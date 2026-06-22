Три лучших рецепта ПП-супов

ПП супы: 3 лучших рецепта с фото пошагово для похудения
Готовим полезные первые блюда, которые разнообразят ваш рацион и помогут держать форму без жёстких диет.
Правильное питание часто представляют как картинку из соцсетей: идеальная тарелка, распаренный рис, сухая грудка и листья салата без намёка на удовольствие. Но суть в другом: вы едите то, что нравится, просто подбираете сочетания, чтобы приём пищи был вкусным и сытным, без последствий для самочувствия. Это привычка, которая делает жизнь комфортнее, а рацион — разнообразнее.
Посмотрим, как это работает, на примере супов. Во-первых, они дают сытость при невысокой калорийности за счёт воды и овощей. Во-вторых, в них больше клетчатки и лучше сохраняются витамины (по сравнению с долгой жаркой или тушением). В отличие от многих вторых блюд, здесь легко контролировать размер порции, добавлять больше овощей и зелени, а также регулировать густоту и калорийность. В-третьих, это просто удобно: сварил кастрюлю — и обед для всей семьи готов на несколько приёмов пищи.
«Поделился тремя рецептами супов, которые стоит сварить уже сегодня», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru
ПП-супы: что это такое?
Правильное питание — это рацион, который даёт организму всё необходимое для стабильной работы, хорошего самочувствия и долгосрочного здоровья. Речь идёт о балансе белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов без жёстких запретов и стресса. Основные принципы ПП включают разнообразие продуктов на тарелке, умеренность в порциях, регулярные приёмы пищи и выбор в пользу цельных ингредиентов. Такой подход помогает держать вес в комфортных рамках, реже болеть и чувствовать себя энергичнее без изнуряющих диет.
Овощные и белковые супы помогают наладить пищеварение: клетчатка из овощей мягко стимулирует работу кишечника, а жидкость поддерживает водный баланс. Белок из курицы, индейки, рыбы или бобовых даёт длительную энергию и предотвращает резкие скачки голода. Кроме того, супы защищают от переедания: жидкая часть быстро заполняет желудок, и сигнал о насыщении доходит до мозга раньше, чем вы съедите лишнее.
Основные ингредиенты для ПП-супов
Чтобы первое блюдо получилось действительно полезным, вкусным и сбалансированным, важно правильно подобрать ингредиенты.
Овощи
Брокколи, цветная капуста, болгарский перец, тыква, морковь, репчатый лук, стебли сельдерея, шпинат, томаты — это база любого лёгкого супа. Чем больше разных овощей вы добавите, тем насыщеннее получится вкус и тем выше будет пищевая ценность диетического блюда. Овощи можно использовать как свежие, так и замороженные — это никак не сказывается на пользе.
Белковые продукты
Белок делает суп сытным и помогает долго продержаться без перекусов. Лучшие источники для ПП-супов — куриное филе и голень без кожи, фарш из индейки, филе белой рыбы или лосося, яйца, а также бобовые (красная фасоль, нут, чечевица). Они легко усваиваются, дают строительный материал для мышц и поддерживают иммунитет. В идеальном ПП-супе белок должен присутствовать в каждой порции.
Специи и травы
Именно специи превращают обычный суп в блюдо с насыщенным, глубоким вкусом. Имбирь и чеснок добавляют остроту и согревают, куркума и паприка дают красивый цвет и антиоксидантные свойства, кумин и кориандр привносят восточные ноты, а орегано и тимьян — средиземноморские. Зелёный лук в конце приготовления добавляет свежести и дополнительную порцию витаминов.
Популярные рецепты ПП-супов
Когда теория понятна, можно переходить к практике. Попробуйте приготовить суп для взрослых и детей по рецептам ниже. Каждый из них очень простой.
Суп с курицей, шпинатом и яйцом
- Порции: 3.
КБЖУ на 100 г
- Калорийность: 65 ккал.
- Белки: 8 г.
- Жиры: 2,5 г.
- Углеводы: 3 г.
