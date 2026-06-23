Топ-6 лучших рецептов ватрушек

Ватрушки с творогом: топ-6 лучших рецептов для домашней выпечки
Ватрушки — это маленькие открытые пироги с творожной начинкой, которые пекут в духовке. «Лента.ру» публикует топ-5 быстрых рецептов ватрушек на разных типах теста: на опарном дрожжевом, на пресном (со сметаной) и на слоеном. А также делится нюансами, которые помогут сделать домашнюю выпечку особенно вкусной.
Классические ватрушки на тесте без дрожжей
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 500 граммов;
- сметана (любой жирности) — 200-250 миллилитров;
- сливочное масло или маргарин — 2 столовые ложки;
- яйца — 2 штуки;
- сахар — 1 столовая ложка;
- соль — 1/2 чайной ложки.
Для начинки:
- творог (лучше не сухой, средней жирности) — 500 граммов;
- яйцо — 1 штука;
- сахар — 2-3 столовые ложки (по вкусу);
- ванильный сахар — 1 чайная ложка;
- сметана (по желанию, для нежности) — 1 столовая ложка;
- изюм или цукаты (по желанию) — горсть.
Если хотите более нежную начинку, добавьте в творог ложку сметаны или немного растопленного сливочного масла. Для аромата можно добавить цедру лимона или изюм.
Для смазывания:
- яйцо (взбитое) — 1 штука.
Способ приготовления
- В большой миске смешайте муку, сметану, растопленное (но не горячее) сливочное масло, яйца, сахар и соль.
- Замесите тесто — сначала ложкой, затем руками. Оно должно получиться мягким и эластичным, а также не липнуть к рукам. Если тесто слишком липкое, добавьте еще немного муки (но не переусердствуйте, иначе ватрушки будут жесткими).
- Готовое тесто накройте полотенцем и дайте отдохнуть 15-20 минут.
- Протрите творог через сито или разомните вилкой. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и сметану (по желанию), хорошо перемешайте. Если любите изюм или цукаты — добавьте их (предварительно запарьте изюм кипятком на 5-10 минут).
- Отдохнувшее тесто раскатайте в пласт толщиной 0,5 сантиметра (не тоньше, иначе ватрушки будут ломаться). Стаканом или круглой выемкой (диаметром 8-10 сантиметров) вырежьте кружочки. Обрезки соберите, снова раскатайте и вырежьте еще основы для ватрушек.
- На каждый кружок положите по одной-две чайные ложки творожной начинки, оставляя края свободными (примерно один сантиметр).
- Загните края кружка к центру, слегка защипнув их по кругу. Середина должна остаться открытой.
- Противень застелите пергаментом или слегка смажьте маслом. Уложите ватрушки на расстоянии два-три сантиметра друг от друга.
- Смажьте края ватрушек взбитым яйцом (середину с начинкой смазывать не нужно).
- Поставьте в духовку, разогретую до 180-200 градусов, на 10-15 минут.
- Готовые ватрушки выньте, слегка остудите на решетке и подавайте к столу.
Есть ватрушки можно как горячими, так и остывшими.
С творогом на опарном дрожжевом тесте
Ингредиенты
Для теста:
- мука пшеничная — 1 килограмм;
- молоко или вода — 600 миллилитров;
- сливочное масло (или растительное) — 2-3 столовые ложки;
- сахар — 1 столовая ложка;
- яйца — 2 штуки;
- соль — 1 чайная ложка;
- свежие дрожжи — 30 граммов.
Для творожной начинки:
- жирный творог — 500 граммов;
- яйцо — 1 штука (можно только желток);
- сахар — 2-3 столовые ложки (по вкусу);
- ванильный сахар — 1 чайная ложка;
- сметана (по желанию, для нежности) — 1 столовая ложка.
Для смазывания:
- яйцо (взбитое) — 1 штука.
Способ приготовления
- Поставьте опару: для этого в теплом молоке (или воде) разведите дрожжи. Всыпьте половину всей муки, тщательно вымешайте, чтобы не было комков. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 40-50 минут — опара должна подняться пышной шапкой.
- В подошедшую опару добавьте растопленное сливочное масло, яйца, сахар и соль. Хорошо перемешайте. Постепенно всыпайте оставшуюся муку и месите тесто, пока оно не начнет отставать от стенок посуды и не станет гладким, эластичным.
- Накройте готовое тесто и поставьте в теплое место на 1,5 часа. Когда оно поднимется, обомните его и дайте подойти еще раз.
- Пока тесто подходит, сделайте творожную начинку. Творог протрите через сито или разомните вилкой, чтобы не было комков. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и, по желанию, сметану. Все хорошо перемешайте.
