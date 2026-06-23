30+ рецептов гарниров из круп и овощей

Гарнир позволяет подчеркнуть вкус основного блюда, а также сделать рацион более сбалансированным и питательным. Он бывает разных видов: например, из круп, бобов, запеченных, тушеных и свежих овощей. «Лента.ру» публикует более 30 рецептов с пошаговыми инструкциями лучших гарниров для жирного и постного мяса, стейков, колбасок и котлет.

© Lenta.ru

Рецепты гарниров из круп

Рисовый плов

Ингредиенты:

сливочное масло или маргарин — 2 столовые ложки;

маленькая луковица — 1 штука;

длиннозерный рис — 1 стакан;

куриный бульон — 2 стакана;

соль — 1/4 чайной ложки.

Способ приготовления

Растопите сливочное масло в трехлитровой кастрюле на среднем огне. Обжарьте мелко нарезанный лук примерно три минуты до мягкости. Добавьте рис и жарьте пять минут, часто помешивая. Влейте бульон, посолите. Доведите до кипения, перемешайте один-два раза. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 15 минут (за это время не поднимайте крышку и не мешайте рис). Снимите с огня и дайте постоять в закрытом виде пять минут.

Есть несколько вариантов этого блюда.

Плов с карри: вместе с бульоном добавьте половину стакана сухофруктов (кубиками), 1 чайную ложку душистого перца, а также по 1/4 чайной ложки куркумы и порошка карри.

вместе с бульоном добавьте половину стакана сухофруктов (кубиками), 1 чайную ложку душистого перца, а также по 1/4 чайной ложки куркумы и порошка карри. Грибной плов: вместе с бульоном добавьте 150-200 граммов нарезанных шампиньонов.

Запеченный рис с зеленым чили

Ингредиенты:

длиннозерный рис — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

сметана — 1 стакан;

сыр твердый (тертый) — 1/2 стакана;

сыр «Чеддер» (тертый) — 1 стакан;

соль — 1 чайная ложка;

зеленый чили (консервированный, рубленый) — 2 банки по 120 граммов.

Способ приготовления

В двухлитровой кастрюле доведите до кипения воду, засыпьте рис. Убавьте огонь, накройте крышкой и варите 15 минут, пока крупа не впитает жидкость и не станет мягкой. Разрыхлите рис вилкой. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте все ингредиенты (кроме 1/2 стакана сыра «Чеддар») в несмазанной двухлитровой форме для запекания. Запекайте без крышки около 30 минут до полного прогрева. За пять минут до готовности посыпьте оставшимся сыром и дождитесь, пока он расплавится.

Гречка с грибами

Ингредиенты:

гречка — 1 стакан;

шампиньоны — 200 граммов;

лук — 1 штука;

растительное масло — 2 столовые ложки;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте на масле до румяной корочки. Добавьте промытую гречку, залейте двумя стаканами кипятка. Посолите, поперчите. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой. Варите 15-20 минут до впитывания воды. Перемешайте, дайте настояться 10 минут.

Булгур с овощами

Ингредиенты:

булгур — 1 стакан;

вода (или мясной бульон) — 2 стакана;

репчатый лук — 1 штука;

морковь — 1 штука;

болгарский перец — 1 штука;

чеснок — 1-2 зубчика;

растительное масло — 2-3 столовые ложки;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

сушеная паприка — 1/2 чайной ложки;

свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи.

Способ приготовления

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке или нарежьте соломкой. Болгарский перец нарежьте небольшими кубиками. Чеснок мелко порубите. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло. Обжарьте лук до прозрачности (две-три минуты). Добавьте морковь и перец, жарьте еще три-четыре минуты. В конце добавьте чеснок, жарьте 30 секунд до аромата. Всыпьте промытый булгур. Перемешайте и обжаривайте одну минуту, чтобы булгур пропитался маслом и ароматами. Добавьте паприку, соль, перец. Влейте горячую воду или бульон (на один стакан булгура — два стакана жидкости). Перемешайте. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 12 минут, пока булгур не впитает всю воду. Выключите огонь, не открывая крышку, дайте постоять 5-10 минут. Перемешайте вилкой, посыпьте свежей рубленой зеленью. Подавайте горячим к мясу.

