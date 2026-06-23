30+ рецептов гарниров из круп и овощей

Какой гарнир приготовить к мясу? 30+ сытных, легких и быстрых рецептов из круп и овощей
Гарнир позволяет подчеркнуть вкус основного блюда, а также сделать рацион более сбалансированным и питательным. Он бывает разных видов: например, из круп, бобов, запеченных, тушеных и свежих овощей. «Лента.ру» публикует более 30 рецептов с пошаговыми инструкциями лучших гарниров для жирного и постного мяса, стейков, колбасок и котлет.
Рецепты гарниров из круп
Рисовый плов
Ингредиенты:
- сливочное масло или маргарин — 2 столовые ложки;
- маленькая луковица — 1 штука;
- длиннозерный рис — 1 стакан;
- куриный бульон — 2 стакана;
- соль — 1/4 чайной ложки.
Способ приготовления
- Растопите сливочное масло в трехлитровой кастрюле на среднем огне. Обжарьте мелко нарезанный лук примерно три минуты до мягкости.
- Добавьте рис и жарьте пять минут, часто помешивая. Влейте бульон, посолите.
- Доведите до кипения, перемешайте один-два раза. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 15 минут (за это время не поднимайте крышку и не мешайте рис).
- Снимите с огня и дайте постоять в закрытом виде пять минут.
Есть несколько вариантов этого блюда.
- Плов с карри: вместе с бульоном добавьте половину стакана сухофруктов (кубиками), 1 чайную ложку душистого перца, а также по 1/4 чайной ложки куркумы и порошка карри.
- Грибной плов: вместе с бульоном добавьте 150-200 граммов нарезанных шампиньонов.
Запеченный рис с зеленым чили
Ингредиенты:
- длиннозерный рис — 1 стакан;
- вода — 2 стакана;
- сметана — 1 стакан;
- сыр твердый (тертый) — 1/2 стакана;
- сыр «Чеддер» (тертый) — 1 стакан;
- соль — 1 чайная ложка;
- зеленый чили (консервированный, рубленый) — 2 банки по 120 граммов.
Способ приготовления
- В двухлитровой кастрюле доведите до кипения воду, засыпьте рис. Убавьте огонь, накройте крышкой и варите 15 минут, пока крупа не впитает жидкость и не станет мягкой. Разрыхлите рис вилкой.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Смешайте все ингредиенты (кроме 1/2 стакана сыра «Чеддар») в несмазанной двухлитровой форме для запекания.
- Запекайте без крышки около 30 минут до полного прогрева. За пять минут до готовности посыпьте оставшимся сыром и дождитесь, пока он расплавится.
Гречка с грибами
Ингредиенты:
- гречка — 1 стакан;
- шампиньоны — 200 граммов;
- лук — 1 штука;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте на масле до румяной корочки.
- Добавьте промытую гречку, залейте двумя стаканами кипятка.
- Посолите, поперчите. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой.
- Варите 15-20 минут до впитывания воды.
- Перемешайте, дайте настояться 10 минут.
Булгур с овощами
Ингредиенты:
- булгур — 1 стакан;
- вода (или мясной бульон) — 2 стакана;
- репчатый лук — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- болгарский перец — 1 штука;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- растительное масло — 2-3 столовые ложки;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- сушеная паприка — 1/2 чайной ложки;
- свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи.
Способ приготовления
- Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке или нарежьте соломкой. Болгарский перец нарежьте небольшими кубиками. Чеснок мелко порубите.
- В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло. Обжарьте лук до прозрачности (две-три минуты). Добавьте морковь и перец, жарьте еще три-четыре минуты. В конце добавьте чеснок, жарьте 30 секунд до аромата.
- Всыпьте промытый булгур. Перемешайте и обжаривайте одну минуту, чтобы булгур пропитался маслом и ароматами. Добавьте паприку, соль, перец.
- Влейте горячую воду или бульон (на один стакан булгура — два стакана жидкости). Перемешайте.
- Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 12 минут, пока булгур не впитает всю воду.
- Выключите огонь, не открывая крышку, дайте постоять 5-10 минут.
- Перемешайте вилкой, посыпьте свежей рубленой зеленью. Подавайте горячим к мясу.
