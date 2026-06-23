Диетолог посоветовал лучшие гарниры к шашлыку

В сезон шашлыков многие совершают одну и ту же ошибку — перегружают организм тяжелыми сочетаниями продуктов, но в качестве компаньона больше всего подойдут к блюду квашенные продукты. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий врач-диетолог клиники «К+31» на Лобачевского Анна Шейфер.

© РИА Новости

«Ферментированная капуста, огурцы в умеренном количестве могут быть полезны благодаря содержанию органических кислот и пробиотиков. Они стимулируют выработку желудочного сока и помогают усвоению белка. Но важно не переусердствовать с их приемом, особенно это касается людей с заболеваниями желудка», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что шашлык — это белок и жир, иногда в довольно высокой концентрации, поэтому главная задача гарниров — облегчить его переваривание и не создавать дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

«Выбирайте свежие овощи. Огурцы, помидоры, зелень, листовые салаты — все это содержит клетчатку и воду, которые помогают пищеварению и частично компенсируют жирность мяса. Хороший вариант — овощные салаты без тяжелых майонезных заправок. Лучше использовать оливковое масло или легкие соусы на основе йогурта», — отметила врач.

Шейфер подчеркнула, что стоит помнить, что сочетание шашлыка с тяжелыми гарнирами вроде жареного картофеля, белого хлеба в большом количестве или жирных соусов создает удвоенную нагрузку: жир плюс быстрые углеводы могут вызывать тяжесть, вздутие и скачки сахара в крови.

«Грамотной альтернативой привычным гарнирам к шашлыку могут стать запеченные овощи — баклажаны, кабачки, болгарский перец. Они сохраняют вкус, но при этом усваиваются намного легче, чем жареные варианты», — рекомендовала она.

Эксперт также объяснила, что алкоголь в сочетании с жирным мясом усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу.