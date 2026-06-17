Биолог рассказала, как отличить настоящую ягоду от выращенной с «химией»

Отличительными признаками натуральной ягоды являются естественная форма, насыщенный аромат, отсутствие липкости, восковой пленки и сильного глянца. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза университета "Росбиотех" Вероника Тарасова.

Пять полезных ягод, которые нужно включить в рацион уже сейчас

"Качественная ягода - это почти всегда компромисс между идеальной формой и выдающимся вкусом и ароматом. Доверяйте своим органам чувств: если ягода выглядит безупречно, но не пахнет и не имеет вкуса, от такой покупки лучше воздержаться", - рассказала эксперт.

Одинаковые ягоды в ящиках, идеальной конической формы, без единого изъяна и одного размера могут указывать на выращивание с применением технологий интенсивного земледелия, пояснила Тарасова.

"Природная ягода всегда имеет вариативность. В одной партии можно встретить и крупные, и средние плоды, и слегка изогнутые, и с неровными боками", - отметила она.

Слишком сильный, неестественный глянцевый блеск, особенно на клубнике и черешне, может указывать на обработку специальными составами для продления срока хранения.

"Белый налет является нормой для некоторых ягод, например для голубики, а также для винограда, но липкость или ощущение восковой пленки - тревожный знак", - подчеркнула биолог.

Один из самых надежных индикаторов, по словам Тарасовой, - аромат.

"Ягода, созревшая под солнцем, обладает ярким, насыщенным и узнаваемым ароматом. Чем сильнее запах, тем больше в ней природных сахаров и летучих соединений. "Химическая" ягода либо почти не пахнет, либо имеет слабый, травянистый или "пластиковый" запах", - сказала она, подчеркнув, что отсутствие аромата может говорить о том, что ягода была сорвана незрелой и дозревала в пути.

Тактильные признаки

Признаки выращивания с использованием чрезмерных азотных удобрений можно определить при касании к ягоде.

"Если при небольшом нажатии ягода, особенно крупная клубника, оказывается пустой внутри или имеет слишком пористую структуру, это может свидетельствовать о нарушении технологии выращивания. Растение быстро наращивает массу в ущерб плотности", - пояснила биолог.

Качественная ягода упругая, но не "каменная".

"Если клубника или малина настолько твердые, что их невозможно раздавить пальцами, вероятно, в ней много клетчатки и мало сока из-за нарушения технологии выращивания. При этом она не должна быть и слишком мягкой, водянистой. Если в пакете с ягодами на дне много сока или ягоды "плачут" при легком надавливании, это может говорить об их перезревании или о том, что они были заморожены и разморожены", - сказала Тарасова.

Свежесть ягоды также можно определить по состоянию хвостика плода.

"У свежей и качественной ягоды хвостик, или чашелистики, должен быть зеленым, свежим и не увядшим. У долго хранившейся ягоды хвостики часто сухие, пожелтевшие или отсутствуют вовсе. Если вы покупаете клубнику, а между ягодой и хвостиком есть большой зазор, ягода была сорвана давно", - рассказала собеседница агентства.

Ягода, выращенная с избыточным содержанием нитратов и других стимуляторов, может быть безвкусной.