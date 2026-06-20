Десять небанальных блюд с мороженым

Не десертами едиными (хотя куда же без них) — без мороженого и лето не лето. Пока одни кондитеры возвращаются к истокам, подавая холодное лакомство в металлических креманках на ножках, совсем как в советские годы, другие фантазируют со вкусами, оттенками, текстурами и температурами.

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«Притча»

Свекольник и без того блюдо освежающее, но ещё бодрее его сделает свекольный сорбет. Да, мороженое не самый очевидный ингредиент для супа, пусть и летнего, но всё же. Итак, свёкла придаёт блюду сладость, айран или кефир уравновешивает вкус своей кислинкой, а огурец, редис, лук и яйцо напомнят о том, что свекольник — это яркая альтернатива окрошке.

RIZZ

Несмотря на свой «юный» возраст — всего-то 45 лет «от роду» — французский фондан уже удостоился приставки «легендарный». Упругий снаружи, жидкий внутри — контраст текстур не оставил равнодушным никого. А о том, что изначально создатель десерта Мишель Бра клал в тесто кусочек замороженного шоколада, который превращался в «лаву», напомнит шарик домашнего мороженого рядом с кексом.

Assunta Madre

Наигравшись с формами (плоские и кубические круассаны уже не тренд), кондитеры вернулись к более привычному приёму — баланс температур. Удобно устроить шарик ванильного мороженого между створками тёплого круассана — решение не новое, но всё равно очень свежее. Лесная земляника — а это как раз один из самых актуальных гастротрендов — сделает десерт ещё более выразительным.

Atlantica Seafood

Устричное мороженое лидирует в рейтинге самых необычных вкусов. Пюрированную устрицу смешивают с кремом англез и замораживают. Моретему усиливает солоноватая осетровая икра. В качестве противопоставления — сладковатый яблочный крем. За свежесть отвечают шисо и тапиока алоэ. А миндальная пена даёт нежные ореховые ноты.

BURO. TSUM

Ещё одна интерпретация беспроигрышного комбо «хлеб + мороженое». Похожий на пончик баурсак — традиционная выпечка у тюркских народов, особенно популярна в Казахстане. Подают не только к чаю, но и к бульону, и к шурпе. Но если речь всё же про десерт, то его посыпают сахарной пудрой или поливают мёдом. Тёплые баурсаки приятно есть с прохладным мороженым на том же мёду, например, на гречишном.

Urban Winery

Французский яблочный пирог тарт татен и шарик ванильного мороженого — союз, проверенный временем. Но то самое время всегда толкает на эксперименты: яблоки меняем на — внезапно — капусту, запечённую в карамели (а почему нет? 2026-й — год капусты же!), вместо коржа — крамбл, а в качестве холодного компонента — замороженная сметана.

«Есть Хинкали & Пить Вино»

50 оттенков зелёного в Грузии выглядят так: душистая кинза, ароматный базилик, крошка фисташек, пикантная зелёная аджика… И всё это в составе десерта, а конкретно — мороженого с травянистыми нотами и лёгкой горчинкой. Собственно, без вышеупомянутых приправ сложно представить грузинскую кухню, а потому существование мороженого из аджики и кинзы ни у кого не вызывает вопросов, только аппетит.

RA’MEN

Несмотря на то, что монблан — меренга в шапке из каштановой пасты, уложенной «вермишелью», — чисто французское «изобретение», завирусилось оно благодаря Японии, где крем стали делать из карамелизированных каштанов. А там и до вмешательства матчи оказалось недалеко. Российская интерпретация франко-азиатского десерта — рожок с лаймовым сорбетом, заварным кремом юдзу и матча-ганашем.

«Чайная высота»

В поддержку тренда на душевную русскость — мороженое на берёзовом соке с брусникой и красникой, которая является специалитетом Сахалина и Камчатки. Эстетику a la russe раскрывает и пломбир на чае, и не важно, что речь про пуэр. Зато в составе исконно наша репка, запечённая с вятским липовым мёдом. А пикантность придадут сливочная карамель, мандарин и апельсиновая цедра. Деревня, дача, лес — продолжите ассоциативный ряд.

«М2 Органик Клуб Слава»

Называть мороженое десертом — моветон, учитывая то, в каких необычных композициях шеф-повара презентуют этот охлаждающий пыл продукт. Как насчёт пастрами из говяжьего сердца с облепиховым сорбетом? Или вот насыщенная каша из пшеницы-однозернянки и гречки на перепелином бульоне, да с мясом перепёлки. Домашний пломбир делает блюдо ещё более нежным и сливочным.