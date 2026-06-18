Первый сладкий онигири появится на полках российских магазинов

Сеть «ВкусВилл» расширяет ассортимент готовой еды и тестирует новый формат продукта. Пять дней покупателям будет доступен лимитированный розовый онигири с клубничным джемом и сырным кремом. Новинка выпущена к отмечаемому в Японии Дню онигири и станет первым сладким онигири в линейке ритейлера.

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Сладкий онигири с клубникой

Онигири традиционно представляет собой рисовый треугольник с рыбными, овощными или другими несладкими начинками. В новой версии компания решила переосмыслить классический продукт и предложить потребителям десертный вариант. Как сообщили в пресс-службе «ВкусВилла» редакции «Сфера Медиа», основу новинки составляет окрашенный в розовый цвет рис с лёгкой сладостью. Розовый цвет достигается за счёт натурального красителя кармина. В качестве начинки используется сочетание клубничного джема с семенами чиа и крема на основе творожного и сливочного сыра. Завершают продукт черный кунжут и традиционная полоска нори.

Еще одной особенностью новинки стало изменение рецептуры рисовой заправки. Если в классических онигири рис имеет кисло-солёный вкус, то для десертной версии была создана нейтральная сладковатая заправка, которая сочетается с ягодной начинкой.

Рост спроса на онигири в российском ритейле

Как сообщает компания, это будет первый сладкий онигири, в том числе среди других торговых сетей. Всего в линейке онигири «ВкусВилла» сейчас представлено 12 видов, которые пользуются большим спросом у покупателей. Рост продаж за последние два года составил 16%. Самыми популярными у покупателей остаются онигири с запечённым тунцом (+42%) и онигири «Филадельфия»(+21%).

В 2026 году линейка онигири уже пополнилась двумя новинками: онигирадзу (рисовый сэндвич) по-японски с курицей и устричным соусом и онигири с тунцом в соево-кунжутном соусе. Кроме того, в пост был выпущен сезонный ассортимент из трёх позиций — с тофу, с шиитаке, а также с тофу и чукой. Эти продукты понравились покупателям и будут возвращены на полки к зимнему сезону.

Лимитированные продажи

«У нас давно была идея сделать какой-то цветной онигири — яркий, красивый. Изначально мы хотели сделать летний двухцветный онигири, похожий на арбуз, но от идеи пришлось отказаться: технологически это оказалось слишком сложно. В итоге остановились на ярком розовом „клубничном“ цвете, а чёрный кунжут сверху стал визуальной отсылкой к клубничным семянкам», — делится Виктория Сергеева, продакт-менеджер «ВкусВилла».

Розовый онигири появится в магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых городах Южного региона с 18 июня, продажи продлятся до 22 июня.