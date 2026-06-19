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Неожиданная специя, которая усилит аромат клубничного варенья

Катерина Саломе

Обычно в него добавляют только ягоды и сахар, чтобы сохранить натуральный вкус. Но существует специя, которая помогает сделать аромат клубничного варенья заметно ярче и глубже, не перебивая при этом саму клубнику. Подробнее — в материале «Рамблера».

С этой специей клубничное варенье станет ароматнее
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Речь идет о черном перце. На первый взгляд сочетание этой пряной специи и сочной ягоды может показаться странным. Однако ароматические вещества, содержащиеся в свежемолотом перце, способны усиливать восприятие сладких фруктовых нот. В результате клубничный запах становится более насыщенным и многогранным. Главное — соблюдать дозировку, чтобы варенье не стало острым.

Какой перец использовать?

Для варенья подходит только свежемолотый черный перец. Готовый молотый перец из пакетиков быстро теряет значительную часть эфирных масел и аромата. Поэтому нужного эффекта он не даст.

Лучше всего использовать перец горошком и измельчать его непосредственно перед приготовлением. Достаточно нескольких оборотов мельницы. Некоторые кулинары также используют смесь черного и розового перца, но для первого знакомства с рецептом лучше остановиться на классическом варианте.

Когда добавлять специю?

Самая распространенная ошибка — класть перец в самом начале варки. При длительном кипении значительная часть ароматических веществ улетучивается. Поэтому специю лучше добавлять за несколько минут до готовности или уже после выключения огня. Так аромат сохранится значительно лучше, а варенье получится более насыщенным.

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Рецепт клубничного варенья с черным перцем

Ингредиенты:

  • клубника — 1 кг
  • сахар — 800 г
  • черный перец горошком — 1/4 ч. л.
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Клубнику переберите, удалите плодоножки и аккуратно промойте.
  2. Засыпьте ягоды сахаром и оставьте на четыре–шесть часов до появления большого количества сока.
  3. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
  4. Снимите образующуюся пену.
  5. Варите пять–семь минут и полностью остудите.
  6. Повторите варку еще два раза.
  7. Во время последнего нагревания добавьте лимонный сок и свежемолотый черный перец.
  8. Медленно перемешайте ягоды и дайте варенью настояться несколько минут.
  9. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам и герметично закройте.

Если захочется поэкспериментировать еще, добавьте кардамон, ваниль, корицу, звездочку бадьяна или свежий базилик — эти специи тоже хорошо сочетаются с клубникой. Но учтите, что в отличие от черного перца они изменят вкус варенья.

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