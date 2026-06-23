Десять авторских рецептов кваса

Как сделать квас из хлеба и не только: 10 авторских рецептов для приготовления напитка в домашних условиях
С наступлением по-летнему жаркой погоды в России растут продажи традиционного хлебного кваса и бьют рекорды каждый год. Между тем русский национальный напиток, День которого отмечается 17 июня, вполне можно приготовить и дома. Причем не только из хлеба — можно сделать и белый, и свекольный, и молочный, и рябиновый, и даже бездрожжевой квас с изюмом. «Лента.ру» рассказывает о способах приготовления этого напитка в домашних условиях, а также приводит топ-10 самых необычных авторских рецептов кваса.
Топ-5 рецептов хлебного кваса
Эксперты «Ленты.ру» приводят интересные авторские рецепты злаковых квасов — дрожжевых и бездрожжевых.
Суворовский квас-сыровец: рецепт
«Сыровец — это самый древний и, наверное, самый простой рецепт приготовления кваса, — рассказывает в беседе с "Лентой.ру" сушеф ресторана славянской кухни "Раздолье" Олег Малькут. — Им заправляли зеленый борщ или свекольный холодник, а также подавали в банях, где не только пили его после парилки, но и обливались им. Я приведу рецепт XVIII века — это тот самый суворовский сыровец, который пили все солдаты русской армии».
Ингредиенты:
- 7 литров кипятка;
- полторы буханки ржаного хлеба;
- 20 граммов свежих дрожжей или 10 граммов сухих дрожжей.
Приготовление
- Хлеб нарезать на кусочки.
- Высушить до румяного цвета.
- Положить в деревянную кадку или ведро, залить кипятком, чтобы он покрыл сухари.
- Покрыть чистым полотенцем, оставить на сутки.
- На следующий день развести дрожжи в теплой воде.
- Влить в квас, закрыть кадку кружком, ведро — крышкой.
- Вынести в прохладное место.
- Дождаться, когда сыровец закиснет.
«Сыровец — очень выгодный напиток, — продолжает повар. — Когда его отливают из емкости, то доливают туда такое же количество воды, пока он не потеряет свой характерный кисло-сладкий вкус».
Темный квас с изюмом: рецепт
Повар сервиса «Профи.ру» Николай Братерский предлагает читателям «Ленты.ру» свой рецепт темного бездрожжевого кваса с изюмом, в который вместо дрожжевой закваски добавляются вяленые ягоды винограда. Такой способ позволяет сделать газированный квас.
Ингредиенты:
- 2,5 литра воды;
- 500 граммов ржаного хлеба;
- 200 граммов сахара;
- 50 граммов изюма;
- 2 бутона гвоздики (пряность).
Приготовление
- Воду влить в сахар, вскипятить.
- Остудить смесь до 30-40°C.
- Нарезать ржаной хлеб средним кубиком.
- Разогреть духовку до 180°С, запекать хлеб 10-12 минут. «Хлеб должен быть именно запеченным, — объясняет повар. — Если хлеб сгорит, квас будет горьким».
- Положить остывший ржаной хлеб в трехлитровую банку, залить сладкой водой.
- Промыть изюм; добавить его и гвоздику.
- Накрыть банку двойной марлей. «Ни в коем случае не накрывайте банку крышкой, иначе она лопнет!» — предупреждает Братерский.
- Убрать в холодильник на 4 дня.
- Квас в холодильнике должен забродить, а хлеб — осесть.
- Забродивший квас процедить.
- Поставить в прохладное место, но не в холодильник, на 2 дня. Накрыть крышкой, выдавив газы.
- Через 2 дня квас готов.
Белый квас для окрошки: рецепт
Некоторые любят использовать в окрошке не темный сладкий квас, а белый квас с кислинкой. Повар сервиса «Профи.ру» Екатерина Орешникова предлагает свой рецепт такого напитка дрожжевого брожения.
Ингредиенты:
- 9 литров воды;
- 500 граммов ржаной муки;
- 200 граммов пшеничной муки;
- 100 граммов сахара;
- 30 граммов свежих или 10 граммов сухих дрожжей;
- щепотка соли.
Приготовление
- Развести 20 граммов сахара, четыре столовых ложки ржаной муки и дрожжи теплой водой.
- Получившейся опаре с консистенцией сметаны дать постоять 15 минут.
- Просеять в ведро ржаную и пшеничную муку.
- Добавить сахар и соль, перемешать.
- Заварить кипятком в ведре до консистенции жидкого киселя.
- Остудить смесь до 30°С.
- Добавить опару.
- Влить теплую воду, доведя объем смеси до 9 литров.
- Убрать квас в теплое место.
- Через 12 часов перелить квас в другую тару.
- Хранить квас в холодильнике, не закрывая крышкой плотно.
«Остатки закваски на дне ведра можно еще раз "женить", то есть сделать еще больше кваса, — советует Екатерина Орешникова. — В моей семье в готовый белый квас любят добавлять свежую мяту — она придает определенную пикантность напитку».
Бородинский квас: рецепт
Екатерина Орешникова предлагает еще один рецепт особого кваса — с характерным вкусом бородинского хлеба.
