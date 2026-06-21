Как выбрать качественный арбуз

При выборе арбуза надо обращать внимание на ряд признаков: корка должна быть свежей и матовой, у полосатых сортов — с четким контрастным рисунком. Об этом сообщили в Роскачестве.

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Также важно наличие ярко-желтого земляного пятна — места соприкосновения с грунтом, указывающего на естественное созревание.

Оптимальный звук при ударе — средний, «гулкий», напоминающий вибрацию. Глухой звук говорит о перезрелости, а слишком звонкий — о незрелости, — цитирует представителей Роскачества РИА Новости.

Также ориентиром может служить сухая плодоножка, но это не абсолютная гарантия: она может высохнуть за три–четыре дня даже у зеленого плода во время транспортировки.

Покупать арбузы с трещинами, проколами и надрезами не рекомендуется. Через повреждения кожуры микроорганизмы попадают в сладкую влажную среду, это ведет к быстрому размножению бактерий и высокому риску пищевого отравления, отмечается в статье.

По прогнозам экспертов, к концу августа цены на массовые сорта арбузов могут опуститься до 25−30 рублей за килограмм. Что будет влиять на цены в конце лета, выяснила «Вечерняя Москва».