Киноа с помидорами и базиликом

Ингредиенты:

киноа — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

помидоры черри — 150-200 граммов;

чеснок — 2 зубчика;

свежий базилик — небольшой пучок;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль, черный перец — по вкусу;

лимонный сок — 1-2 чайные ложки.

Способ приготовления

Крупу промойте в холодной воде через мелкое сито. Черри разрежьте пополам. Чеснок мелко порубите. В кастрюле с толстым дном или глубокой сковороде разогрейте оливковое масло. Слегка обжарьте чеснок. Добавьте помидоры и жарьте две минуты. Всыпьте промытую киноа, перемешайте и обжаривайте одну минуту. Влейте кипяток, посолите, поперчите. Доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите, пока вся жидкость не впитается (примерно 12-15 минут). Выключите огонь, добавьте мелко нарезанный свежий базилик и лимонный сок. Перемешайте вилкой и подавайте горячим.

Гарниры из картофеля

Картофель, запеченный в духовке

Ингредиенты:

средний картофель — 6 штук;

сок от жареного мяса (или растопленное сливочное масло);

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Картофель очистите и нарежьте крупными кусками. Залейте холодной водой и доведите до кипения, посолите. Убавьте огонь до среднего и варите 15 минут до мягкости. Воду слейте. Обваляйте предварительно отваренные картофелины в мясном соке из противня или смажьте растопленным сливочным маслом. Выложите на решетку рядом с мясом и запекайте около часа до золотистой корочки, один раз перевернув. При подаче посыпьте солью и перцем.

Картофель отварной в молоке

Ингредиенты:

картофель средней величины — 12 штук;

молоко — 1 литр;

сливочное масло или жир — 2-3 столовые ложки;

соль — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Способ приготовления

Картофель вымойте, очистите. Опустите в горячую воду, доведите до кипения. Воду слейте. Залейте картофель горячим молоком, посолите. Варите 20-30 минут до готовности. При подаче полейте растопленным маслом (или свиным/говяжьим жиром) и посыпьте рубленой зеленью.

Картофель тушеный со сметаной

Ингредиенты:

картофель средней величины — 12 штук;

сметана — 1 стакан;

молоко — 1 стакан;

сливочное масло — 1-2 столовые ложки;

репчатый лук — 1-2 луковицы;

соль — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Способ приготовления

Картофель отварите и нарежьте ломтиками. Добавьте сметану, масло, нашинкованный лук, молоко и соль. Тушите под крышкой на слабом огне 15-20 минут. Подавайте, украсив зеленью укропа или петрушки.

Картофельная запеканка с грибами

Ингредиенты:

картофель средней величины — 12 штук;

свежие грибы (шампиньоны) — 6-8 штук;

сметана — 1/2 стакана;

тертый сыр — 1/2 стакана;

молотые сухари — 1/2 стакана;

сливочное масло — 1 столовая ложка;

соль — по вкусу;

зелень — для подачи.

Способ приготовления

Грибы отварите в подсоленной воде, нашинкуйте и обжарьте на масле 10 минут. Сырой картофель нарежьте ломтиками или соломкой. Смешайте грибы с картофелем, сметаной, сыром и солью. Выложите в смазанную маслом форму, посыпьте сухарями, сбрызните растопленным сливочным маслом. Запекайте 20-30 минут до румяной корочки. При подаче украсьте зеленью.

Гарниры из картофеля считаются одними из самых популярных в русской кухне. Поэтому несмотря на то, что картофель — тоже овощ, рецепты с ним публикуются отдельно.

