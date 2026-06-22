Выяснилось, почему кофе вкуснее всего по средам

Выяснилось, что кофе вкуснее всего по средам — и причина неожиданная
При прочих равных кофе приносит больше удовольствия в среду утром, нежели в другие дни недели, показало исследование. Его авторы полагают, что дело в психологии — к этому моменту люди уже преодолевают «экватор» рабочей недели и начинают мысленно приближаться к долгожданным выходным.
Ученые провели онлайн-опрос, чтобы детально установить все обстоятельства, которые влияют на вкус кофе, помимо собственно качества напитка. С апреля 2024 по февраль 2025 года около 3000 человек из 11 стран, расположенных на пяти континентах, отвечали на вопросы анкеты непосредственно в момент употребления кофе. Результаты приведены в npj Science of Food.
Обработка данных методами статистического анализа показала, что кофе нравится больше, если он:
- черный (без добавок),
- выпит утром,
- весной,
- в среду,
- из керамической чашки,
- дороже стоит (эффект «цена/качество»).
«Среда — это точка отсчета до конца рабочей недели, что само по себе настраивает людей на более позитивный лад. А это, в свою очередь, сказывается и на восприятии того, что они пьют», — объясняет профессор Чарльз Спенс из Оксфордского университета, руководивший исследованием.
Примечательно, если в кофе есть добавки, удовольствие от него снижается к концу недели, а у черного кофе такого эффекта нет. Не последнюю роль играет и погода, которая способна влиять на наши вкусовые ощущения.
«Весна, когда погода радует улучшениями, а люди с надеждой смотрят в будущее, способна усилить те приятные эмоции, которые обычно дарит чашка кофе. Осень же, напротив, может стать предвестником так называемой осенней хандры, — и тогда даже любимый напиток уже не кажется таким вкусным», — добавляет психолог.
Самой комфортной обстановкой для употребления кофе признана компания друзей в сидячем положении — в отличие от питья стоя, на ходу и в одиночку. Респонденты отдавали предпочтение чашкам без крышки — по их мнению, крышка перебивает аромат, мешая полноценно насладиться напитком.
Выявлены также поколенческие различия — представители поколений X и миллениалы в целом ценят кофе выше, чем зумеры; бумеры хуже оценивают бодрящий напиток в случае позднего пробуждения.
Наконец, еще одно важное открытие: кофе дарит радость в количестве 3–5 чашек в день, если выпить его меньше или больше — удовольствие снижается.
Любопытно, что эта неписанная норма совпадает с рекомендациями по здоровью — EFSA и FDA считают оптимальной дозой до 400 мг кофеина в сутки.