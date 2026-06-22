Как выбрать хороший квас и какие блюда с ним можно приготовить

Квас всегда был частью русской кухни, особенно летом. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Василия Емельяненко, каким должен быть хороший напиток и куда, кроме окрошки, его можно добавлять.

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Сегодня производителей этого напитка очень много, и люди пьют все, что предлагает рынок. Каждый выбирает по своему вкусу: кому-то нравится более сладкий квас, кому-то — кислый, кому-то — с ярко выраженным хлебным оттенком. Я сам перепробовал много разных видов, потому что увлечен безалкогольными напитками.

Мне кажется, хороший квас не должен быть слишком сладким и слишком «хлебным». Если вкус слишком приторный, это уже мешает. Такой напиток тяжело использовать в готовке, да и просто пить не всегда приятно. В советское время квас из бочек был очень сбалансированным — не слишком сладким и не слишком кислым. Именно такой вкус я считаю правильным. Но сейчас есть множество различных вариантов. Люди могут выбрать то, что им по вкусу.

Квас отлично подходит для холодных супов, различных заправок и маринадов. Его можно использовать как основу для тех блюд, где нужна легкая кислинка и свежесть.

Сам по себе: тоже хорош

Квас содержит витамины группы B и полезные пробиотики. Напиток отлично утоляет жажду, он полезнее большинства лимонадов.

Тушеное мясо: легкая кислинка

Нежное блюдо с насыщенным ароматом и легкой кислинкой. Обжарить мясо со всех сторон до образования румяной корочки. Положить мелко нарезанный лук и тертую морковь. Посолить и поперчить. При желании добавить томатный соус или пасту. Влить квас. Тушить 1-1,5 часа.

Коврижка: простой десерт

Смешать квас с вареньем, корицей, ванилином, сахаром и яйцом до растворения сахара. Всыпать муку с содой. Размешать до однородного, достаточно жидкого теста. Вылить в подготовленную смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Выпекать в разогретой до 165-170 градусов духовке 30-40 мин.

Тюря: быстрая закуска

Это простая деревенская закуска из хлеба, зелени и холодного кваса. Блюдо готовится буквально за несколько минут. Хлеб нарежьте небольшими кубиками и слегка обжарьте. Зелень перетрите ложкой с щепоткой соли, добавьте растительное масло. Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками. Смешайте хлеб с зеленью и луком, посолите по вкусу. Разложите смесь по тарелками залейте холодным квасом.

Пирожки: как бабушка пекла

Бабушкин рецепт сытных пирожков с нестандартным привкусом. Квас нагреть, чтобы он стал слегка горячим. Добавить сухие дрожжи, сахар, немного соли и 3-4 столовые ложки муки. Оставить опару на 15 минут. Добавить растопленный маргарин, взбитое яйцо, муки столько, чтобы замесилось тесто. Оставить тесто на 1,5 часа в холодильнике. За это время отварить картофель и потолочь его. Сформировать пирожки и обжарить на сковороде.

Сахарное печенье: дольше хранится

Простая домашняя выпечка с легким хрустом и нежной текстурой. Печенье долго остается мягкими ароматным. В миске соединить сахар, соль, масло, муку и разрыхлитель теста. Влить квас, замесить тесто, убрать в пакет и в холодильник на 30 минут. Вырезать кружочки стаканом, каждый окунуть в сахар. Сложить треугольником, выпекать до румяного состояния при температуре 180 градусов.

Блины: для нежного теста

Блины приобретают характерный цвет и хлебный вкус, хорошо сочетаются со сметаной, медом или вареньем. Благодаря квасу тесто получается особенно нежным и пышным. В глубокой чаше взбейте яйца с сахаром. Добавьте квас, затем соль, соду и растительное масло, взбейте. Оставьте полученное тесто при комнатной температуре на 10 минут. Затем можно выпекать блины.

Курица: румяная корочка

Мясо получается сочным и мягким. Во время запекания курица приобретает аппетитную румяную корочку. Ножки посолить, посыпать приправой для курицы, порубить чеснок и порезать лук, положить лавровый лист и залить квасом. Лучше замариновать на ночь. Запекать в духовке при температуре 200 градусов.

Основные виды

Ржаной. Готовят из хлеба, солода и закваски, отличается ярким вкусом и хорошо утоляет жажду;

Белый. Делают из пшеничного солода, часто с добавлением цельных зерен. Его не фильтруют. Он имеет более кислый вкус и чаще используется для приготовления окрошки и холодных супов;

Медовый. Отличается мягким сладковатым вкусом. Он готовится путем сбраживания медового сиропа с добавлением хлеба и изюма;

Дрожжевой. Сейчас квас часто готовят с добавлением дрожжей, которые ускоряют процесс брожения. Но традиционный способ — естественное брожение, чему способствуют солод, хлеб или сухофрукты.

Если хочется разнообразия

Клубничный. Такой квас готовится на основе ягодного компота путем брожения. Обладает сладким ароматом;

Яблочный. Также готовится на основе компота, получается мягким, ароматными отлично подходит для жаркой погоды;

Свекольный квас. Популярен в народной кухне, а также у народных целителей как средство для лечения гипертонии;

Таежный. Квас с можжевельником обладает необычным хвойным ароматом и прекрасно подходит любителям оригинальных вкусов.

Готовим дома

Ингредиенты

Ржаной хлеб (300 грамм);

Вода (3 литра);

Сахар (150 грамм);

Сухие дрожжи (1 чайная ложка);

Изюм (25 грамм).

Ржаной хлеб нарежьте небольшими кусочками и подсушите в духовке до румяной корочки. Готовые сухари переложите в кастрюлю и оставьте настаиваться на несколько часов. Процедите настой через марлю или сито, чтобы убрать хлебные крошки. Добавьте сахар и хорошо перемешайте до полного растворения. Всыпьте сухие дрожжи и снова размешайте. Оставьте квас в теплом месте на 10-12 часов для брожения. Разлейте напиток по бутылкам и поставьте в холодильник на сутки, затем подавайте охлажденным.

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