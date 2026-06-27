Кислая вишня: что приготовить, кроме варенья

Есть ягоды, которые хороши сами по себе. А есть те, которые по-настоящему раскрываются только в блюдах. Кислая вишня относится ко второй категории. «Рамблер» расскажет, что приготовить из нее этим летом.

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1. Рулетики из ветчины с вишневым кремом

Ингредиенты:

ветчина — 150 г

творожный сыр — 150 г

вишня без косточек — 100 г

грецкие орехи — 30 г

Способ приготовления:

Вишню мелко нарежьте. Орехи измельчите. Смешайте с творожным сыром. Разложите начинку по ломтикам ветчины. Сверните рулетики и охладите перед подачей.

2. Паштет с вишневым конфитюром

Ингредиенты:

куриная печень — 400 г

сливочное масло — 80 г

лук — 1 шт.

вишня без косточек — 250 г

сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Приготовьте паштет из печени. Отдельно проварите вишню с сахаром 10–15 минут до загустения. Подавайте паштет с теплым или холодным вишневым конфитюром.

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3. Теплый салат с вишней, курицей и сыром

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г

вишня без косточек — 150 г

руккола — 100 г

сыр с голубой плесенью — 70 г

грецкие орехи — 40 г

оливковое масло — 2 ст. л.

бальзамический уксус — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Куриное филе обжарьте до готовности и нарежьте ломтиками. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде. Вишню разрежьте пополам. На блюдо выложите рукколу. Добавьте курицу, сыр, ягоды и орехи. Полейте маслом и бальзамическим уксусом.

4. Вишневая сальса к шашлыку

Ингредиенты:

вишня без косточек — 250 г

красный лук — 1/2 шт.

кинза — небольшой пучок

лимонный сок — 1 ст. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

щепотка соли

Способ приготовления:

Вишню мелко нарежьте. Лук и кинзу измельчите. Смешайте все ингредиенты. Добавьте лимонный сок, масло и соль. Оставьте на 15 минут перед подачей.

Кислая вишня хороша не только в компотах, варенье и сладкой выпечке. Ее яркий вкус позволяет готовить соусы, салаты и необычные закуски, где сладость ягод была бы лишней.

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