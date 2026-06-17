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Пирог с клубникой, от которого невозможно оторваться: простой рецепт

Катерина Саломе

Пирог получается нежным, сочным и исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть. «Рамблер» расскажет, как приготовить простой клубничный пирог к чаю, от которого невозможно оторваться.

Пирог с клубникой, от которого нельзя оторваться
© razmarinka/iStock.com

Секрет рецепта — в большом количестве ягод и достаточно плотном тесте. Клубника не опускается полностью на дно формы, а распределяется по всему пирогу. Во время выпечки ягоды выделяют сок, благодаря чему мякиш остается влажным и мягким несколько дней.

Для рецепта подойдет как крупная, так и мелкая клубника. Если ягоды очень большие, их лучше разрезать пополам или на четвертинки.

Рецепт пирога с клубникой

Ингредиенты:

  • клубника — 400 г
  • мука — 250 г
  • яйца — 3 шт.
  • сахар — 180 г
  • сливочное масло — 120 г
  • сметана 20% — 150 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
  • щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. Клубнику вымыть, удалить плодоножки и обсушить на бумажном полотенце.
  2. Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким.
  3. Взбить масло с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы.
  4. По одному добавить яйца, продолжая взбивать после каждого.
  5. Добавить сметану и перемешать.
  6. Отдельно соединить муку, разрыхлитель и соль.
  7. Постепенно всыпать сухие ингредиенты в жидкую смесь и замесить однородное тесто.
  8. Переложить тесто в форму диаметром 22–24 см, застеленную пергаментом или смазанную маслом.
  9. Сверху равномерно распределить клубнику, слегка утапливая ягоды в тесто.
  10. Выпекать около 40–45 минут при температуре 180 градусов.
  11. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  12. Подавать его можно как теплым, так и полностью остывшим. На следующий день вкус становится даже более насыщенным, поскольку ягодный сок успевает равномерно распределиться по мякишу.

Как сделать пирог еще вкуснее?

Клубника хорошо сочетается с лимонной цедрой. Достаточно добавить в тесто одну чайную ложку цедры, чтобы аромат стал более ярким.

Любителям более насыщенной выпечки понравится вариант с миндальными лепестками. Их можно рассыпать поверх ягод перед выпечкой.

Если клубника очень сочная, ягоды можно слегка присыпать чайной ложкой крахмала. Он удержит часть сока и не даст тесту стать слишком влажным.

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