Ингредиенты:
- куриное филе — 350 г;
- куриная голень — 350 г;
- вода — 1,5 л;
- лук — 1 шт. среднего размера;
- морковь — 1 шт. среднего размера;
- стебель сельдерея — 2 шт.;
- шпинат свежий — 250 г;
- яйца — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь свежий — 10 г;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- кунжутное масло — 1 ч. л.;
- соль, чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Для бульона сложите куриное филе и голень в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на нагрев. Как только закипит, уменьшите огонь и снимите пену.
- Очистите лук, морковь и сельдерей. Нарежьте имбирь.
- Добавьте к мясным ингредиентам овощи, соль, имбирь и перец. Варите на медленном огне час.
- Достаньте овощи: они необходимы только для приготовления бульона. Процедите бульон.
- Курицу разберите на волокна и нарежьте тонкими кусочками.
- Промойте шпинат, обсушите, крупные листья нарежьте.
- Очистите и измельчите чеснок.
- Разбейте яйца в миску и слегка взбейте вилкой.
- Доведите бульон до кипения, влейте соевый соус. Добавьте шпинат и готовьте одну-две минуты.
- Уменьшите нагрев до слабого кипения. Тонкой струйкой влейте яйца, одновременно помешивая суп венчиком, — масса должна образовать тонкие «нити».
- Добавьте мясо птицы и кунжутное масло. При необходимости посолите и поперчите.
Подавайте сразу. При необходимости разогрейте суп на слабом огне.
Суп с индейкой, томатами, фасолью и кукурузой
- Порции: 3-4.
КБЖУ на 100 г
- Калорийность: 70 ккал.
- Белки: 8 г.
- Жиры: 2,5 г.
- Углеводы: 4 г.
Ингредиенты:
- фарш индейки — 400 г;
- томаты в собственном соку — 400 г;
- красная фасоль (готовая) — 200 г;
- кукуруза — 120 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое (растительное) масло — 1 ст. л.;
- копчёная паприка — 1 ч. л.;
- кумин — 1/2 ч. л.;
- орегано — 1/2 ч. л.;
- чили — по вкусу;
- вода или бульон — 500 мл;
- соль, чёрный перец — по вкусу;
- кинза, сок лайма — для подачи.
Способ приготовления
- Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками. Чеснок измельчите.
- Откиньте на сито фасоль и кукурузу, промойте.
- Разогрейте кастрюлю с оливковым маслом на среднем огне. Добавьте фарш индейки и обжаривайте четыре-пять минут, разбивая на мелкие кусочки, пока мясо слегка не подрумянится.
- Добавьте лук и готовьте ещё три-четыре минуты до мягкости.
- Положите чеснок и специи: паприку, кумин, орегано, чили. Перемешайте и прогрейте около минуты.
- Отправьте в кастрюлю томаты вместе с соком, аккуратно разминая их лопаткой. Влейте воду или бульон.
- Добавьте фасоль и кукурузу. Доведите до кипения, затем уменьшите нагрев и готовьте 12-15 минут.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Разлейте по тарелкам, добавьте кинзу и несколько капель сока лайма.
Суп-пюре из брокколи и зелёного горошка с карри и кокосовым молоком с запечённым лососем
- Порции: 3.
КБЖУ на 100 г
- Калорийность: 85 ккал.
- Белки: 8 г.
- Жиры: 4 г.
- Углеводы: 5 г.
Ингредиенты:
- филе лосося — 350 г;
- брокколи — 400 г;
- зелёный горошек — 150 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- кокосовое молоко — 200 мл;
- вода или овощной бульон — 600 мл;
- карри (паста или порошок) — 1-2 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль, чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 180°С.
- Обсушите бумажными полотенцами филе лосося, посолите и слегка поперчите.
- Переложите на застеленный противень и поставьте запекаться на 10-12 минут. Когда рыба остынет, разделите на крупные кусочки.
- Промойте брокколи и разберите на соцветия.
- Нарежьте лук кубиками. Очистите и измельчите чеснок.
