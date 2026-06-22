Три рецепта блюд с артишоками

Бренд-шеф поделился кулинарными секретами.

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«Артишоки часто воспринимаются как что-то экзотичное и праздничное. Обычно их добавляют в салаты или подают как самостоятельную закуску с соусом. Но в итальянской кухне этот ингредиент раскрывается иначе и становится основой для многих блюд. Нежный, чуть ореховый вкус продукта отлично сочетается с грудинкой, сливочной рикоттой и морепродуктами», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты итальянских блюд с артишоками

Паста с артишоками и сырокопчёной грудинкой

Порции: 2-3 шт.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 285 ккал.

Белки: 12,4 г.

Жиры: 14,2 г.

Углеводы: 26,8 г.

Ингредиенты:

паста (ригатони или пенне) — 250 г;

артишоки свежие или консервированные — 300 г;

сырокопчёная грудинка — 120 г;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

белое сухое вино — 80 мл;

пармезан — 50 г;

петрушка — 1 небольшой пучок (20 г);

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Если используете свежие артишоки, зачистите их: удалите жёсткие листья, срежьте верхушки, уберите сердцевину. Порубите на кусочки и положите в воду с лимоном. Консервированные артишоки обсушите и крупно нарежьте. Нарежьте грудинку тонкими брусками. Очистите и измельчите чеснок. Натрите пармезан. Измельчите листья петрушки. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте: точное время смотрите на упаковке. Сохраните 150 мл воды после варки. Разогрейте сковороду, выложите грудинку и обжаривайте, пока весь жир не растопится. Добавьте чеснок и готовьте 20-30 секунд. Отправьте на сковороду артишоки и обжаривайте пять-семь минут до лёгкой карамелизации. Влейте вино и выпарите почти полностью. Влейте немного воды от пасты, перемешайте. Переложите в соус и перемешайте, при необходимости добавляя воду для получения глянцевой эмульсии. Всыпьте пармезан и петрушку, перемешайте. Подавайте сразу, приправив чёрным перцем по вкусу.

Ризотто с артишоками и креветками

Порции: 2-3 шт.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 195 ккал.

Белки: 9,8 г.

Жиры: 8,5 г.

Углеводы: 20,2 г.

Ингредиенты:

рис арборио — 200 г;

артишоки — 300 г;

креветки очищенные — 250 г;

лук-шалот — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

белое сухое вино — 80 мл;

бульон — 800 мл;

пармезан — 50 г;

сливочное масло — 40 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Зачистите артишоки и тонко нарежьте. Обсушите креветки. Очистите лук и чеснок, затем мелко нарежьте. Подогрейте бульон. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и артишоки. Обжаривайте пять-семь минут до мягкости и лёгкой золотистости, затем переложите в тарелку. В той же сковороде обжарьте креветки одну-две минуты до готовности и переложите в тарелку. Влейте в сковороду ещё немного масла, выложите лук и обжарьте до прозрачности на среднем огне, затем добавьте чеснок. Всыпьте рис и прогрейте одну-две минуты, помешивая. Влейте вино и выпарите. Начните добавлять к рису бульон по одному половнику, каждый раз дожидаясь впитывания, постоянно помешивая. Готовьте 16-18 минут до кремовой текстуры. За пять минут до готовности добавьте артишоки. В конце положите креветки, сливочное масло и пармезан, перемешайте до однородности. Если ризотто получилось слишком густым, то добавьте ещё немного бульона. Подавайте сразу, добавив чёрный перец и немного оливкового масла.

Пицца «Бьянка» с артишоками и рикоттой

Порции: 1 пицца.

КБЖУ на 100 г



Калорийность: 265 ккал.

Белки: 11,2 г.

Жиры: 12,8 г.

Углеводы: 27,5 г.

Ингредиенты

Для теста:

мука для пиццы — 300 г;

вода — 180 мл;

сухие дрожжи — 1 ч. л. (4 г);

соль — 1 ч. л. (6 г);

оливковое масло — 1 ст. л.;

орегано сушёный — 0,5 ч. л.

Для начинки:

артишоки консервированные — 250 г;

рикотта — 100 г;

моцарелла — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 2 ст. л.;

пармезан — 30 г;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Растворите дрожжи в воде. Всыпьте муку и перемешайте, оставьте на 10 минут. Добавьте соль и оливковое масло, замесите тесто до гладкости. Накройте и оставьте на полтора-два часа. Обсушите артишоки и нарежьте тонкими дольками. Очистите чеснок и натрите на мелкой тёрке. Нарежьте моцареллу или разберите на куски. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло и положите чеснок. Прогрейте пару минут и выложите артишоки. Обжаривайте пять-семь минут до мягкости, затем остудите. Разогрейте духовку до 250°C. Растяните тесто в круг. Равномерно распределите рикотту, добавьте моцареллу и артишоки, посыпьте пармезаном. Выпекайте 10-12 минут до румяной корочки. Сбрызните оливковым маслом и подавайте горячей.

Если раньше артишок казался вам чем-то сложным или непонятным, эти рецепты — хороший повод с ним познакомиться.