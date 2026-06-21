Назван самый бюджетный летний суп

Самым бюджетным холодным супом этого лета стал свекольник, приготовление одной порции (250 миллилитров) по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что стоимость порции на семью из четырех человек составляет всего 108 рублей. По словам экспертов, самым дорогим продуктом в блюде оказалась сметана. На втором месте оказалась окрошка. Одна порция супа на квасе обойдется россиянам в 49,5 рубля, а на кефире и минеральной воде — 51,5 рубля. Стоимость на семью из четырех человек составит 198 и 206 рублей соответственно.

Самым дорогим супом стал гаспачо. Цена одной порции составляет 55,75 рубля, а на семью из четырех человек — 223 рубля.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что свекольник положительно влияет на сосуды и сердечную мышцу. Врач отметил, что в овоще содержится вещество под названием бетаин, которое увеличивает мышечную силу, что подтверждается исследованиями.