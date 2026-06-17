Пирог с клубникой, от которого нельзя оторваться

Пирог с клубникой, от которого невозможно оторваться: простой рецепт
Пирог получается нежным, сочным и исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть. «Рамблер» расскажет, как приготовить простой клубничный пирог к чаю, от которого невозможно оторваться.
Секрет рецепта — в большом количестве ягод и достаточно плотном тесте. Клубника не опускается полностью на дно формы, а распределяется по всему пирогу. Во время выпечки ягоды выделяют сок, благодаря чему мякиш остается влажным и мягким несколько дней.
Для рецепта подойдет как крупная, так и мелкая клубника. Если ягоды очень большие, их лучше разрезать пополам или на четвертинки.
Рецепт пирога с клубникой
Ингредиенты:
- клубника — 400 г
- мука — 250 г
- яйца — 3 шт.
- сахар — 180 г
- сливочное масло — 120 г
- сметана 20% — 150 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- щепотка соли
Вкус детства: рецепт пирога с щавелем и клубникой
Способ приготовления:
- Клубнику вымыть, удалить плодоножки и обсушить на бумажном полотенце.
- Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким.
- Взбить масло с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы.
- По одному добавить яйца, продолжая взбивать после каждого.
- Добавить сметану и перемешать.
- Отдельно соединить муку, разрыхлитель и соль.
- Постепенно всыпать сухие ингредиенты в жидкую смесь и замесить однородное тесто.
- Переложить тесто в форму диаметром 22–24 см, застеленную пергаментом или смазанную маслом.
- Сверху равномерно распределить клубнику, слегка утапливая ягоды в тесто.
- Выпекать около 40–45 минут при температуре 180 градусов.
- Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Подавать его можно как теплым, так и полностью остывшим. На следующий день вкус становится даже более насыщенным, поскольку ягодный сок успевает равномерно распределиться по мякишу.
Как сделать пирог еще вкуснее?
Клубника хорошо сочетается с лимонной цедрой. Достаточно добавить в тесто одну чайную ложку цедры, чтобы аромат стал более ярким.
Любителям более насыщенной выпечки понравится вариант с миндальными лепестками. Их можно рассыпать поверх ягод перед выпечкой.
Если клубника очень сочная, ягоды можно слегка присыпать чайной ложкой крахмала. Он удержит часть сока и не даст тесту стать слишком влажным.
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