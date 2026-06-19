Какие кофейные напитки предпочитают россияне

Россияне чаще всего отдают предпочтение капучино и латте среди всех кофейных напитков. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу сети кофеен «Кофелайк» Елена Ульянова.

«Когда-то символом кофейной культуры был маленький и крепкий эспрессо, потом предпочтения стали смещаться в сторону латте с густой молочной пеной. Сейчас предлагается очень много необычных и даже экзотических вкусов. Однако классика всегда остается классикой. Мы проанализировали продажи в 2025 году, а это более 5 млн гостей, и выяснили, что главным кофейным напитком из классического меню у россиян по всей стране по-прежнему остается капучино», — рассказала эксперт.

Она добавила, что на втором месте у россиян — латте, а на третьем — классический раз, а далее — флэт уайт, американо, какао, матча-латте, классический милкшейк, чай черный/зеленый и эспрессо.

«Сегодня люди покупают не просто кофеин, а эмоцию. Капучино — это напиток-комфорт: мягкий вкус, приятная текстура и ощущение маленькой заботы о себе. Если раньше ценители кофе стремились к крепкому и насыщенному вкусу, то сейчас тренд меняется. Современный потребитель хочет, чтобы напиток был одновременно вкусным, понятным и универсальным. Молочные напитки воспринимаются как что-то уютное и расслабляющее, поэтому почти половина заказов — это капучино и латте. А показатели эспрессо весьма скромные — всего 0,61%», — отметила Ульянова.

По ее мнению, потребители становятся более открытыми к экспериментам, и все меньше придерживаются классического понимания кофе.

«Для молодого поколения это часть их стиля жизни, поэтому в тренде последних двух-трех лет – рост потребления развлекательных напитков. Кофе должен быть красивым, фотогеничным, приятным на вкус и подходить под настроение дня. Даже в некофейных напитках все чаще используют декоративные элементы — глиттеры, цветную пенку и т.д», — объяснила она.

По словам эксперта, отдельного внимания заслуживает раф, который занимает третье место в рейтинге.

«Раф — это очень российская история. Мы любим, когда напиток дарит ощущение удовольствия и немного напоминает десерт. Именно поэтому он уже много лет остается одним из самых востребованных напитков в стране», — заявила Ульянова.

Специалист отметила, что в последнее время активно растут продажи такого напитка, как матча-латте.