Россиянам посоветовали идеальный летний салат

Летние салаты с огурцами являются классикой, но многим слегка надоели. Россиянам порекомендовали другой легкий и идеальный летний салат — микс со щавелем, сообщает Pravda.Ru.

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Приготовление салата занимает всего 15 минут. Он хорош как самостоятельное блюдо, так и как «гарнир» к шашлыку. На четыре порции понадобятся 8 штук редиса, два свежих огурца, пучок щавеля, пять стеблей зеленого лука, шесть веточек укропа, 5 граммов тертого свежего имбиря, 30 мл оливкового масла или 50 граммов майонеза и соль по вкусу.

«Секрет любого салата — в температурном режиме. Овощи должны быть охлажденными, тогда структура каждого ломтика останется плотной и хрустящей даже после заправки», — советует повар Людмила Кравцова.

Овощи надо промыть ледяной водой, нарезать редис и огурцы кубиками, а всю зелень — мелко нашинковать. Потом следует натереть имбирь и соединить все компоненты, посолив и дав настояться одну минуту. Финальный аккорд — добавление масла или майонеза.

Усилить вкус можно добавлением небольшого количества натертого сыра. Есть салат надо быстро, так как если он простоит соленым более десяти минут, то «поплывет». Можно заправлять порции по одной, продлив жизнь блюда.