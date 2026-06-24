Ароматерапевт и нутрициолог Елена Милаева объяснила, почему домашняя еда зачастую кажется вкуснее ресторанной. По ее мнению, ключевую роль играют детские воспоминания и ощущение безопасности: мозг ассоциирует знакомые вкусы с теплом и заботой, что делает прием пищи особенным событием, сообщает издание NEWS.ru.

Эксперт подробно раскрыла механизмы этого явления. Когда мы едим блюдо, приготовленное близкими (например, мамин суп из детства), мозг активирует воспоминания о безопасности и комфорте. Вкус становится своеобразным «носителем эмоций, усиливая удовольствие от еды.

Кроме того, по словам эксперта, дома блюда готовят с учетом личных предпочтений: бабушка может исключить из рецепта нелюбимый лук, а мама посолит еду так, как вы привыкли. В ресторане же блюда готовятся по стандартным рецептам без учета индивидуальных вкусов. Также близкие выбирают свежие продукты, не экономят на качестве и не используют вторичные жиры. Подсознательно это воспринимается как проявление заботы и любви, что дополнительно усиливает удовольствие от еды.

Милаева добавила, что в домашней обстановке мозг не занят анализом окружающей среды или контролем социальных ролей — человек чувствует себя в безопасности и расслабляется. В результате вкусовые рецепторы работают активнее, позволяя полнее ощутить вкус пищи. Кроме того, по ее словам, домашняя кухня обычно не содержит сложных вкусовых сочетаний — это делает блюда более комфортными для восприятия. В ресторане ситуация иная: внимание рассеивается из‑за обстановки, общения, необходимости соблюдать социальные нормы. Из‑за этого восприятие вкуса становится более поверхностным, а еда — менее запоминающейся.

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