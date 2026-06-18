Топ-10 рецептов домашнего кваса

Лето сложно представить без холодного домашнего кваса. Кто-то предпочитает классический хлебный напиток для окрошки, а кто-то экспериментирует с ягодами, медом и даже каркаде. Подборку из десяти рецептов домашнего кваса подготовили наши коллеги из «Калужских новостей».

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Самым популярным остается классический хлебный квас. Для приготовления понадобится 300 граммов ржаных сухарей, три литра воды, 180 граммов сахара, семь граммов сухих дрожжей и горсть изюма.

Сухари заливают кипятком и оставляют на 4-5 часов. Затем настой процеживают, добавляют сахар и разведенные дрожжи. Смесь оставляют бродить на 8-10 часов, после чего разливают по бутылкам, добавляют изюм и убирают в холодильник на сутки.

Такой напиток подходит как для питья, так и для окрошки.

Для любителей более кислого вкуса подойдет белый деревенский квас на ржаной муке. Именно его традиционно использовали для приготовления окрошки. Понадобятся 250 граммов ржаной муки, три литра воды, две столовые ложки сахара и немного дрожжей.

Также в подборку вошел квас на березовом соке. Для него понадобятся всего три ингредиента: 3 литра березового сока, 120 граммов сахара и горсть изюма. Напиток оставляют бродить в прохладном месте на 3-4 дня.

Необычный вариант – свекольный квас. В состав входят 500 граммов свеклы, два литра воды, кусочек ржаного хлеба и столовая ложка сахара. Свеклу нарезают, заливают водой и оставляют на несколько дней для брожения.

Яблочный квас – еще один сезонный рецепт. Понадобятся один килограмм яблок, три литра воды, 150 граммов сахара и дрожжи. Яблоки проваривают, затем в отвар добавляют сахар и дрожжи. Через сутки напиток готов.

Любителям знакомого вкуса советуют попробовать квас на цикории: четыре столовые ложки цикория, 2,5 литра воды, 120 граммов сахара, дрожжи и лимонный сок. По вкусу он напоминает квас из бочки.

Для приготовления ягодного кваса подойдут клубника, малина, жимолость и другие сезонные ягоды. На 500 граммов ягод потребуется 2,5 литра воды, 150 граммов сахара и немного дрожжей.

В список также вошел медовый квас. Готовится из 150 граммов меда, трех литров воды, сока одного лимона, дрожжей и специй по вкусу. Напиток получается мягче традиционного хлебного варианта.

Сторонникам здорового питания предлагают обратить внимание на квас из овса. Понадобятся 300 граммов овса, три литра воды и 4-5 столовых ложек сахара. Зерно можно использовать повторно несколько раз.

Самым необычным рецептом наши коллеги назвали квас из каркаде. Для него берут 50 граммов каркаде, 2,5 литра воды, 150 граммов сахара, немного дрожжей и лимон. Уже через сутки получается напиток насыщенного рубинового цвета с приятной кислинкой.

Домашний квас лучше готовить в стеклянной или эмалированной посуде и хранить в холодильнике не более пяти суток. А если напиток предназначен для окрошки, лучше уменьшить количество сахара.