и оставьте в теплом месте (20-25°C) на 12-24 часа. Затем процедите квас в чистые емкости и добавьте в каждую по несколько изюминок для лучшей карбонизации. Оставьте напиток при комнатной температуре еще на 2-4 часа, затем уберите в холодильник на 6-8 часов.

Квас с яблоками и грушами

Сладость яблок и груш в сочетании с легкой кислинкой ржаного хлеба создадут вкусный и освежающий напиток, который понравится всей семье.

Ингредиенты

Вода — 3 л.

Ржаной хлеб — 300 г.

Яблоки — 2 средних.

Груша — 1 средняя.

Сахар — 150 г.

Сухие дрожжи — 5 г (или 15 г свежих).

Изюм — 1 ст. л.

Приготовление

Хлеб нарежьте кубиками и подсушите в духовке до золотистого цвета. В кастрюлю или банку поместите подсушенные сухари, добавьте нарезанные яблоки и груши, и залейте 2 литрами кипятка. Оставьте настаиваться на 2-3 часа, пока жидкость не остынет. В отдельной миске разведите дрожжи в небольшом количестве теплой воды с добавлением 1 чайной ложки сахара. Дайте им постоять 10-15 минут до появления пенной шапочки.

Процедите настоявшуюся основу через марлю или сито в чистую емкость. Добавьте разведенные дрожжи и оставшийся сахар, хорошо перемешайте. Накройте емкость марлей и оставьте в теплом месте (20-25°C) на 12-24 часа. После этого процедите напиток в чистые емкости и добавьте в каждую по несколько изюминок для лучшей карбонизации. Оставьте напиток при комнатной температуре еще на 2-4 часа, затем уберите в холодильник на 6-8 часов.