Гарниры из запеченных овощей

Пикантное кабачковое карпаччо

Ингредиенты:

мята перечная — 1 чайная ложка;

сушеный кориандр — 1/2 чайной ложки;

молотый чеснок — щепотка;

изюм — 1 столовая ложка (с горкой);

нежирный натуральный йогурт (1,5 процента) — 200 граммов;

цукини — 600 граммов;

лимонный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Мяту, кориандр, чеснок и изюм растолките в ступке. Перемешайте с йогуртом. Цукини нашинкуйте тонкими ломтиками, смажьте пряным йогуртом, посыпьте лимонным перцем. Выложите на смазанный маслом противень, сбрызните оливковым маслом, приправьте перцем и пряной солью. Запекайте в режиме гриля пять-восемь минут при 180 градусах. Достаньте, сбрызните смесью из двух столовых ложек свежевыжатого апельсинового сока (или сока розового грейпфрута) с добавлением карри и корицы (по щепотке).

Цветная капуста, запеченная с пармезаном

Ингредиенты:

цветная капуста — 1 средний кочан (около 800 граммов);

оливковое масло — 3 столовые ложки;

пармезан (тертый) — 50 граммов;

чесночный порошок — 1 чайная ложка;

паприка — 1/2 чайной ложки;

соль, перец — по вкусу;

свежая петрушка — для подачи.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите пергаментом. Капусту разберите на соцветия среднего размера. Промойте и обсушите бумажным полотенцем. В миске смешайте оливковое масло, чесночный порошок, паприку, соль и перец. Добавьте соцветия капусты, хорошо перемешайте. Выложите капусту на противень в один слой. Посыпьте пармезаном. Запекайте 20-25 минут до золотистого цвета. В середине запекания можно перемешать. При подаче посыпьте рубленой петрушкой.

Запеченные томаты с сыром

Ингредиенты:

помидоры — 4-5 штук (средние, плотные);

твердый сыр — 100-120 граммов;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 30-40 граммов;

сушеные травы (тимьян, орегано или прованские) — по желанию;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Помидоры вымойте, обсушите. Разрежьте каждый пополам. Чеснок мелко порубите или пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной терке. Форму для запекания слегка смажьте маслом. Выложите половинки помидоров срезом вверх. Посолите, поперчите, посыпьте сушеными травами. Сверху распределите чеснок, затем тертый сыр. На каждый помидор положите небольшой кусочек сливочного масла. Разогрейте духовку до 180-200 градусов и запекайте 15-20 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться, а помидоры — стать мягкими, но не потерять форму. Подавайте горячими.

Запеченные болгарские перцы с брынзой и зеленью

Ингредиенты:

болгарский перец — 4 штуки;

брынза — 100-120 граммов;

чеснок — 2 зубчика;

свежая зелень (петрушка, укроп, кинза) — небольшой пучок;

оливковое или подсолнечное масло — 2-3 столовые ложки;

черный молотый перец и соль — по вкусу.

Способ приготовления

Промойте перцы, обсушите. Разрежьте каждый на четыре части вдоль, удалите семена и перегородки. Брынзу разомните вилкой (не в пюре, а на небольшие кусочки). Чеснок мелко порубите. Зелень измельчите. Смешайте брынзу, чеснок, зелень и черный перец. Попробуйте — если брынза слабосоленая, можно добавить немного соли. Выложите половинки перца на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанный маслом. Наполните каждую половинку сырной начинкой. Полейте перцы оливковым или растительным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте 15-20 минут. Перец должен стать мягким, а брынза — подрумяниться. Подавайте.

Запеченные кабачки с творожным сыром, вялеными томатами и орехами

Ингредиенты:

кабачки небольшие — 3 штуки;

творожный сыр — 150 граммов;

вяленые томаты в масле — 5-6 штук;

грецкие орехи — 30 граммов;

чеснок — 1 зубчик;

свежий укроп или петрушка — несколько веточек;

оливковое масло — 1-2 столовые ложки;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки вымойте, обсушите. Разрежьте каждый вдоль пополам. Чайной ложкой аккуратно выньте середину с семенами, чтобы получились «лодочки». Слегка посолите внутри и оставьте на 10 минут, затем промокните салфеткой — уйдет лишняя влага. Вяленые томаты мелко нарежьте. Грецкие орехи порубите ножом (не в муку, а на мелкие кусочки). Чеснок пропустите через пресс, зелень измельчите. В глубокой тарелке смешайте творожный сыр, томаты, орехи, чеснок, зелень, черный перец. При необходимости посолите. Наполните половинки кабачков сырной смесью горкой. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните оливковым маслом. Запекайте при 180 градусах 15 минут.

