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Кислая вишня: что приготовить, кроме компота, варенья и пирогов

Катерина Саломе

Есть ягоды, которые хороши сами по себе. А есть те, которые по-настоящему раскрываются только в блюдах. Кислая вишня относится ко второй категории. «Рамблер» расскажет, что приготовить из нее этим летом.

Кислая вишня: что приготовить, кроме варенья
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1. Рулетики из ветчины с вишневым кремом

Ингредиенты:

  • ветчина — 150 г
  • творожный сыр — 150 г
  • вишня без косточек — 100 г
  • грецкие орехи — 30 г

Способ приготовления:

  1. Вишню мелко нарежьте.
  2. Орехи измельчите.
  3. Смешайте с творожным сыром.
  4. Разложите начинку по ломтикам ветчины.
  5. Сверните рулетики и охладите перед подачей.

2. Паштет с вишневым конфитюром

Ингредиенты:

  • куриная печень — 400 г
  • сливочное масло — 80 г
  • лук — 1 шт.
  • вишня без косточек — 250 г
  • сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Приготовьте паштет из печени.
  2. Отдельно проварите вишню с сахаром 10–15 минут до загустения.
  3. Подавайте паштет с теплым или холодным вишневым конфитюром.

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3. Теплый салат с вишней, курицей и сыром

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г
  • вишня без косточек — 150 г
  • руккола — 100 г
  • сыр с голубой плесенью — 70 г
  • грецкие орехи — 40 г
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • бальзамический уксус — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе обжарьте до готовности и нарежьте ломтиками.
  2. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде.
  3. Вишню разрежьте пополам.
  4. На блюдо выложите рукколу.
  5. Добавьте курицу, сыр, ягоды и орехи.
  6. Полейте маслом и бальзамическим уксусом.

4. Вишневая сальса к шашлыку

Ингредиенты:

  • вишня без косточек — 250 г
  • красный лук — 1/2 шт.
  • кинза — небольшой пучок
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Вишню мелко нарежьте.
  2. Лук и кинзу измельчите.
  3. Смешайте все ингредиенты.
  4. Добавьте лимонный сок, масло и соль.
  5. Оставьте на 15 минут перед подачей.

Кислая вишня хороша не только в компотах, варенье и сладкой выпечке. Ее яркий вкус позволяет готовить соусы, салаты и необычные закуски, где сладость ягод была бы лишней.

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