Киноа с помидорами и базиликом
Ингредиенты:
- киноа — 1 стакан;
- вода — 2 стакана;
- помидоры черри — 150-200 граммов;
- чеснок — 2 зубчика;
- свежий базилик — небольшой пучок;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- соль, черный перец — по вкусу;
- лимонный сок — 1-2 чайные ложки.
Способ приготовления
- Крупу промойте в холодной воде через мелкое сито.
- Черри разрежьте пополам. Чеснок мелко порубите.
- В кастрюле с толстым дном или глубокой сковороде разогрейте оливковое масло. Слегка обжарьте чеснок. Добавьте помидоры и жарьте две минуты.
- Всыпьте промытую киноа, перемешайте и обжаривайте одну минуту.
- Влейте кипяток, посолите, поперчите. Доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите, пока вся жидкость не впитается (примерно 12-15 минут).
- Выключите огонь, добавьте мелко нарезанный свежий базилик и лимонный сок. Перемешайте вилкой и подавайте горячим.
Гарниры из картофеля
Картофель, запеченный в духовке
Ингредиенты:
- средний картофель — 6 штук;
- сок от жареного мяса (или растопленное сливочное масло);
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель очистите и нарежьте крупными кусками. Залейте холодной водой и доведите до кипения, посолите. Убавьте огонь до среднего и варите 15 минут до мягкости. Воду слейте.
- Обваляйте предварительно отваренные картофелины в мясном соке из противня или смажьте растопленным сливочным маслом.
- Выложите на решетку рядом с мясом и запекайте около часа до золотистой корочки, один раз перевернув. При подаче посыпьте солью и перцем.
Картофель отварной в молоке
Ингредиенты:
- картофель средней величины — 12 штук;
- молоко — 1 литр;
- сливочное масло или жир — 2-3 столовые ложки;
- соль — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) — для подачи.
Способ приготовления
- Картофель вымойте, очистите. Опустите в горячую воду, доведите до кипения. Воду слейте.
- Залейте картофель горячим молоком, посолите. Варите 20-30 минут до готовности.
- При подаче полейте растопленным маслом (или свиным/говяжьим жиром) и посыпьте рубленой зеленью.
Картофель тушеный со сметаной
Ингредиенты:
- картофель средней величины — 12 штук;
- сметана — 1 стакан;
- молоко — 1 стакан;
- сливочное масло — 1-2 столовые ложки;
- репчатый лук — 1-2 луковицы;
- соль — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) — для подачи.
Способ приготовления
- Картофель отварите и нарежьте ломтиками.
- Добавьте сметану, масло, нашинкованный лук, молоко и соль. Тушите под крышкой на слабом огне 15-20 минут.
- Подавайте, украсив зеленью укропа или петрушки.
Картофельная запеканка с грибами
Ингредиенты:
- картофель средней величины — 12 штук;
- свежие грибы (шампиньоны) — 6-8 штук;
- сметана — 1/2 стакана;
- тертый сыр — 1/2 стакана;
- молотые сухари — 1/2 стакана;
- сливочное масло — 1 столовая ложка;
- соль — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Грибы отварите в подсоленной воде, нашинкуйте и обжарьте на масле 10 минут.
- Сырой картофель нарежьте ломтиками или соломкой.
- Смешайте грибы с картофелем, сметаной, сыром и солью.
- Выложите в смазанную маслом форму, посыпьте сухарями, сбрызните растопленным сливочным маслом. Запекайте 20-30 минут до румяной корочки.
- При подаче украсьте зеленью.
Гарниры из картофеля считаются одними из самых популярных в русской кухне. Поэтому несмотря на то, что картофель — тоже овощ, рецепты с ним публикуются отдельно.
Гарниры из запеченных овощей
Пикантное кабачковое карпаччо
Ингредиенты:
- мята перечная — 1 чайная ложка;
- сушеный кориандр — 1/2 чайной ложки;
- молотый чеснок — щепотка;
- изюм — 1 столовая ложка (с горкой);
- нежирный натуральный йогурт (1,5 процента) — 200 граммов;
- цукини — 600 граммов;
- лимонный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Мяту, кориандр, чеснок и изюм растолките в ступке. Перемешайте с йогуртом.