Гарниры из жареных и тушеных овощей

Рататуй

Ингредиенты:

баклажаны — 2 штуки;

кабачки — 2 штуки;

болгарский перец (желтый и красный) — по 1 штуке;

помидоры — 4-5 штук (или 400 граммов в собственном соку);

репчатый лук — 2 штуки;

чеснок — 3 зубчика;

оливковое масло — 4-5 столовых ложек;

тимьян (свежий или сушеный) — 1-2 веточки;

соль, черный перец — по вкусу;

свежий базилик — для подачи.

Способ приготовления

Баклажаны и кабачки нарежьте кружками толщиной один-полтора сантиметра. Перец нарежьте квадратами по два-три сантиметра, лук — полукольцами, чеснок — тонкими пластинками. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте кубиками. В сковороде разогрейте масло. Обжарьте баклажаны с двух сторон до золотистого цвета (две-три минуты с каждой стороны). Переложите на бумажное полотенце. Так же обжарьте кабачки и перец (по отдельности или вместе, если сковорода большая). В отдельной кастрюле или сотейнике с толстым дном обжарьте лук до прозрачности (три-четыре минуты). Добавьте чеснок, жарьте еще минуту. Положите в кастрюлю помидоры, тимьян, соль и перец. Тушите пять-семь минут, пока помидоры не дадут сок. Выложите в кастрюлю обжаренные овощи. Аккуратно перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15-20 минут. В конце попробуйте и при необходимости добавьте соль и перец. Подавайте горячим, посыпав свежим базиликом.

Рататуй хорош и на следующий день — холодным или подогретым.

Баклажаны в сметане

Ингредиенты:

баклажаны средней величины — 4 штуки;

молоко — 200 миллилитров;

сметана — 250 миллилитров;

масло сливочное — 2 столовые ложки;

сухари панировочные — для обваливания;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Вымытые баклажаны вскипятите в соленой воде, откиньте на дуршлаг. Разрежьте вдоль на четыре части, посолите. Обваляйте в сухарях и обжарьте на масле. Полейте сметаной и тушите на слабом огне 15 минут.

Рагу из свежих грибов

Ингредиенты:

свежие грибы — 300 граммов;

репчатый лук — 2 луковицы;

рубленая зелень петрушки — 2-3 столовые ложки;

масло или жир — 2-3 столовые ложки;

мясной бульон — 2 стакана;

мука — 2 столовые ложки;

лимонный сок — 1 лимон;

перец, соль — по вкусу;

зелень — для подачи.

Способ приготовления

Обработайте грибы перед приготовлением и нарежьте крупными дольками или ломтиками. Посолите, поперчите. Обжарьте грибы на масле с нашинкованным луком и рубленой зеленью. Добавьте бульон, муку, лимонный сок. Тушите около одного часа. Подавайте, украсив зеленью укропа или петрушки.

Грибы консервированные, тушенные в сметане

Ингредиенты:

консервированные грибы —1 банка (500 граммов);

заливка от грибов — 1 стакан;

сливочное масло — 2 столовые ложки;

сметана — 1 стакан;

репчатый лук — 2 луковицы;

зелень — для подачи.

Способ приготовления

Грибы отделите от заливки, нарежьте дольками или ломтиками. Тушите грибы с заливкой и маслом пять минут. Добавьте сметану и нашинкованный поджаренный на масле лук. Проварите. Подавайте горячими, посыпав зеленью петрушки или укропа.

Брокколи, обжаренная с чесноком и лимоном

Ингредиенты:

брокколи — 500 граммов;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

чеснок — 3 зубчика;

лимон — 1/2 штуки (сок и цедра);

соль, перец — по вкусу;

хлопья красного перца (по желанию).

