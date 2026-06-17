Лайфхак, как продлить свежесть клубники до недели

Эта ягода может сохранять свежесть гораздо дольше, чем принято считать. Однако для этого важно учитывать несколько нюансов. «Рамблер» расскажет, что нужно сделать, чтобы клубника оставалась свежей как можно дольше.

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Почему клубника быстро портится?

В отличие от яблок, груш или цитрусовых, клубника имеет очень нежную структуру. Тонкая кожица легко повреждается при перевозке и хранении. Даже небольшое повреждение ускоряет порчу: ягода начинает выделять сок, становится влажной и быстрее покрывается плесенью.

При этом испорченные ягоды влияют на соседние. Если в контейнере лежит хотя бы одна подмятая или заплесневевшая клубника, через несколько дней пострадает почти вся упаковка. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать три главных условия: сухость, свободное пространство и прохлада.

Можно ли хранить клубнику свежей неделю?

Если ягоды уже были мягкими, лежали на жаре или начали течь еще в магазине, сохранить их на неделю не получится. Но если они изначально были свежими, плотными и без повреждений, то можно. При правильном хранении клубника может оставаться хорошей пять-семь дней.

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Как продлить срок свежести клубники: инструкция

1. Переберите ягоды

После покупки клубнику лучше не убирать в холодильник сразу, особенно в заводской упаковке. Сначала ягоды нужно аккуратно перебрать.

Все мягкие, подтекающие, помятые или потемневшие экземпляры стоит отложить. Их можно съесть сразу, добавить в смузи, соус или начинку для выпечки, но хранить вместе с целыми ягодами не нужно.

Особенно внимательно стоит проверить нижний слой упаковки. Именно там ягоды чаще всего оказываются придавленными и в итоге начинают портиться первыми.

2. Оставьте плодоножки

Зеленые хвостики лучше не удалять заранее. Пока плодоножка остается на месте, ягода меньше теряет сок и медленнее размягчается.

Если оборвать хвостики сразу после покупки, мякоть открывается, клубника быстрее становится влажной и хуже хранится. Поэтому чистить ягоды лучше непосредственно перед едой или приготовлением.

3. Не мойте клубнику

Клубнику не стоит мыть сразу после покупки, если вы не собираетесь есть ее в ближайшее время. Вода остается возле плодоножек, между ягодами и на стенках контейнера. В холодильнике эта влага превращается в идеальную среду для плесени.

Лучше мыть только ту порцию, которую вы собираетесь подать к столу. Остальные ягоды должны храниться сухими.

Если клубника очень грязная и без мытья не обойтись, ее нужно тщательно высушить. Для этого ягоды раскладывают в один слой на бумажном полотенце и убирают в контейнер только после полного высыхания.

4. Переложите ягоды в широкий контейнер

Заводская упаковка удобна для перевозки, но абсолютно не подходит для хранения. Если ягоды лежат слишком плотно, они давят друг на друга, быстрее мнутся и хуже проветриваются.

Лучше взять широкий контейнер и застелить дно бумажным полотенцем. Оно впитает лишнюю влагу и поможет ягодам дольше оставаться сухими.

Клубнику желательно разложить в один слой. Если ягод много, можно сделать два слоя, но между ними лучше положить еще один лист бумажного полотенца. Крышку контейнера не стоит закрывать слишком плотно: ягодам нужна легкая вентиляция.

5. Выберите правильное место в холодильнике

Клубнику лучше хранить в самой прохладной части холодильника — на нижней полке или в зоне свежести. На дверце ей не место: температура там постоянно меняется из-за частого открывания.

Не стоит ставить ягоды рядом с бананами, грушами и яблоками. Эти фрукты выделяют этилен, из-за которого некоторые продукты, включая клубнику, быстрее созревают и портятся.

Также важно не придвигать контейнер вплотную к задней стенке холодильника. Если ягоды подмерзнут, после размораживания они станут водянистыми и мягкими.

6. Лайфхак: используйте уксусный раствор

Есть способ, который помогает уменьшить риск появления плесени. Для этого используют слабый уксусный раствор: одну часть столового уксуса смешивают с тремя частями воды.

Клубнику погружают в раствор на одну-две минуты, затем быстро промывают чистой водой и очень хорошо высушивают. После этого ягоды перекладывают в контейнер с бумажным полотенцем.

Этот способ работает только при одном условии: клубника должна полностью высохнуть перед хранением. Если убрать влажные ягоды в холодильник, они испортятся быстро.

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