- Цукини нашинкуйте тонкими ломтиками, смажьте пряным йогуртом, посыпьте лимонным перцем.
- Выложите на смазанный маслом противень, сбрызните оливковым маслом, приправьте перцем и пряной солью.
- Запекайте в режиме гриля пять-восемь минут при 180 градусах.
- Достаньте, сбрызните смесью из двух столовых ложек свежевыжатого апельсинового сока (или сока розового грейпфрута) с добавлением карри и корицы (по щепотке).
Цветная капуста, запеченная с пармезаном
Ингредиенты:
- цветная капуста — 1 средний кочан (около 800 граммов);
- оливковое масло — 3 столовые ложки;
- пармезан (тертый) — 50 граммов;
- чесночный порошок — 1 чайная ложка;
- паприка — 1/2 чайной ложки;
- соль, перец — по вкусу;
- свежая петрушка — для подачи.
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите пергаментом.
- Капусту разберите на соцветия среднего размера. Промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- В миске смешайте оливковое масло, чесночный порошок, паприку, соль и перец. Добавьте соцветия капусты, хорошо перемешайте.
- Выложите капусту на противень в один слой. Посыпьте пармезаном.
- Запекайте 20-25 минут до золотистого цвета. В середине запекания можно перемешать.
- При подаче посыпьте рубленой петрушкой.
Запеченные томаты с сыром
Ингредиенты:
- помидоры — 4-5 штук (средние, плотные);
- твердый сыр — 100-120 граммов;
- чеснок — 2 зубчика;
- сливочное масло — 30-40 граммов;
- сушеные травы (тимьян, орегано или прованские) — по желанию;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Помидоры вымойте, обсушите. Разрежьте каждый пополам.
- Чеснок мелко порубите или пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной терке.
- Форму для запекания слегка смажьте маслом. Выложите половинки помидоров срезом вверх. Посолите, поперчите, посыпьте сушеными травами.
- Сверху распределите чеснок, затем тертый сыр. На каждый помидор положите небольшой кусочек сливочного масла.
- Разогрейте духовку до 180-200 градусов и запекайте 15-20 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться, а помидоры — стать мягкими, но не потерять форму.
- Подавайте горячими.
Запеченные болгарские перцы с брынзой и зеленью
Ингредиенты:
- болгарский перец — 4 штуки;
- брынза — 100-120 граммов;
- чеснок — 2 зубчика;
- свежая зелень (петрушка, укроп, кинза) — небольшой пучок;
- оливковое или подсолнечное масло — 2-3 столовые ложки;
- черный молотый перец и соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Промойте перцы, обсушите. Разрежьте каждый на четыре части вдоль, удалите семена и перегородки.
- Брынзу разомните вилкой (не в пюре, а на небольшие кусочки). Чеснок мелко порубите. Зелень измельчите. Смешайте брынзу, чеснок, зелень и черный перец. Попробуйте — если брынза слабосоленая, можно добавить немного соли.
- Выложите половинки перца на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанный маслом. Наполните каждую половинку сырной начинкой.
- Полейте перцы оливковым или растительным маслом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте 15-20 минут. Перец должен стать мягким, а брынза — подрумяниться. Подавайте.
Запеченные кабачки с творожным сыром, вялеными томатами и орехами
Ингредиенты:
- кабачки небольшие — 3 штуки;
- творожный сыр — 150 граммов;
- вяленые томаты в масле — 5-6 штук;
- грецкие орехи — 30 граммов;
- чеснок — 1 зубчик;
- свежий укроп или петрушка — несколько веточек;
- оливковое масло — 1-2 столовые ложки;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки вымойте, обсушите. Разрежьте каждый вдоль пополам. Чайной ложкой аккуратно выньте середину с семенами, чтобы получились «лодочки». Слегка посолите внутри и оставьте на 10 минут, затем промокните салфеткой — уйдет лишняя влага.
- Вяленые томаты мелко нарежьте. Грецкие орехи порубите ножом (не в муку, а на мелкие кусочки). Чеснок пропустите через пресс, зелень измельчите.
- В глубокой тарелке смешайте творожный сыр, томаты, орехи, чеснок, зелень, черный перец. При необходимости посолите.
