Выяснилось, почему кофе вкуснее всего по средам

При прочих равных кофе приносит больше удовольствия в среду утром, нежели в другие дни недели, показало исследование. Его авторы полагают, что дело в психологии — к этому моменту люди уже преодолевают «экватор» рабочей недели и начинают мысленно приближаться к долгожданным выходным.

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Ученые провели онлайн-опрос, чтобы детально установить все обстоятельства, которые влияют на вкус кофе, помимо собственно качества напитка. С апреля 2024 по февраль 2025 года около 3000 человек из 11 стран, расположенных на пяти континентах, отвечали на вопросы анкеты непосредственно в момент употребления кофе. Результаты приведены в npj Science of Food.

Обработка данных методами статистического анализа показала, что кофе нравится больше, если он:

черный (без добавок),

выпит утром,

весной,

в среду,

из керамической чашки,

дороже стоит (эффект «цена/качество»).

«Среда — это точка отсчета до конца рабочей недели, что само по себе настраивает людей на более позитивный лад. А это, в свою очередь, сказывается и на восприятии того, что они пьют», — объясняет профессор Чарльз Спенс из Оксфордского университета, руководивший исследованием.

Примечательно, если в кофе есть добавки, удовольствие от него снижается к концу недели, а у черного кофе такого эффекта нет. Не последнюю роль играет и погода, которая способна влиять на наши вкусовые ощущения.

«Весна, когда погода радует улучшениями, а люди с надеждой смотрят в будущее, способна усилить те приятные эмоции, которые обычно дарит чашка кофе. Осень же, напротив, может стать предвестником так называемой осенней хандры, — и тогда даже любимый напиток уже не кажется таким вкусным», — добавляет психолог.

Самой комфортной обстановкой для употребления кофе признана компания друзей в сидячем положении — в отличие от питья стоя, на ходу и в одиночку. Респонденты отдавали предпочтение чашкам без крышки — по их мнению, крышка перебивает аромат, мешая полноценно насладиться напитком.

Выявлены также поколенческие различия — представители поколений X и миллениалы в целом ценят кофе выше, чем зумеры; бумеры хуже оценивают бодрящий напиток в случае позднего пробуждения.

Наконец, еще одно важное открытие: кофе дарит радость в количестве 3–5 чашек в день, если выпить его меньше или больше — удовольствие снижается.

Любопытно, что эта неписанная норма совпадает с рекомендациями по здоровью — EFSA и FDA считают оптимальной дозой до 400 мг кофеина в сутки.