- Готовое тесто выложите на стол, присыпанный мукой. Разделите его на небольшие кусочки (примерно по 50-70 граммов). Скатайте из них шарики. Уложите шарики на смазанный маслом противень на расстоянии трех-четырех сантиметров друг от друга. Накройте и дайте им расстояться в тепле (около 15-20 минут).
- Когда шарики увеличатся в объеме, сделайте в каждом углубление — донышком маленького стаканчика или рюмки (аккуратно, не продавливая до дна).
- Выложите творожную начинку в углубления горкой, слегка прижимая ложкой. Края теста смажьте взбитым яйцом (середину с начинкой смазывать не нужно).
- Поставьте противень в духовку, разогретую до 180-200 градусов. Выпекайте 10-15 минут до золотистого цвета.
- Готовые ватрушки выньте из духовки, слегка остудите на решетке.
Сдобные дрожжевые ватрушки с творогом
Рецептом с «Лентой.ру» поделилась кулинар Шахноза Фозилова, автор блога Shakhacooks.
Ингредиенты
Для теста:
- теплое молоко — 150 миллилитров;
- пшеничная мука — 300 граммов;
- сухие дрожжи — 5 граммов;
- сахар — 2 столовые ложки;
- яйцо — 1 штука;
- сливочное масло (растопленное) — 50 граммов;
- соль — щепотка.
Для начинки и смазывания:
- творог (5-9 процентов жирности) — 300 граммов;
- сахар — 2 столовые ложки;
- ванильный сахар — 1 чайная ложка;
- сметана — 1 столовая ложка;
- желток — 1 штука (для смазывания).
«Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Убедитесь, что в помещении нет сквозняков — тесто этого не любит», — Шахноза Фозилова, кулинар.
Способ приготовления
- В теплом молоке растворите дрожжи и одну столовую ложку сахара. Добавьте две столовые ложки муки, перемешайте до однородности. Оставьте в теплом месте на 15-20 минут — на поверхности должны появиться пузырьки и пенная шапка.
- В подошедшую опару вбейте яйцо, добавьте растопленное (не горячее) сливочное масло, соль и оставшийся сахар. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но и быть тугим ему тоже не нужно.
- Накройте тесто пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место на один час — оно должно увеличиться в объеме примерно вдвое.
- Творог протрите через сито или разомните вилкой — масса должна быть однородной, без комков. Если творог влажный, откиньте его на марлю на 30 минут или добавьте одну столовую ложку манки — она впитает лишнюю жидкость.
- Смешайте творог с двумя столовыми ложками сахара, ванильным сахаром и по желанию сметаной. Масса должна быть однородной, но не мокрой.
- Подошедшее тесто разделите на восемь-десять равных частей, скатайте шарики. Каждый шарик раскатайте в лепешку толщиной пять миллиметров.
- Выложите лепешки из теста на противень, застеленный пергаментом. Донышком стакана (обмакните его в муку, чтобы не прилипало) сделайте в центре каждой лепешки углубление и выложите в него творожную начинку горкой. Оставьте ватрушки на 15-20 минут для расстойки.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте края теста взбитым желтком для глянцевого блеска (начинку смазывать не нужно — она может подгореть). Выпекайте 20-25 минут до золотистого цвета.
- Готовые ватрушки слегка остудите на решетке и подавайте к столу.
Такие ватрушки отлично сочетаются с чаем, кофе или стаканом молока.
Ватрушки на кефире
Ингредиенты
Для теста:
- теплое молоко — 60 миллилитров;
- кефир (3,2 процента жирности) — 250 миллилитров;
- сахар — 3 столовые ложки;
- свежие дрожжи — 20 граммов;
- сливочное масло — 50 граммов;
- мука — 450 граммов;
- соль — на кончике ножа.
Для начинки:
- творог (9 процентов жирности) — 400 граммов;
- сливочное масло — 50 граммов;
- сахар — 3 столовые ложки;
- желтки — 3 штуки (плюс 1 желток для смазывания);
- сметана (20 процентов жирности) — 2 столовые ложки;
- мука — 1 столовая ложка;
- тертая лимонная цедра — 1 чайная ложка.
Способ приготовления
- В большой миске смешайте теплое молоко (около 35 градусов), сахар и дрожжи. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре — дрожжи должны «оживиться» и дать пенную шапку.
- Растопите сливочное масло. Муку просейте с солью.
- В миску с дрожжевой смесью добавьте кефир, перемешайте. Затем постепенно всыпайте муку с солью и замесите тесто.
- В конце влейте теплое растопленное масло и снова хорошо вымесите. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам.
- Накройте миску чистым полотенцем и поставьте в теплое место на полтора-два часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме не менее чем вдвое.
- Пока тесто подходит, займитесь начинкой. Для этого творог протрите через мелкое сито и перемешайте его с сахаром, желтками, сметаной, растопленным сливочным маслом и тертой лимонной цедрой. Все тщательно перемешайте до однородной кремообразной массы.