Способ приготовления

Брокколи разберите на соцветия, стебли нарежьте кружками толщиной один-полтора сантиметра. В большой сковороде разогрейте масло. Положите брокколи и жарьте на среднем огне три-четыре минуты, не мешая — пусть подрумянится снизу. Перемешайте, добавьте измельченный чеснок и хлопья красного перца. Жарьте еще две-три минуты. Влейте лимонный сок, посыпьте цедрой, солью и перцем. Перемешайте, снимите с огня. Подавайте сразу — горячим, хрустящим и ароматным.

Шампиньоны, тушенные в соусе

Ингредиенты:

свежие шампиньоны — 8-10 штук;

уксус — 1 столовая ложка;

вода — 1 стакан;

лимонный сок — 2 лимона;

сливочное масло — 1/2 столовой ложки + для заправки;

мука — 1 столовая ложка;

сливки — 1/2 стакана;

соль — по вкусу;

зелень — для подачи.

Способ приготовления

Грибы обработайте, прокипятите в воде, снимите кожицу. Нарежьте кружками или ломтиками. Опустите в воду с уксусом (чтобы не покраснели), откиньте. Посолите, добавьте воду, сок лимонов, масло. Вскипятите. Вмешайте растертую с маслом муку, сливки. Тушите 25-30 минут на слабом огне. Подавайте с загустевшим соусом, посыпав зеленью петрушки.

Зеленый горошек тушеный

Ингредиенты:

свежий (или замороженный) зеленый горошек — 2 стакана;

мясной бульон — 1,5 стакана;

репчатый лук — 2 луковицы;

сливочное масло — 1 столовая ложка;

укроп — несколько веточек;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Вылущенный горошек вымойте. Залейте бульоном, добавьте лук, зелень, масло.

Тушите под крышкой на слабом огне 30-40 минут.

Лук и зелень удалите. Горошек выложите на блюдо и гарнируйте гренками из белого хлеба (намоченными в молоке и поджаренными на масле).

Капуста белокочанная, тушенная с яблоками

Ингредиенты:

свежая капуста — 300-400 граммов;

яблоки — 4 штуки;

сливочное масло — 1-2 столовые ложки;

сметана — 1/2 стакана;

сахар — 1 столовая ложка;

лимонный сок или уксус — 1 столовая ложка;

соль — по вкусу;

зелень — для подачи.

Способ приготовления

Нашинкуйте капусту и отправьте ее тушиться с водой, маслом и солью в течение 50 минут. Добавьте мелко нарезанные яблоки и тушите еще 20-30 минут. Вмешайте сметану, сахар, лимонный сок (или уксус). Прогрейте. При подаче посыпьте зеленью укропа или петрушки.

Гарниры из вареных овощей

Гороховое пюре

Ингредиенты:

горох — 2 стакана;

соль — по вкусу;

топленое или растительное масло — для подачи.

Способ приготовления

Переберите и вымойте горох. Отварите в подсоленной воде на слабом огне до полной готовности и размягчения (горох начнет лопаться). Протрите горох через сито и выложите горкой на середину блюда. Отдельно подайте топленое или растительное масло.

Пюре можно обложить поджаренным луком и гренками из белого хлеба.

Рагу из моркови

Ингредиенты:

морковь средней величины — 8 штук;

крепкий мясной бульон — 1/2 стакана;

уксус — 1/2 чайной ложки;

рубленая зелень петрушки — 2-3 столовые ложки;

мука — 1/2 столовой ложки;

соль — по вкусу;

зелень — для подачи.

Способ приготовления

Морковь вымойте, нарежьте кубиками или кружками. Варите в соленой воде 15 минут. Воду слейте. Добавьте к моркови бульон, уксус, муку, рубленую зелень и соль. Доведите до кипения. Подавайте вместе с соусом, украсив веточками зелени.

Вареный зеленый горошек с маслом

Ингредиенты:

свежий зеленый горошек — 2 стакана;

сливочное масло — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Вылущенный горошек варите в соленой воде 10 минут. Воду слейте. Осторожно вмешайте масло и прогрейте под крышкой.

Спаржа отварная

Ингредиенты:

спаржа свежая — 4 пучка (по 4-6 побегов);

соль — по вкусу;

сливочное масло (растопленное) — для подачи.