- Разогрейте в кастрюле оливковое масло, добавьте лук и готовьте три-четыре минуты до мягкости.
- Положите чеснок и карри, перемешайте и прогрейте около одной минуты.
- Отправьте в кастрюлю брокколи и зелёный горошек. Влейте бульон или воду. Доведите до кипения и варите около 10 минут до мягкости овощей.
- Добавьте кокосовое молоко и пробейте суп блендером до гладкой кремовой текстуры. При необходимости посолите и поперчите.
- Разлейте по тарелкам, сверху выложите кусочки запечённого лосося. Подавайте к столу.
Советы по приготовлению ПП-супов
Выбор продуктов
Для ПП-супов всегда выбирайте свежие сезонные овощи: они вкуснее и полезнее. Мясо лучше брать охлаждённое, а не замороженное — так бульон получится прозрачнее и ароматнее. Если используете консервированную фасоль или кукурузу, обязательно промывайте их в дуршлаге — это уберёт лишнюю соль, сахар и крахмал от рассола. Для аромата вместо бульонных кубиков используйте целые овощи (морковь с луком, сельдерей), корень петрушки или пастернака.
Способы приготовления
Варка, запекание и приготовление на пару — главные союзники ПП-кухни. Запекание овощей и рыбы делает вкус более насыщенным и глубоким без добавления масла. Варка сохраняет максимум витаминов, особенно если не переваривать ингредиенты. Для наваристого, но лёгкого бульона используйте вторую воду: после закипания слейте первую, залейте мясо свежей водой и продолжайте варку. Этот этап также уберёт лишний жир.
Хранение и разогрев
ПП-супы прекрасно стоят в холодильнике два-три дня. При этом вкус часто становится даже насыщеннее: специи и соки из овощей и мяса лучше распределяются по бульону, и он становится более сбалансированным по вкусу. При разогреве добавляйте немного воды или бульона, если суп загустел.
Как включить ПП-супы в свой рацион?
Когда суп готов, остаётся понять, как лучше всего вписать его в свой дневной рацион.
Идеи для обеда и ужина
ПП-суп — отличный вариант для рабочего обеда: его удобно брать с собой в термосе или в обычном контейнере и разогревать в офисе. Лёгкий овощной суп без мяса можно есть даже на ужин: он не перегрузит пищеварение перед сном. Более сытный суп с курицей, индейкой или фасолью прекрасно подойдёт в качестве полноценного обеда, особенно если добавить к нему ломтик цельнозернового хлеба или пару хрустящих хлебцев.
Комбинирование супов с другими блюдами
Чтобы обед был сбалансированным, продумайте, чего не хватает в самом супе. Если он овощной и без мяса, добавьте к нему порцию белка — запечённую рыбу, куриную грудку или варёное яйцо. Если суп уже с мясом или рыбой, основную белковую нагрузку он берёт на себя, тогда лучше дополнить его салатом из свежих овощей с лимонным соком или ложкой греческого йогурта вместо сметаны. Такие комбинации помогают избежать переедания, дают больше клетчатки и витаминов и делают приём пищи разнообразнее.
Рекомендации по порциям
Оптимальная порция супа на каждый день для взрослого составляет 300-400 мл. Этого объёма достаточно, чтобы насытиться и получить полезные вещества, но не перегружать желудок. Для ребёнка до семи лет достаточно 180-250 г, для школьника — 250-300 г. Если суп подаётся в рамках полноценного обеда, порцию первого лучше уменьшить на 50-150 мл.
ПП-супы — это тот случай, когда полезное не значит пресное или скучное. Они подходят и тем, кто следит за весом, и тем, кто просто хочет питаться с умом без жёстких ограничений. Главное — не бояться экспериментировать. Вместо брокколи возьмите цветную капусту, лосось замените на треску, курицу — на индейку, а фасоль — на нут. Добавляйте разные специи, свежую зелень, каплю лимонного сока или кокосового молока. Так один и тот же рецепт будет каждый раз давать новый вкус.