Ингредиенты:
- 3 литра воды;
- корки от буханки бородинского хлеба;
- 150 граммов сахара;
- 10 изюмин.
Приготовление
- Корочки хлеба подсушить в духовке.
- Поломать их в трехлитровую банку.
- Залить теплой водой, но не доверху.
- Добавить сахар и изюм.
- Оставить в теплом месте, пока на дне не появится осадок.
- Процедить.
- Хранить квас в холодильнике.
Солодовый квас: рецепт
«Домашний солодовый квас — это то, что нужно противникам дрожжей и муки, — считает технолог пищевого производства Наталья Ржевцева. — Важно помнить, что неферментированный солод используется для приготовления различных алкогольных напитков, а для кваса подойдет ферментированный солод для хлебопечения. Он более ароматный. Можно брать не только ржаной, но и ячменный, и пшеничный солод — просто вкус будет другой, но не менее интересный».
Ингредиенты:
- 3 литра воды;
- 180 граммов изюма;
- 5 столовых ложек ферментированного солода;
- 2 столовые ложки сахара.
Приготовление
- Вскипятить литр воды.
- Добавить 3 столовые ложки солода и сахар.
- Настоять закваску два часа в теплом месте.
- Засыпать изюм и остатки солода.
- Влить 2 литра горячей воды.
- Накрыть полотенцем.
- Оставить на 12 часов.
- Два-три раза процедить через марлю.
- Убрать в холодильник.
Как долго можно хранить квас
Квас, как и все напитки брожения, требует особенных условий хранения. Эксперты «Ленты.ру» утверждают, что хранить квас в домашних условиях можно:
- при комнатной температуре — трое суток;
- в холодильнике — от недели до месяца в зависимости от сорта.
Топ-5 рецептов нехлебного кваса
Традиционный хлебный квас — это основа русской холодной кухни. Однако за столетия использования кваса выработаны рецепты нехлебных, но тоже очень вкусных квасов из овощей, ягод и плодов. Есть квас даже из молока.
Молочный квас: рецепт
«Наверное, мало кто помнит, но в советское время продавался молочный квас, — вспоминает технолог Наталья Ржевцева. — Этот своеобразный напиток делался на основе пастеризованной сыворотки с сахаром и дрожжами. Чтобы этот квас приобрел характерный коричневый цвет, в него добавляли жженный сахар, а чтобы отбить вкус молока — фруктовые эссенции. Молочный квас — гораздо более вкусный и полезный — легко приготовить в домашних условиях. Только выбирайте качественное молоко!»
Ингредиенты:
- 1 литр молока;
- 0,5 стакана сахара;
- 10 граммов сухих дрожжей.
- щепотка ванильного сахара.
Приготовление
- Всыпать весь сахар в молоко.
- Молоко подогреть до температуры 30°С, всыпать дрожжи, тщательно перемешать.
- Остудить, перелить в бутылки.
- Убрать на сутки в холодильник.
- Если квас не слишком газированный, убрать его еще на сутки.
Имбирный квас: рецепт
«Этот квас обладает настолько праздничным вкусом, что его впору подавать вместо шампанского, — уверяет Ржевцева. — И пузырьков у него гораздо больше, чем у любого плодового кваса — за счет действия изюма и дрожжей».
Ингредиенты:
- 2 литра воды;
- корень свежего имбиря — 5 сантиметров;
- 1 стакан сахара;
- 1 лимон;
- 10 ягод изюма;
- 2 грамма сухих дрожжей.
Приготовление
- Растворить сахар в воде.
- Выдавить сок лимона.
- Срезать и добавить ленточку цедры.
- Очистить имбирь, измельчить в мясорубке или в блендере.
- Добавить в воду вместе с дрожжами.
- Поставить в теплое место на два дня.
- Процедить квас, разлить по пластиковым бутылкам.
- Изюм не мыть, засыпать его в бутылки, плотно завернуть крышки.
- Оставить в теплом месте на два дня.
- Охладить в холодильнике.
- Открывать с осторожностью, стравливая газ.
Рябиновый квас: рецепт
«Домашний рябиновый квас — это настоящая русская экзотика, — восхищается сушеф Олег Малькут. — Его ядреный и немного горчащий вкус запомнится навсегда! Но надо помнить, что красную рябину лучше брать после заморозков или немного подморозить ее в морозилке, чтобы горечь ягодного кваса была не такой явной».
Ингредиенты:
- 2 литра воды;
- 300 граммов сахара;
- 150 граммов красной рябины;
- 5 граммов живых дрожжей.
Приготовление
- Снять ягоды с веток, сполоснуть, откинуть на дуршлаг.
- Выложить ягоды в стерилизованную банку.
- Добавить сахар.
- Залить 500 миллилитрами кипятка.
- Дать остыть до 30°С.
- Добавить дрожжи и перемешать.
- Накрыть банку марлей и оставить на три дня.
- Перелить закваску в банку большего размера.
- Долить теплой водой.
- Если надо, добавить сахар.
- Оставить еще на два дня.
- Процедить.
