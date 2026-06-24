Три пошаговых рецепта блюд из молодого картофеля

Что приготовить из молодого картофеля: 3 пошаговых рецепта
Ловите рецепты, которые заставят вас взглянуть на привычный овощ по-новому.
«Сезон молодого картофеля сейчас в самом разгаре. Чаще всего корнеплод отваривают и подают с укропом и маслом, но есть способы приготовления поинтереснее», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru
В молодом картофеле меньше крахмала, чем в корнеплоде прошлогоднего сезона, а также больше витамина С и калия. Эти нутриенты и витамины поддерживают работу сердца и помогают выводить лишнюю жидкость, а ещё укрепляют иммунитет. Кроме того, тонкая кожура содержит клетчатку, которая полезна для пищеварения. Главное — не чистить овощи, а только хорошо помыть, чтобы сохранить максимум пользы.
Рецепты блюд с картофелем
Молодой картофель, запечённый с розмарином и чесноком
- Порции: 2-3.
КБЖУ на 100 г
- Калорийность: 185 ккал.
- Белки: 3,2 г.
- Жиры: 10,5 г.
- Углеводы: 19,8 г.
Ингредиенты:
- молодой картофель (мини) — 700 г;
- морская соль — 90 г;
- говяжий или утиный жир — 70 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- розмарин — 3 веточки;
- цедра лимона — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Тщательно вымойте картофель, не снимайте кожуру.
- Мелко нарежьте розмарин.
- Очистите и натрите чеснок.
- Снимите цедру с лимона.
- Вскипятите воду в кастрюле и добавьте морскую соль.
- Положите картофель в кастрюлю и варите до полной готовности. Он должен легко прокалываться ножом.
- Откиньте на сито и дайте полностью обсохнуть.
- Растопите жир в сковороде. Добавьте чеснок, розмарин и цедру лимона. Прогрейте на слабом огне одну-две минуты до выраженного аромата, не допуская подгорания чеснока.
- Разогрейте духовку до 180°C в режиме конвекции.
- Переложите картофель в форму, полейте ароматным соусом и перемешайте. Запекайте 25-35 минут, периодически переворачивая, до золотистой корочки.
Подавайте горячим или тёплым в качестве гарнира или закуски.
Картофельный гратен
- Порции: 3-4.
КБЖУ на 100 г
- Калорийность: 165 ккал.
- Белки: 3,8 г.
- Жиры: 9,5 г.
- Углеводы: 16,2 г.
Ингредиенты:
- картофель — 800 г;
- сливки (20-30% жирности) — 400 мл;
- молоко — 100 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- сливочное масло — 20 г;
- мускатный орех — щепотка;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Очистите картофель и нарежьте тонкими ломтиками.
- Очистите чеснок. Разрежьте каждый зубчик пополам.
- Натрите форму чесноком, затем смажьте сливочным маслом.
- Выложите слой картофеля. Посолите, поперчите, добавьте немного мускатного ореха. Повторите слои, укладывая кусочки внахлёст.
- Смешайте сливки и молоко, залейте картофель так, чтобы жидкость почти покрывала верхний слой.
- Разогрейте духовку до 160-170°C в режиме верхнего и нижнего жара.
- Запекайте гратен полтора-два часа до мягкости. Поверхность должна стать золотистой, а сливки — загустеть.
Дайте блюду постоять 10-15 минут перед подачей. Нарежьте порционно.
Тёплый салат с картофелем, яйцом пашот и горчичной заправкой
- Порции: 2-3.
КБЖУ на 100 г
- Калорийность: 145 ккал.
- Белки: 5,2 г.
- Жиры: 9,8 г.
- Углеводы: 10,5 г.
Ингредиенты:
- картофель среднего размера — 550 г;
- яйца — 3 шт.;
- солёный огурец — 2 шт.;
- красный лук — 0,5 шт.;
- мини-шпинат — 90 г.
Для заправки:
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- мёд — 1 ч. л.;
- соевый соус — 1 ч. л.
Для варки яйца-пашот:
- уксус — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Вымойте картофель, обсушите.
- Выложите на противень и запеките в кожуре при 180°C до готовности (45-60 минут).
- Остудите, очистите и нарежьте крупными кусками.
- Порубите огурцы мелкими кубиками, лук — тонкими полукольцами.
- Промойте и обсушите шпинат.
- Смешайте в пиале оливковое масло, горчицу, мёд и соевый соус до однородности.
- Вскипятите воду, добавьте уксус. Сделайте в воде воронку вилкой или венчиком. Аккуратно вылейте яйцо в центр.
- Варите три минуты, затем достаньте шумовкой и промокните бумажным полотенцем.
- Соедините в салатнике тёплый картофель, огурцы и лук. Добавьте шпинат. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
- Выложите салат на сервировочную тарелку. Сверху разместите яйцо пашот. Подавайте сразу.
Молодой картофель — не просто гарнир на скорую руку. С ним можно экспериментировать так же, как с любым другим сезонным продуктом. Достаточно сменить технику или добавить новый соус — и привычное блюдо зазвучит иначе.