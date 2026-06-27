Квас, кефир или минералка: на чем окрошка полезнее

Выбор основы влияет не только на вкус и консистенцию блюда, но и на полезные свойства. «Рамблер» разобрался, какой вариант окрошки можно считать наиболее полезным.

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Окрошка на квасе

Квас считается классической основой для окрошки. Однако важно понимать, что квас бывает разным. Тот напиток, который продается в магазинах, часто содержит добавленный сахар, а иногда и ароматизаторы. Домашний хлебный квас и качественный квас живого брожения отличаются по составу довольно сильно.

Главное преимущество кваса — низкая калорийность. В среднем в 100 мл содержится от 20 до 40 ккал. Если окрошка приготовлена с большим количеством овощей и нежирным мясом, блюдо получается достаточно легким.

Кроме того, продукты брожения и органические кислоты могут стимулировать пищеварение и улучшать вкусовое восприятие еды в жару. Именно поэтому окрошка на квасе кажется особенно освежающей.

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Но есть и недостатки. Даже несладкий квас содержит некоторое количество сахаров. Кроме того, белка в нем практически нет, поэтому такая окрошка насыщает хуже. Уже через пару часов после обеда чувство голода может вернуться.

Окрошка на кефире

В отличие от кваса кефир не просто служит жидкой основой, а добавляет блюду дополнительные питательные вещества. Этот кисломолочный напиток содержит белок, кальций, калий. Белок особенно важен для насыщения. Именно поэтому после окрошки на кефире чувство сытости сохраняется дольше. Но стоит учитывать, что и ее калорийность будет выше.

Еще один плюс связан с микрофлорой. Хотя далеко не все бактерии из кефира достигают кишечника в живом виде, кисломолочные продукты все равно оказывают положительное влияние на пищеварительную систему и состав кишечной микробиоты.

Окрошка на минералке

Минеральная вода сама по себе практически не содержит калорий. Если сделать окрошку на минералке, блюдо получится максимально легким. Такой вариант особенно популярен среди тех, кто следит за весом или плохо переносит кисломолочные продукты.

Газированная вода дополнительно создает ощущение свежести, что особенно приятно в жаркие дни. Но с точки зрения питательной ценности минералка практически ничего не добавляет к составу блюда, так как не содержит белка и витаминов.

Как выбрать лучшую основу для окрошки?

1. Для похудения

Если цель — снизить калорийность рациона, на первый взгляд лидирует минералка. Однако исследования показывают, что насыщаемость зависит не только от количества калорий, но и от содержания белка. Именно поэтому более сытная окрошка на кефире иногда помогает лучше контролировать аппетит в течение дня, чем очень легкий вариант на воде. Поэтому, если сравнивать варианты рецептов, то окрошка на кефире с высоким содержанием белка будет лучшим выбором для контроля веса, несмотря на большую калорийность.

2. Для кишечника

Кисломолочные продукты содержат продукты ферментации и биологически активные соединения, которые поддерживают разнообразие кишечной микрофлоры и снижают маркеры воспаления. Квас живого брожения тоже может содержать полезные микроорганизмы, но их количество и состав сильно зависят от технологии приготовления. Минеральная вода в этом отношении, скорее, бесполезна.

Таким образом, если оценивать только пользу, кефир имеет преимущество благодаря белку и кисломолочным компонентам. Квас может стать достойной альтернативой при условии, что речь идет о качественном напитке с минимальным количеством сахара. Минеральная вода не добавляет лишних калорий в блюдо, но и не приносит окрошке никакой пищевой ценности.

Но также многое зависит от того, что находится в самой окрошке. Так, например, разница между колбасой и отварной курицей влияет на полезность блюда сильнее, чем выбор основы.

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