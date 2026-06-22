$73.7784.59

Блюда с артишоками: как приготовить, 3 пошаговых рецепты

Чемпионат.com

Бренд-шеф поделился кулинарными секретами.

Три рецепта блюд с артишоками
© Чемпионат.com
«Артишоки часто воспринимаются как что-то экзотичное и праздничное. Обычно их добавляют в салаты или подают как самостоятельную закуску с соусом. Но в итальянской кухне этот ингредиент раскрывается иначе и становится основой для многих блюд. Нежный, чуть ореховый вкус продукта отлично сочетается с грудинкой, сливочной рикоттой и морепродуктами», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты итальянских блюд с артишоками

Паста с артишоками и сырокопчёной грудинкой

  • Порции: 2-3 шт.

КБЖУ на 100 г

  • Калорийность: 285 ккал.
  • Белки: 12,4 г.
  • Жиры: 14,2 г.
  • Углеводы: 26,8 г.

Ингредиенты:

  • паста (ригатони или пенне) — 250 г;
  • артишоки свежие или консервированные — 300 г;
  • сырокопчёная грудинка — 120 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • белое сухое вино — 80 мл;
  • пармезан — 50 г;
  • петрушка — 1 небольшой пучок (20 г);
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Если используете свежие артишоки, зачистите их: удалите жёсткие листья, срежьте верхушки, уберите сердцевину.
  2. Порубите на кусочки и положите в воду с лимоном. Консервированные артишоки обсушите и крупно нарежьте.
  3. Нарежьте грудинку тонкими брусками.
  4. Очистите и измельчите чеснок.
  5. Натрите пармезан.
  6. Измельчите листья петрушки.
  7. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте: точное время смотрите на упаковке. Сохраните 150 мл воды после варки.
  8. Разогрейте сковороду, выложите грудинку и обжаривайте, пока весь жир не растопится.
  9. Добавьте чеснок и готовьте 20-30 секунд.
  10. Отправьте на сковороду артишоки и обжаривайте пять-семь минут до лёгкой карамелизации.
  11. Влейте вино и выпарите почти полностью.
  12. Влейте немного воды от пасты, перемешайте. Переложите в соус и перемешайте, при необходимости добавляя воду для получения глянцевой эмульсии.
  13. Всыпьте пармезан и петрушку, перемешайте.
  14. Подавайте сразу, приправив чёрным перцем по вкусу.

Ризотто с артишоками и креветками

  • Порции: 2-3 шт.

КБЖУ на 100 г

  • Калорийность: 195 ккал.
  • Белки: 9,8 г.
  • Жиры: 8,5 г.
  • Углеводы: 20,2 г.

Ингредиенты:

  • рис арборио — 200 г;
  • артишоки — 300 г;
  • креветки очищенные — 250 г;
  • лук-шалот — 2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • белое сухое вино — 80 мл;
  • бульон — 800 мл;
  • пармезан — 50 г;
  • сливочное масло — 40 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Зачистите артишоки и тонко нарежьте.
  2. Обсушите креветки.
  3. Очистите лук и чеснок, затем мелко нарежьте.
  4. Подогрейте бульон.
  5. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и артишоки. Обжаривайте пять-семь минут до мягкости и лёгкой золотистости, затем переложите в тарелку.
  6. В той же сковороде обжарьте креветки одну-две минуты до готовности и переложите в тарелку.
  7. Влейте в сковороду ещё немного масла, выложите лук и обжарьте до прозрачности на среднем огне, затем добавьте чеснок.
  8. Всыпьте рис и прогрейте одну-две минуты, помешивая.
  9. Влейте вино и выпарите.
  10. Начните добавлять к рису бульон по одному половнику, каждый раз дожидаясь впитывания, постоянно помешивая.
  11. Готовьте 16-18 минут до кремовой текстуры.
  12. За пять минут до готовности добавьте артишоки.
  13. В конце положите креветки, сливочное масло и пармезан, перемешайте до однородности. Если ризотто получилось слишком густым, то добавьте ещё немного бульона.
  14. Подавайте сразу, добавив чёрный перец и немного оливкового масла.

Пицца «Бьянка» с артишоками и рикоттой

  • Порции: 1 пицца.

КБЖУ на 100 г

  • Калорийность: 265 ккал.
  • Белки: 11,2 г.
  • Жиры: 12,8 г.
  • Углеводы: 27,5 г.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука для пиццы — 300 г;
  • вода — 180 мл;
  • сухие дрожжи — 1 ч. л. (4 г);
  • соль — 1 ч. л. (6 г);
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • орегано сушёный — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • артишоки консервированные — 250 г;
  • рикотта — 100 г;
  • моцарелла — 150 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • пармезан — 30 г;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Растворите дрожжи в воде. Всыпьте муку и перемешайте, оставьте на 10 минут.
  2. Добавьте соль и оливковое масло, замесите тесто до гладкости. Накройте и оставьте на полтора-два часа.
  3. Обсушите артишоки и нарежьте тонкими дольками.
  4. Очистите чеснок и натрите на мелкой тёрке.
  5. Нарежьте моцареллу или разберите на куски.
  6. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло и положите чеснок. Прогрейте пару минут и выложите артишоки. Обжаривайте пять-семь минут до мягкости, затем остудите.
  7. Разогрейте духовку до 250°C.
  8. Растяните тесто в круг. Равномерно распределите рикотту, добавьте моцареллу и артишоки, посыпьте пармезаном.
  9. Выпекайте 10-12 минут до румяной корочки.
  10. Сбрызните оливковым маслом и подавайте горячей.

Если раньше артишок казался вам чем-то сложным или непонятным, эти рецепты — хороший повод с ним познакомиться.