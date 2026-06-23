В Роскачестве назвали продукты, которые можно не хранить в холодильнике

Некоторые продукты не требуют постоянного нахождения в холодильнике. Они сохраняют свои качества и при комнатной температуре. Об этом рассказали сотрудники Роскачества.

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«В первую очередь это касается хлебобулочных изделий без начинки: при хранении в хлебнице или бумажном пакете они остаются свежими до трех суток, тогда как на холоде быстрее черствеют. Картофель, лук и чеснок также не требуют охлаждения — для них достаточно темного, сухого, проветриваемого места, где они могут лежать несколько месяцев, но при этом лук и картофель лучше содержать раздельно», — перечислили в ведомстве.

Помимо этого, при комнатной температуре можно хранить и яйца. Однако специалисты подчеркнули, что при таком хранении должны быть соблюдены два условия. Во-первых, яйца не должны быть предварительно вымыты, а во-вторых, на них не должно быть сколов и трещин.

В холоде также не нуждаются шоколад без начинок, консервы в банках из жести или стекла, мед и рафинированное масло, передает Life.ru.

Ранее в ведомстве напомнили, что при выборе арбуза надо обращать внимание на ряд признаков: корка должна быть свежей и матовой, у полосатых сортов — с четким контрастным рисунком.