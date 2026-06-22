Три лучших рецепта ПП-супов

Готовим полезные первые блюда, которые разнообразят ваш рацион и помогут держать форму без жёстких диет.

Правильное питание часто представляют как картинку из соцсетей: идеальная тарелка, распаренный рис, сухая грудка и листья салата без намёка на удовольствие. Но суть в другом: вы едите то, что нравится, просто подбираете сочетания, чтобы приём пищи был вкусным и сытным, без последствий для самочувствия. Это привычка, которая делает жизнь комфортнее, а рацион — разнообразнее.

Посмотрим, как это работает, на примере супов. Во-первых, они дают сытость при невысокой калорийности за счёт воды и овощей. Во-вторых, в них больше клетчатки и лучше сохраняются витамины (по сравнению с долгой жаркой или тушением). В отличие от многих вторых блюд, здесь легко контролировать размер порции, добавлять больше овощей и зелени, а также регулировать густоту и калорийность. В-третьих, это просто удобно: сварил кастрюлю — и обед для всей семьи готов на несколько приёмов пищи.

«Поделился тремя рецептами супов, которые стоит сварить уже сегодня», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru

ПП-супы: что это такое?

Правильное питание — это рацион, который даёт организму всё необходимое для стабильной работы, хорошего самочувствия и долгосрочного здоровья. Речь идёт о балансе белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов без жёстких запретов и стресса. Основные принципы ПП включают разнообразие продуктов на тарелке, умеренность в порциях, регулярные приёмы пищи и выбор в пользу цельных ингредиентов. Такой подход помогает держать вес в комфортных рамках, реже болеть и чувствовать себя энергичнее без изнуряющих диет.

Овощные и белковые супы помогают наладить пищеварение: клетчатка из овощей мягко стимулирует работу кишечника, а жидкость поддерживает водный баланс. Белок из курицы, индейки, рыбы или бобовых даёт длительную энергию и предотвращает резкие скачки голода. Кроме того, супы защищают от переедания: жидкая часть быстро заполняет желудок, и сигнал о насыщении доходит до мозга раньше, чем вы съедите лишнее.

Основные ингредиенты для ПП-супов

Чтобы первое блюдо получилось действительно полезным, вкусным и сбалансированным, важно правильно подобрать ингредиенты.

Овощи

Брокколи, цветная капуста, болгарский перец, тыква, морковь, репчатый лук, стебли сельдерея, шпинат, томаты — это база любого лёгкого супа. Чем больше разных овощей вы добавите, тем насыщеннее получится вкус и тем выше будет пищевая ценность диетического блюда. Овощи можно использовать как свежие, так и замороженные — это никак не сказывается на пользе.

Белковые продукты

Белок делает суп сытным и помогает долго продержаться без перекусов. Лучшие источники для ПП-супов — куриное филе и голень без кожи, фарш из индейки, филе белой рыбы или лосося, яйца, а также бобовые (красная фасоль, нут, чечевица). Они легко усваиваются, дают строительный материал для мышц и поддерживают иммунитет. В идеальном ПП-супе белок должен присутствовать в каждой порции.

Специи и травы

Именно специи превращают обычный суп в блюдо с насыщенным, глубоким вкусом. Имбирь и чеснок добавляют остроту и согревают, куркума и паприка дают красивый цвет и антиоксидантные свойства, кумин и кориандр привносят восточные ноты, а орегано и тимьян — средиземноморские. Зелёный лук в конце приготовления добавляет свежести и дополнительную порцию витаминов.

Популярные рецепты ПП-супов

Когда теория понятна, можно переходить к практике. Попробуйте приготовить суп для взрослых и детей по рецептам ниже. Каждый из них очень простой.

Суп с курицей, шпинатом и яйцом

Порции: 3.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 65 ккал.

Белки: 8 г.

Жиры: 2,5 г.

Углеводы: 3 г.

Ингредиенты:

куриное филе — 350 г;

куриная голень — 350 г;

вода — 1,5 л;

лук — 1 шт. среднего размера;

морковь — 1 шт. среднего размера;

стебель сельдерея — 2 шт.;

шпинат свежий — 250 г;

яйца — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь свежий — 10 г;

соевый соус — 1 ст. л.;

кунжутное масло — 1 ч. л.;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Для бульона сложите куриное филе и голень в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на нагрев. Как только закипит, уменьшите огонь и снимите пену. Очистите лук, морковь и сельдерей. Нарежьте имбирь. Добавьте к мясным ингредиентам овощи, соль, имбирь и перец. Варите на медленном огне час. Достаньте овощи: они необходимы только для приготовления бульона. Процедите бульон. Курицу разберите на волокна и нарежьте тонкими кусочками. Промойте шпинат, обсушите, крупные листья нарежьте. Очистите и измельчите чеснок. Разбейте яйца в миску и слегка взбейте вилкой. Доведите бульон до кипения, влейте соевый соус. Добавьте шпинат и готовьте одну-две минуты. Уменьшите нагрев до слабого кипения. Тонкой струйкой влейте яйца, одновременно помешивая суп венчиком, — масса должна образовать тонкие «нити». Добавьте мясо птицы и кунжутное масло. При необходимости посолите и поперчите.

Подавайте сразу. При необходимости разогрейте суп на слабом огне.

Суп с индейкой, томатами, фасолью и кукурузой

Порции: 3-4.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 70 ккал.

Белки: 8 г.

Жиры: 2,5 г.

Углеводы: 4 г.

Ингредиенты:

фарш индейки — 400 г;

томаты в собственном соку — 400 г;

красная фасоль (готовая) — 200 г;

кукуруза — 120 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое (растительное) масло — 1 ст. л.;

копчёная паприка — 1 ч. л.;

кумин — 1/2 ч. л.;

орегано — 1/2 ч. л.;

чили — по вкусу;

вода или бульон — 500 мл;

соль, чёрный перец — по вкусу;

кинза, сок лайма — для подачи.

