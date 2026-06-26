Предложен рецепт самых полезных котлет

Самые полезные котлеты готовятся из свежего домашнего фарша, считает врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

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По его словам, оптимальный вариант — это фарш собственного приготовления, в который входит мясо, специи, лук и, для клейкости, яйцо. Соль добавляется по вкусу, пишет aif.ru

Такой белковый продукт, отметил специалист, хорошо усваивается желудочно-кишечным трактом и приносит организму реальную пользу.

Ранее сообщалось, что врач назвала уличные перекусы, убивающие здоровье. Среди самых рискованных вариантов врач назвала шаурму, хот-доги и сэндвичи с обилием соусов — в них микроорганизмы плодятся особенно активно. Не менее коварны нарезанные арбузы, дыни и фруктовые салат.