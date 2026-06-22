Три рецепта блюд с артишоками

Блюда с артишоками: как приготовить, 3 пошаговых рецепты
Бренд-шеф поделился кулинарными секретами.
«Артишоки часто воспринимаются как что-то экзотичное и праздничное. Обычно их добавляют в салаты или подают как самостоятельную закуску с соусом. Но в итальянской кухне этот ингредиент раскрывается иначе и становится основой для многих блюд. Нежный, чуть ореховый вкус продукта отлично сочетается с грудинкой, сливочной рикоттой и морепродуктами», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепты итальянских блюд с артишоками
Паста с артишоками и сырокопчёной грудинкой
- Порции: 2-3 шт.
КБЖУ на 100 г
- Калорийность: 285 ккал.
- Белки: 12,4 г.
- Жиры: 14,2 г.
- Углеводы: 26,8 г.
Ингредиенты:
- паста (ригатони или пенне) — 250 г;
- артишоки свежие или консервированные — 300 г;
- сырокопчёная грудинка — 120 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- белое сухое вино — 80 мл;
- пармезан — 50 г;
- петрушка — 1 небольшой пучок (20 г);
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Если используете свежие артишоки, зачистите их: удалите жёсткие листья, срежьте верхушки, уберите сердцевину.
- Порубите на кусочки и положите в воду с лимоном. Консервированные артишоки обсушите и крупно нарежьте.
- Нарежьте грудинку тонкими брусками.
- Очистите и измельчите чеснок.
- Натрите пармезан.
- Измельчите листья петрушки.
- Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте: точное время смотрите на упаковке. Сохраните 150 мл воды после варки.
- Разогрейте сковороду, выложите грудинку и обжаривайте, пока весь жир не растопится.
- Добавьте чеснок и готовьте 20-30 секунд.
- Отправьте на сковороду артишоки и обжаривайте пять-семь минут до лёгкой карамелизации.
- Влейте вино и выпарите почти полностью.
- Влейте немного воды от пасты, перемешайте. Переложите в соус и перемешайте, при необходимости добавляя воду для получения глянцевой эмульсии.
- Всыпьте пармезан и петрушку, перемешайте.
- Подавайте сразу, приправив чёрным перцем по вкусу.
Ризотто с артишоками и креветками
- Порции: 2-3 шт.
КБЖУ на 100 г
- Калорийность: 195 ккал.
- Белки: 9,8 г.
- Жиры: 8,5 г.
- Углеводы: 20,2 г.
Ингредиенты:
- рис арборио — 200 г;
- артишоки — 300 г;
- креветки очищенные — 250 г;
- лук-шалот — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- белое сухое вино — 80 мл;
- бульон — 800 мл;
- пармезан — 50 г;
- сливочное масло — 40 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Зачистите артишоки и тонко нарежьте.
- Обсушите креветки.
- Очистите лук и чеснок, затем мелко нарежьте.
- Подогрейте бульон.
- Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и артишоки. Обжаривайте пять-семь минут до мягкости и лёгкой золотистости, затем переложите в тарелку.
- В той же сковороде обжарьте креветки одну-две минуты до готовности и переложите в тарелку.
- Влейте в сковороду ещё немного масла, выложите лук и обжарьте до прозрачности на среднем огне, затем добавьте чеснок.
- Всыпьте рис и прогрейте одну-две минуты, помешивая.
- Влейте вино и выпарите.
- Начните добавлять к рису бульон по одному половнику, каждый раз дожидаясь впитывания, постоянно помешивая.
- Готовьте 16-18 минут до кремовой текстуры.
- За пять минут до готовности добавьте артишоки.
- В конце положите креветки, сливочное масло и пармезан, перемешайте до однородности. Если ризотто получилось слишком густым, то добавьте ещё немного бульона.
- Подавайте сразу, добавив чёрный перец и немного оливкового масла.
Пицца «Бьянка» с артишоками и рикоттой
- Порции: 1 пицца.
КБЖУ на 100 г
- Калорийность: 265 ккал.
- Белки: 11,2 г.
- Жиры: 12,8 г.
- Углеводы: 27,5 г.
Ингредиенты
Для теста:
- мука для пиццы — 300 г;
- вода — 180 мл;
- сухие дрожжи — 1 ч. л. (4 г);
- соль — 1 ч. л. (6 г);
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- орегано сушёный — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- артишоки консервированные — 250 г;
- рикотта — 100 г;
- моцарелла — 150 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- пармезан — 30 г;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Растворите дрожжи в воде. Всыпьте муку и перемешайте, оставьте на 10 минут.
- Добавьте соль и оливковое масло, замесите тесто до гладкости. Накройте и оставьте на полтора-два часа.
- Обсушите артишоки и нарежьте тонкими дольками.
- Очистите чеснок и натрите на мелкой тёрке.
- Нарежьте моцареллу или разберите на куски.
- Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло и положите чеснок. Прогрейте пару минут и выложите артишоки. Обжаривайте пять-семь минут до мягкости, затем остудите.
- Разогрейте духовку до 250°C.
- Растяните тесто в круг. Равномерно распределите рикотту, добавьте моцареллу и артишоки, посыпьте пармезаном.
- Выпекайте 10-12 минут до румяной корочки.
- Сбрызните оливковым маслом и подавайте горячей.
Если раньше артишок казался вам чем-то сложным или непонятным, эти рецепты — хороший повод с ним познакомиться.