Способ приготовления

Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками. Чеснок измельчите. Откиньте на сито фасоль и кукурузу, промойте. Разогрейте кастрюлю с оливковым маслом на среднем огне. Добавьте фарш индейки и обжаривайте четыре-пять минут, разбивая на мелкие кусочки, пока мясо слегка не подрумянится. Добавьте лук и готовьте ещё три-четыре минуты до мягкости. Положите чеснок и специи: паприку, кумин, орегано, чили. Перемешайте и прогрейте около минуты. Отправьте в кастрюлю томаты вместе с соком, аккуратно разминая их лопаткой. Влейте воду или бульон. Добавьте фасоль и кукурузу. Доведите до кипения, затем уменьшите нагрев и готовьте 12-15 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Разлейте по тарелкам, добавьте кинзу и несколько капель сока лайма.

Суп-пюре из брокколи и зелёного горошка с карри и кокосовым молоком с запечённым лососем

Порции: 3.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 85 ккал.

Белки: 8 г.

Жиры: 4 г.

Углеводы: 5 г.

Ингредиенты:

филе лосося — 350 г;

брокколи — 400 г;

зелёный горошек — 150 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

кокосовое молоко — 200 мл;

вода или овощной бульон — 600 мл;

карри (паста или порошок) — 1-2 ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180°С. Обсушите бумажными полотенцами филе лосося, посолите и слегка поперчите. Переложите на застеленный противень и поставьте запекаться на 10-12 минут. Когда рыба остынет, разделите на крупные кусочки. Промойте брокколи и разберите на соцветия. Нарежьте лук кубиками. Очистите и измельчите чеснок. Разогрейте в кастрюле оливковое масло, добавьте лук и готовьте три-четыре минуты до мягкости. Положите чеснок и карри, перемешайте и прогрейте около одной минуты. Отправьте в кастрюлю брокколи и зелёный горошек. Влейте бульон или воду. Доведите до кипения и варите около 10 минут до мягкости овощей. Добавьте кокосовое молоко и пробейте суп блендером до гладкой кремовой текстуры. При необходимости посолите и поперчите. Разлейте по тарелкам, сверху выложите кусочки запечённого лосося. Подавайте к столу.

Советы по приготовлению ПП-супов

Выбор продуктов

Для ПП-супов всегда выбирайте свежие сезонные овощи: они вкуснее и полезнее. Мясо лучше брать охлаждённое, а не замороженное — так бульон получится прозрачнее и ароматнее. Если используете консервированную фасоль или кукурузу, обязательно промывайте их в дуршлаге — это уберёт лишнюю соль, сахар и крахмал от рассола. Для аромата вместо бульонных кубиков используйте целые овощи (морковь с луком, сельдерей), корень петрушки или пастернака.

Способы приготовления

Варка, запекание и приготовление на пару — главные союзники ПП-кухни. Запекание овощей и рыбы делает вкус более насыщенным и глубоким без добавления масла. Варка сохраняет максимум витаминов, особенно если не переваривать ингредиенты. Для наваристого, но лёгкого бульона используйте вторую воду: после закипания слейте первую, залейте мясо свежей водой и продолжайте варку. Этот этап также уберёт лишний жир.

Хранение и разогрев

ПП-супы прекрасно стоят в холодильнике два-три дня. При этом вкус часто становится даже насыщеннее: специи и соки из овощей и мяса лучше распределяются по бульону, и он становится более сбалансированным по вкусу. При разогреве добавляйте немного воды или бульона, если суп загустел.

Как включить ПП-супы в свой рацион?

Когда суп готов, остаётся понять, как лучше всего вписать его в свой дневной рацион.

Идеи для обеда и ужина

ПП-суп — отличный вариант для рабочего обеда: его удобно брать с собой в термосе или в обычном контейнере и разогревать в офисе. Лёгкий овощной суп без мяса можно есть даже на ужин: он не перегрузит пищеварение перед сном. Более сытный суп с курицей, индейкой или фасолью прекрасно подойдёт в качестве полноценного обеда, особенно если добавить к нему ломтик цельнозернового хлеба или пару хрустящих хлебцев.

Комбинирование супов с другими блюдами

Чтобы обед был сбалансированным, продумайте, чего не хватает в самом супе. Если он овощной и без мяса, добавьте к нему порцию белка — запечённую рыбу, куриную грудку или варёное яйцо. Если суп уже с мясом или рыбой, основную белковую нагрузку он берёт на себя, тогда лучше дополнить его салатом из свежих овощей с лимонным соком или ложкой греческого йогурта вместо сметаны. Такие комбинации помогают избежать переедания, дают больше клетчатки и витаминов и делают приём пищи разнообразнее.

Рекомендации по порциям

Оптимальная порция супа на каждый день для взрослого составляет 300-400 мл. Этого объёма достаточно, чтобы насытиться и получить полезные вещества, но не перегружать желудок. Для ребёнка до семи лет достаточно 180-250 г, для школьника — 250-300 г. Если суп подаётся в рамках полноценного обеда, порцию первого лучше уменьшить на 50-150 мл.

ПП-супы — это тот случай, когда полезное не значит пресное или скучное. Они подходят и тем, кто следит за весом, и тем, кто просто хочет питаться с умом без жёстких ограничений. Главное — не бояться экспериментировать. Вместо брокколи возьмите цветную капусту, лосось замените на треску, курицу — на индейку, а фасоль — на нут. Добавляйте разные специи, свежую зелень, каплю лимонного сока или кокосового молока. Так один и тот же рецепт будет каждый раз давать новый вкус.