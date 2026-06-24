Кофе с майонезом: бариста оценил новый тренд

В Сети набирает популярность необычный рецепт: кофе с майонезом. Насколько это вкусно, рассказал бариста Даниил Ухин.

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— Технически майонез — это эмульсия масла, яйца и кислоты. В горячем кофе она немедленно расслаивается, масло всплывает, текстура становится неоднородной и, честно говоря, визуально неприятной. Вкус? Жирная кислинка, которая перебивает всю работу обжарщика и бариста. Кофе перестает быть кофе, — отметил эксперт.

Однако, несмотря на странное сочетание, в некоторых азиатских странах экспериментируют с майонезом в напитках.

По словам Ухина, если в кофе хочется добавить жирности, можно использовать сливки, топленое масло или кокосовое молоко, передает РИАМО.

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