- Готовое тесто разделите на 10 равных частей. Скатайте из них шарики.
- Противень застелите бумагой для выпечки. Выложите шарики на расстоянии 5-7 сантиметров друг от друга (они увеличатся в размере). Накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.
- В каждом шарике сделайте углубление — дном стакана или деревянным пестиком (стакан предварительно обмакните в муку, чтобы не прилипал). В углубления выложите творожную начинку горкой.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Края ватрушек смажьте взбитым желтком. Выпекайте 20 минут до золотистого цвета.
- Готовые ватрушки остудите под полотенцем в течение 10-15 минут и подавайте.
Венгерские ватрушки с творогом
В Венгрии эту выпечку называют «турош таска» (túrós táska), что означает «узелок с творогом».
Ингредиенты:
- замороженное слоеное бездрожжевое тесто — 400 граммов;
- нежирный творог — 300 граммов;
- яйца — 2 штуки;
- сахар — 100 граммов;
- лимон — 1 штука;
- яичные белки — 2 штуки;
- мука для раскатки — 1 столовая ложка;
- сахарная пудра (для посыпки) — по вкусу.
Особенность этих ватрушек в том, что начинка спрятана внутри. Кроме того, их делают из слоеного теста, а творожную начинку готовят со взбитыми белками.
Способ приготовления
- Замороженное слоеное тесто достаньте из упаковки. Прикройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре до полного оттаивания.
- Творог протрите через мелкое сито. Если он слишком влажный, завяжите в марлю (сложенную вчетверо) и поместите под гнет на два-три часа, чтобы отжать лишнюю жидкость.
- В отдельной миске взбейте яйца с сахаром миксером до пышной однородной массы. Соедините с творогом и тщательно перемешайте. Натрите цедру лимона на мелкой терке и добавьте в творожную массу.
- В отдельной чистой миске взбейте белки в крепкую пену. Аккуратно вмешайте их в начинку — по консистенции масса должна напоминать густую сметану. Если начинка получилась жидковатой, добавьте одну столовую ложку кукурузного крахмала или обычной пшеничной муки.
- Стол присыпьте мукой. Тесто раскатайте в пласт толщиной пять-семь миллиметров. Нарежьте на квадраты со стороной 10 сантиметров.
- На середину каждого квадрата выложите немного творожной начинки. Концы теста соедините над начинкой внахлест, чтобы получился «узелок».
- Оставьте будущие ватрушки на 15 минут при комнатной температуре.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки. Выложите ватрушки на расстоянии друг от друга.
- Выпекайте 15-20 минут до золотистого цвета.
- Дайте ватрушкам немного остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Королевская насыпная ватрушка с черникой
Ингредиенты
Для теста:
- сливочное масло — 80 граммов;
- сахар — 40 граммов;
- желток — 1 штука;
- мука — 150 граммов;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка.
Для творожной начинки:
- творог — 550 граммов;
- сахар — 100 граммов;
- яйца — 3 штуки;
- яичный белок — 1 штука;
- кукурузный крахмал — 20 граммов;
- ванильный сахар — 10 граммов;
- черника (свежая или замороженная) — 0,5 стакана.
Для миндального штрейзеля (посыпки):
- жареный миндаль — 80 граммов;
- коричневый сахар — 50 граммов;
- сливочное масло — 40 граммов;
- мука — 50 граммов.
Способ приготовления
- Мягкое сливочное масло смешайте с сахаром и желтком, разотрите до однородности. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем, быстро перемешивая. Тесто должно собраться в комок. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Приготовьте начинку: в чашу блендера сложите творог, яйца, белок, сахар, ванильный сахар и пробейте до однородной гладкой массы. Затем всыпьте крахмал, тщательно перемешайте и аккуратно вмешайте чернику (если ягоды замороженные, не размораживайте их заранее).
- Для приготовления посыпки измельчите в блендере или кофемолке жареный миндаль в крошку. Смешайте миндальную крошку, муку, коричневый сахар и мягкое сливочное масло. Перетрите все руками до состояния рассыпчатой песочной крошки.
- Тесто раскатайте между двумя листами пергамента в тонкий пласт. Перенесите в форму диаметром 18-20 сантиметров, сформируйте бортики высотой 3-4 сантиметра. Форму смазывать не нужно.
- Вылейте творожную начинку на тесто. Равномерно распределите поверх начинки миндальный штрейзель.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Первые 20 минут выпекайте ватрушку под фольгой (чтобы штрейзель не подгорел). Затем снимите фольгу и выпекайте еще 25-35 минут до золотистого цвета. Общее время выпечки: 45-55 минут.
- Готовую ватрушку полностью остудите в форме, а затем аккуратно извлеките. При желании перед подачей посыпьте сахарной пудрой или украсьте свежими ягодами.