- Наполните половинки кабачков сырной смесью горкой.
- Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните оливковым маслом. Запекайте при 180 градусах 15 минут.
Гарниры из жареных и тушеных овощей
Рататуй
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 штуки;
- кабачки — 2 штуки;
- болгарский перец (желтый и красный) — по 1 штуке;
- помидоры — 4-5 штук (или 400 граммов в собственном соку);
- репчатый лук — 2 штуки;
- чеснок — 3 зубчика;
- оливковое масло — 4-5 столовых ложек;
- тимьян (свежий или сушеный) — 1-2 веточки;
- соль, черный перец — по вкусу;
- свежий базилик — для подачи.
Способ приготовления
- Баклажаны и кабачки нарежьте кружками толщиной один-полтора сантиметра. Перец нарежьте квадратами по два-три сантиметра, лук — полукольцами, чеснок — тонкими пластинками. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте кубиками.
- В сковороде разогрейте масло. Обжарьте баклажаны с двух сторон до золотистого цвета (две-три минуты с каждой стороны). Переложите на бумажное полотенце. Так же обжарьте кабачки и перец (по отдельности или вместе, если сковорода большая).
- В отдельной кастрюле или сотейнике с толстым дном обжарьте лук до прозрачности (три-четыре минуты). Добавьте чеснок, жарьте еще минуту.
- Положите в кастрюлю помидоры, тимьян, соль и перец. Тушите пять-семь минут, пока помидоры не дадут сок.
- Выложите в кастрюлю обжаренные овощи. Аккуратно перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15-20 минут. В конце попробуйте и при необходимости добавьте соль и перец.
- Подавайте горячим, посыпав свежим базиликом.
Рататуй хорош и на следующий день — холодным или подогретым.
Баклажаны в сметане
Ингредиенты:
- баклажаны средней величины — 4 штуки;
- молоко — 200 миллилитров;
- сметана — 250 миллилитров;
- масло сливочное — 2 столовые ложки;
- сухари панировочные — для обваливания;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Вымытые баклажаны вскипятите в соленой воде, откиньте на дуршлаг. Разрежьте вдоль на четыре части, посолите.
- Обваляйте в сухарях и обжарьте на масле.
- Полейте сметаной и тушите на слабом огне 15 минут.
Рагу из свежих грибов
Ингредиенты:
- свежие грибы — 300 граммов;
- репчатый лук — 2 луковицы;
- рубленая зелень петрушки — 2-3 столовые ложки;
- масло или жир — 2-3 столовые ложки;
- мясной бульон — 2 стакана;
- мука — 2 столовые ложки;
- лимонный сок — 1 лимон;
- перец, соль — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Обработайте грибы перед приготовлением и нарежьте крупными дольками или ломтиками. Посолите, поперчите.
- Обжарьте грибы на масле с нашинкованным луком и рубленой зеленью.
- Добавьте бульон, муку, лимонный сок. Тушите около одного часа.
- Подавайте, украсив зеленью укропа или петрушки.
Грибы консервированные, тушенные в сметане
Ингредиенты:
- консервированные грибы —1 банка (500 граммов);
- заливка от грибов — 1 стакан;
- сливочное масло — 2 столовые ложки;
- сметана — 1 стакан;
- репчатый лук — 2 луковицы;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Грибы отделите от заливки, нарежьте дольками или ломтиками.
- Тушите грибы с заливкой и маслом пять минут. Добавьте сметану и нашинкованный поджаренный на масле лук. Проварите.
- Подавайте горячими, посыпав зеленью петрушки или укропа.
Брокколи, обжаренная с чесноком и лимоном
Ингредиенты:
- брокколи — 500 граммов;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- чеснок — 3 зубчика;
- лимон — 1/2 штуки (сок и цедра);
- соль, перец — по вкусу;
- хлопья красного перца (по желанию).
Способ приготовления
- Брокколи разберите на соцветия, стебли нарежьте кружками толщиной один-полтора сантиметра.
- В большой сковороде разогрейте масло. Положите брокколи и жарьте на среднем огне три-четыре минуты, не мешая — пусть подрумянится снизу.
