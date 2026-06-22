Эксперт раскрыл, как ускорить созревание недоспелых фруктов из магазина

Твёрдость некоторых фруктов, например, персиков, груш и авокадо, при доставке связана с особенностями логистики: плоды снимают с деревьев в стадии технической спелости, чтобы избежать их порчи в пути. Об этом рассказал фермер Алек Разанов в беседе РИАМО.

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По словам эксперта, природа наделила фрукты способностью дозревать самостоятельно, и этот процесс можно ускорить в домашних условиях. Главное — не класть фрукты в холодильник, так как холод замедляет обменные процессы, и плоды могут испортиться, оставаясь жёсткими. Вместо этого их следует оставить при комнатной температуре в сухом месте.

Для ускорения созревания фруктов Разанов рекомендует использовать крафтовый бумажный пакет. В него нужно положить незрелые плоды вместе со спелым яблоком или жёлтым бананом. Эти фрукты выделяют этилен — природный фитогормон, который ускоряет процесс созревания. В закрытом пакете этилен быстро распространяется, и фрукты станут мягкими и сочными за несколько дней.

Важно, чтобы пакет был бумажным, так как он впитывает лишнюю влагу и предотвращает появление плесени на фруктах.