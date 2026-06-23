Восстановлен рецепт мороженого 1929 года

В столице Луганской Народной Республики начали выпускать мороженое по рецепту 1929 года. Презентация советского пломбира и эскимо состоялась на площадках Петербургского международного экономического форума, где посетителям раздали на пробу 14 тысяч порций.

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В дегустации советского пломбира, как рассказала представитель производителя Алина Кузина, участвовали не только предприниматели, но и политики, а также звезды шоу-бизнеса и спорта.

«Очень много гостей было из Индии, Омана, Арабских Эмиратов и Китая. Китайцам, кстати, интереснее всего дегустировать пломбир, потому что такого вида мороженого у них нет. Из Нигерии приходили и тоже много дегустировали», — рассказала она.

Производство мороженого в Луганске началось в 1929 году с открытия небольшого механизированного цеха по выпуску эскимо, сливочного, молочного и фруктового мороженого. Тогда производили только весовое мороженое, которое продавали с уличных тележек. Мороженщик намазывал его между круглых вафелек и отдавал клиенту. Через четыре года производство расширили, а в 1937 году из Москвы привезли приобретенное за золото американское оборудование. С его установкой землякам помог уроженец Луганска первый маршал СССР Климент Ефремович Ворошилов. Скоро город, который обеспечивался товарами народного потребления по высшей категории, стал носить его имя — Ворошиловград.

А теперь про знаменитый рецепт. Увы, но он хранится в тайне. Известно только, что современный луганский пломбир производится в соответствии с советским ГОСТом 117-41, который по сей день считается одним из строжайших в мире. Мороженое — исключительно из натуральных продуктов: молока, сливок, ванильного сахара и яичных желтков, без каких-либо консервантов и добавок.

Помимо экспериментов со старинными рецептами, в Луганске также разработали "ультрасовременное мороженое пятого поколения со вкусом попкорна". Главная особенность технологии - хладагент с мгновенной шоковой заморозкой. Оборудование редкое и дорогое — им оснащено несколько фабрик в Европе, в частности в Италии и Словении.

Провести "техническую революцию" удалось за счет того, что предприятие из Луганска является резидентом свободной экономической зоны. Льготы и преференции СЭЗ позволяют компании обновлять оборудование, увеличивать обороты и выходить на новые рынки сбыта продукции. В итоге мороженщики из ЛНР намерены выпускать по 60 тонн в смену, а со временем расширить линейку продукции — добавить фруктовый лед и шоколадный айтем.

Прошедший в Санкт-Петербурге международный форум для ЛНР стал не просто презентационной площадкой, а мощным инструментом для привлечения инвестиций и укрепления межрегиональных связей. Итоги работы делегации можно смело назвать прорывными: республика представила более 250 инвестиционных предложений и заключила ряд стратегических соглашений, которые запустят процессы цифровизации, кредитования и модернизации инфраструктуры.