- Перемешайте, добавьте измельченный чеснок и хлопья красного перца. Жарьте еще две-три минуты.
- Влейте лимонный сок, посыпьте цедрой, солью и перцем. Перемешайте, снимите с огня.
- Подавайте сразу — горячим, хрустящим и ароматным.
Шампиньоны, тушенные в соусе
Ингредиенты:
- свежие шампиньоны — 8-10 штук;
- уксус — 1 столовая ложка;
- вода — 1 стакан;
- лимонный сок — 2 лимона;
- сливочное масло — 1/2 столовой ложки + для заправки;
- мука — 1 столовая ложка;
- сливки — 1/2 стакана;
- соль — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Грибы обработайте, прокипятите в воде, снимите кожицу. Нарежьте кружками или ломтиками.
- Опустите в воду с уксусом (чтобы не покраснели), откиньте. Посолите, добавьте воду, сок лимонов, масло. Вскипятите.
- Вмешайте растертую с маслом муку, сливки. Тушите 25-30 минут на слабом огне.
- Подавайте с загустевшим соусом, посыпав зеленью петрушки.
Зеленый горошек тушеный
Ингредиенты:
- свежий (или замороженный) зеленый горошек — 2 стакана;
- мясной бульон — 1,5 стакана;
- репчатый лук — 2 луковицы;
- сливочное масло — 1 столовая ложка;
- укроп — несколько веточек;
- соль — по вкусу.
- Способ приготовления
- Вылущенный горошек вымойте. Залейте бульоном, добавьте лук, зелень, масло.
- Тушите под крышкой на слабом огне 30-40 минут.
- Лук и зелень удалите. Горошек выложите на блюдо и гарнируйте гренками из белого хлеба (намоченными в молоке и поджаренными на масле).
Капуста белокочанная, тушенная с яблоками
Ингредиенты:
- свежая капуста — 300-400 граммов;
- яблоки — 4 штуки;
- сливочное масло — 1-2 столовые ложки;
- сметана — 1/2 стакана;
- сахар — 1 столовая ложка;
- лимонный сок или уксус — 1 столовая ложка;
- соль — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Нашинкуйте капусту и отправьте ее тушиться с водой, маслом и солью в течение 50 минут.
- Добавьте мелко нарезанные яблоки и тушите еще 20-30 минут.
- Вмешайте сметану, сахар, лимонный сок (или уксус). Прогрейте.
- При подаче посыпьте зеленью укропа или петрушки.
Гарниры из вареных овощей
Гороховое пюре
Ингредиенты:
- горох — 2 стакана;
- соль — по вкусу;
- топленое или растительное масло — для подачи.
Способ приготовления
- Переберите и вымойте горох. Отварите в подсоленной воде на слабом огне до полной готовности и размягчения (горох начнет лопаться).
- Протрите горох через сито и выложите горкой на середину блюда.
- Отдельно подайте топленое или растительное масло.
Пюре можно обложить поджаренным луком и гренками из белого хлеба.
Рагу из моркови
Ингредиенты:
- морковь средней величины — 8 штук;
- крепкий мясной бульон — 1/2 стакана;
- уксус — 1/2 чайной ложки;
- рубленая зелень петрушки — 2-3 столовые ложки;
- мука — 1/2 столовой ложки;
- соль — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Морковь вымойте, нарежьте кубиками или кружками. Варите в соленой воде 15 минут. Воду слейте.
- Добавьте к моркови бульон, уксус, муку, рубленую зелень и соль. Доведите до кипения.
- Подавайте вместе с соусом, украсив веточками зелени.
Вареный зеленый горошек с маслом
Ингредиенты:
- свежий зеленый горошек — 2 стакана;
- сливочное масло — 2 столовые ложки;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Вылущенный горошек варите в соленой воде 10 минут. Воду слейте.
- Осторожно вмешайте масло и прогрейте под крышкой.
Спаржа отварная
Ингредиенты:
- спаржа свежая — 4 пучка (по 4-6 побегов);
- соль — по вкусу;
- сливочное масло (растопленное) — для подачи.
Способ приготовления
- Очистите молодые побеги, вымойте, свяжите в пучки. Варите в слегка соленом кипятке 20 минут.