- Подавать охлажденным.
Свекольный квас: рецепт
«Этот легкий русский квас, наверное, самый минималистичный по составу ингредиентов, если не считать обыкновенную воду, — смеется Малькут. — Здесь не требуется даже сахара, а время приготовления зависит от того, насколько тепло в помещении».
Ингредиенты:
- 1,5 литра воды;
- 6 средних корнеплодов свеклы.
Приготовление
- Свеклу очистить и нарезать средними ломтиками.
- Простерилизовать стеклянную банку.
- Положить в нее свеклу.
- Влить воду по «плечики» банки.
- Накрыть банку марлей и затянуть.
- Оставить для ферментации на 4-8 дней.
- Когда появятся пузырьки, попробовать квас.
- По готовности процедить, поставить в холодильник.
Квас из цикория: рецепт
«Несмотря на то что этот квас готовится без черного хлеба, его вкус, как ни странно, почти не отличается от ржаного, — уверяет домохозяйка из Москвы Наталия Снегур. — Квас из цикория во многом даже полезнее традиционного хлебного кваса. А еще он подходит для окрошки».
Ингредиенты:
- 2,5 литра воды;
- 200 граммов сахара;
- 1 столовая ложка с горкой растворимого цикория;
- 4 грамма сухих дрожжей;
- 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.
Приготовление
- В кастрюлю влить воду.
- Добавить цикорий и перемешать.
- Добавить лимонную кислоту и перемешать.
- Добавить сахар и перемешать.
- Довести до кипения на среднем огне.
- Остудить до 30°С.
- Всыпать дрожжи и перемешать.
- Поставить на 5 часов в теплое место.
- Перелить в бутылки.
- Убрать в холодильник.
История русского кваса
Квас в древности
Квас появился на Руси за тысячи лет до христианства. Но первое упоминание этого напитка приписывают князю Владимиру Красное Солнышко, когда после Крещения Руси он приказал раздать народу «пищу, мед и квас».
Поначалу квас варили лишь из злаков, но постепенно к напитку стали добавлять мед, мяту, корицу и другие пряности. Затем появились плодовые и ягодные квасы.
500 видов кваса насчитывалось к XV веку в России.
Квас стал поистине народным напитком, который пили все — от царей до крестьян. Император Петр I, например, любил квас с хреном. А великий полководец Александр Суворов ввел квас в обязательный армейский рацион. Говорят, что благодаря этому напитку состоялся знаменитый переход русских войск через Альпы.
Не обошел квас своим вниманием и поэт Александр Пушкин. В «энциклопедии русской жизни» — романе в стихах «Евгений Онегин» — сказано, что в семье Лариных квас «как воздух был потребен».
Поначалу квасы были достаточно хмельными, их крепость подчас доходила до 15 процентов. Слабоалкогольные появились лишь с развитием водочного производства в России, когда квасники сосредоточились не на крепости, а на вкусе и качестве напитка.
Словом «квасить» до сих пор обозначают алкогольные возлияния.
С уменьшением крепости традиционного хлебного кваса появилась и знаменитая русская окрошка. Волжским бурлакам на обед выдавали воблу и квас, они и придумали совместить эти продукты, а для сытости добавить овощи и зелень. Сегодня окрошка с рыбой не так популярна, зато квас — это по-прежнему главный и официально признанный ингредиент этого холодного супа, несмотря на все споры о кефире или тане.
Квас в современности
В советское время русский национальный напиток тоже никуда не исчез — кто-то готовил квас в домашних условиях и по своим рецептам, а кто-то предпочитал взять бидон и прогуляться до ближайшей «желтой бочки», как называли в народе АЦПТ — автоцистерны пищевые теплоизолированные.
Сегодня в России существуют десятки сортов кваса от разных производителей, которые регулярно соревнуются за звание лучшего.
Есть даже специальные праздники, посвященные квасу и окрошке. День русской окрошки приходится на 30 мая, а День русского кваса отмечается 17 июня.
Польза кваса и противопоказания
Ферментированные продукты, к которым относится и квас, благотворно влияет на микрофлору кишечника, улучшает обмен веществ и укрепляет общий иммунитет, считает диетолог Сабина Карсиева.
Квас быстро утоляет жажду, благодаря молочной и уксусной кислотам, присутствующим в нем, а углекислота облегчает процесс пищеварения, говорит диетолог Михаил Гинзбург. В напитке содержатся свободные аминокислоты, сахара и микроэлементы. Особенно богат квас витаминами В1 и Е. Содержание алкоголя при разных добавках для кваса колеблется от 0,7 до 2,6 процента.
Еще в 1913 году доктор медицины Владимир Сотников доказал, что в квасе гибнут патогенные микроорганизмы.
Однако диетологи предупреждают, что дрожжевой квас полезен не всем. Напиток противопоказан при:
- аллергии;
- алкоголизме;
- беременности;
- возрасте от 6 до 12 лет;
- гипертонии;
- диабете;
- заболеваниях ЖКТ;
- за рулем;
- лактации;
- циррозе печени.
А вот бездрожжевой квас полезен абсолютно всем.