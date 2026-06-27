Кислая вишня: что приготовить, кроме варенья

Кислая вишня: что приготовить, кроме компота, варенья и пирогов
Есть ягоды, которые хороши сами по себе. А есть те, которые по-настоящему раскрываются только в блюдах. Кислая вишня относится ко второй категории. «Рамблер» расскажет, что приготовить из нее этим летом.
1. Рулетики из ветчины с вишневым кремом
Ингредиенты:
- ветчина — 150 г
- творожный сыр — 150 г
- вишня без косточек — 100 г
- грецкие орехи — 30 г
Способ приготовления:
- Вишню мелко нарежьте.
- Орехи измельчите.
- Смешайте с творожным сыром.
- Разложите начинку по ломтикам ветчины.
- Сверните рулетики и охладите перед подачей.
2. Паштет с вишневым конфитюром
Ингредиенты:
- куриная печень — 400 г
- сливочное масло — 80 г
- лук — 1 шт.
- вишня без косточек — 250 г
- сахар — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Приготовьте паштет из печени.
- Отдельно проварите вишню с сахаром 10–15 минут до загустения.
- Подавайте паштет с теплым или холодным вишневым конфитюром.
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3. Теплый салат с вишней, курицей и сыром
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г
- вишня без косточек — 150 г
- руккола — 100 г
- сыр с голубой плесенью — 70 г
- грецкие орехи — 40 г
- оливковое масло — 2 ст. л.
- бальзамический уксус — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Куриное филе обжарьте до готовности и нарежьте ломтиками.
- Орехи слегка подсушите на сухой сковороде.
- Вишню разрежьте пополам.
- На блюдо выложите рукколу.
- Добавьте курицу, сыр, ягоды и орехи.
- Полейте маслом и бальзамическим уксусом.
4. Вишневая сальса к шашлыку
Ингредиенты:
- вишня без косточек — 250 г
- красный лук — 1/2 шт.
- кинза — небольшой пучок
- лимонный сок — 1 ст. л.
- оливковое масло — 1 ст. л.
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Вишню мелко нарежьте.
- Лук и кинзу измельчите.
- Смешайте все ингредиенты.
- Добавьте лимонный сок, масло и соль.
- Оставьте на 15 минут перед подачей.
Кислая вишня хороша не только в компотах, варенье и сладкой выпечке. Ее яркий вкус позволяет готовить соусы, салаты и необычные закуски, где сладость ягод была бы лишней.
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