Способ приготовления

Очистите молодые побеги, вымойте, свяжите в пучки. Варите в слегка соленом кипятке 20 минут. Дайте воде стечь и подавайте горячей с растопленным сливочным маслом (можно растереть масло с лимонным соком или подогреть с сухарями).

Вареная стручковая фасоль с помидорами, чесноком и травами

Ингредиенты:

репчатый лук (тонко нарезанный) — 3 штуки;

оливковое масло — 1/2 стакана;

крупные спелые помидоры (очищенные от кожицы и семян, рубленые) — 4-6 штук;

чеснок (толченый) — 2-4 зубчика;

сушеные травы (петрушка, лавровый лист, тимьян, гвоздика в марле) — 1 пучок;

сок от помидоров с водой — 1 стакан;

свежая стручковая фасоль — 1 килограмм;

соль, перец — по вкусу;

измельченная свежая петрушка (или базилик) — 1/4 стакана.

Способ приготовления

Обжаривайте лук в оливковом масле около 10 минут до мягкости и прозрачности. Добавьте помидоры, чеснок, сушеные травы и сок от томатов с водой. Варите на слабом огне 30 минут. Удалите сушеные травы. Пока готовятся помидоры, бланшируйте фасоль в кипящей подсоленной воде (10-15 минут), но слейте воду за три-четыре минуты до готовности — фасоль должна быть мягкой, но слегка хрустящей. Добавьте фасоль к помидорам, накройте крышкой и готовьте семь-восемь минут, периодически встряхивая. При необходимости увеличьте огонь и выпарьте лишнюю жидкость. Приправьте солью и перцем, добавьте травы. Подавайте.

Брюссельская капуста отварная

Ингредиенты:

брюссельская капуста — 600 граммов;

соль — по 1,5 чайной ложки на литр воды;

сливочное масло (растопленное) — для подачи.

Способ приготовления

Очистите и вымойте капусту. Вскипятите в пятилитровой кастрюле воду, добавьте туда капусту и как можно быстрее доведите до кипения вновь. Варите без крышки на слабом огне 10-12 минут. Готовность проверяйте ножом — капуста должна легко протыкаться. Для уверенности разрежьте один кочан пополам и попробуйте. Немедленно слейте воду. Подавайте с растопленным сливочным маслом.

Гарниры из свежих овощей

Томаты по-гречески

Ингредиенты:

томаты — 2 штуки;

оливки без косточек — 4 штуки;

брынза — 20 граммов;

винный уксус — 1 чайная ложка;

оливковое масло — 1 столовая ложка;

рубленая зелень петрушки — 1 столовая ложка;

черный перец, соль — по вкусу.

Способ приготовления

Томаты вымойте, вырежьте плодоножки, нарежьте ломтиками. Оливки нарежьте тонкими кружочками. Брынзу разомните, добавьте уксус, оливковое масло и взбейте. Выложите ломтики томатов, полейте заправкой из брынзы. Посыпьте оливками, зеленью, солью и перцем.

К томатам, по желанию, можно добавить листья свежего зеленого салата.

Салат из белокочанной капусты с морковью

Ингредиенты:

белокочанная капуста — 300–400 граммов;

морковь — 1-2 штуки;

соль — по вкусу;

сахар — по вкусу;

уксус или лимонный сок — 1-2 чайные ложки;

растительное масло — 2-3 столовые ложки.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинкуйте. Морковь натрите на крупной терке. Сложите овощи в глубокую тарелку, добавьте соль и сахар. Слегка помните руками, чтобы капуста дала сок и стала мягче, но не потеряла хруст. Добавьте уксус или лимонный сок, а также растительное масло. Хорошо перемешайте. Дайте салату постоять 10-15 минут — он пропитается и станет еще вкуснее.

Салат из редиса и зелени

Ингредиенты:

редис — 200 граммов;

зеленый лук — небольшой пучок;

огурец — 3 штуки;

укроп — несколько веточек;

сметана или майонез — 2-3 столовые ложки;

соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления