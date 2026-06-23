Назван рецепт самой дешевой окрошки

Самый бюджетный вариант окрошки для российской семьи на минеральной воде. Четыре порции обойдутся в 434 рубля. Самым дорогим оказался рецепт на айране 494 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков.

Эксперты брали в расчет стандартный набор продуктов: литр основы, 300 граммов вареной колбасы, полкило картофеля, три яйца, 300 граммов огурцов и 200 граммов редиса.

Среди кисломолочных заправок дешевле всего оказался кефир 467 рублей. Окрошка на тане стоит в среднем 479 рублей, на квасе 486 рублей. Айран занял последнюю строчку с 494 рублями. Данные основаны на средних чеках за январь-май текущего года.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в тройку стран с самым низким «индексом пикника. Для расчетов аналитики взяли стандартный набор: батон хлеба, около 450 граммов мясной нарезки, столько же сыра, салат айсберг, 700 граммов помидоров, 600 граммов огурцов, по литру апельсинового сока и сладкой газировки, два литра воды, пачка чипсов и упаковка шоколадного печенья.