- Дайте воде стечь и подавайте горячей с растопленным сливочным маслом (можно растереть масло с лимонным соком или подогреть с сухарями).
Вареная стручковая фасоль с помидорами, чесноком и травами
Ингредиенты:
- репчатый лук (тонко нарезанный) — 3 штуки;
- оливковое масло — 1/2 стакана;
- крупные спелые помидоры (очищенные от кожицы и семян, рубленые) — 4-6 штук;
- чеснок (толченый) — 2-4 зубчика;
- сушеные травы (петрушка, лавровый лист, тимьян, гвоздика в марле) — 1 пучок;
- сок от помидоров с водой — 1 стакан;
- свежая стручковая фасоль — 1 килограмм;
- соль, перец — по вкусу;
- измельченная свежая петрушка (или базилик) — 1/4 стакана.
Способ приготовления
- Обжаривайте лук в оливковом масле около 10 минут до мягкости и прозрачности.
- Добавьте помидоры, чеснок, сушеные травы и сок от томатов с водой. Варите на слабом огне 30 минут. Удалите сушеные травы.
- Пока готовятся помидоры, бланшируйте фасоль в кипящей подсоленной воде (10-15 минут), но слейте воду за три-четыре минуты до готовности — фасоль должна быть мягкой, но слегка хрустящей.
- Добавьте фасоль к помидорам, накройте крышкой и готовьте семь-восемь минут, периодически встряхивая. При необходимости увеличьте огонь и выпарьте лишнюю жидкость.
- Приправьте солью и перцем, добавьте травы. Подавайте.
Брюссельская капуста отварная
Ингредиенты:
- брюссельская капуста — 600 граммов;
- соль — по 1,5 чайной ложки на литр воды;
- сливочное масло (растопленное) — для подачи.
Способ приготовления
- Очистите и вымойте капусту.
- Вскипятите в пятилитровой кастрюле воду, добавьте туда капусту и как можно быстрее доведите до кипения вновь.
- Варите без крышки на слабом огне 10-12 минут. Готовность проверяйте ножом — капуста должна легко протыкаться. Для уверенности разрежьте один кочан пополам и попробуйте.
- Немедленно слейте воду. Подавайте с растопленным сливочным маслом.
Гарниры из свежих овощей
Томаты по-гречески
Ингредиенты:
- томаты — 2 штуки;
- оливки без косточек — 4 штуки;
- брынза — 20 граммов;
- винный уксус — 1 чайная ложка;
- оливковое масло — 1 столовая ложка;
- рубленая зелень петрушки — 1 столовая ложка;
- черный перец, соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Томаты вымойте, вырежьте плодоножки, нарежьте ломтиками.
- Оливки нарежьте тонкими кружочками.
- Брынзу разомните, добавьте уксус, оливковое масло и взбейте.
- Выложите ломтики томатов, полейте заправкой из брынзы. Посыпьте оливками, зеленью, солью и перцем.
К томатам, по желанию, можно добавить листья свежего зеленого салата.
Салат из белокочанной капусты с морковью
Ингредиенты:
- белокочанная капуста — 300–400 граммов;
- морковь — 1-2 штуки;
- соль — по вкусу;
- сахар — по вкусу;
- уксус или лимонный сок — 1-2 чайные ложки;
- растительное масло — 2-3 столовые ложки.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинкуйте. Морковь натрите на крупной терке.
- Сложите овощи в глубокую тарелку, добавьте соль и сахар. Слегка помните руками, чтобы капуста дала сок и стала мягче, но не потеряла хруст.
- Добавьте уксус или лимонный сок, а также растительное масло. Хорошо перемешайте.
- Дайте салату постоять 10-15 минут — он пропитается и станет еще вкуснее.
Салат из редиса и зелени
Ингредиенты:
- редис — 200 граммов;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- огурец — 3 штуки;
- укроп — несколько веточек;
- сметана или майонез — 2-3 столовые ложки;
- соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис тщательно вымойте, обсушите и нарежьте тонкими кружочками.
- Зеленый лук и укроп мелко порубите.
- Соедините редис и зелень в глубокой тарелке, посолите.
- Заправьте сметаной или майонезом. Хорошо перемешайте и сразу подавайте.