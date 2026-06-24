Три пошаговых рецепта блюд из молодого картофеля

Ловите рецепты, которые заставят вас взглянуть на привычный овощ по-новому.

© Чемпионат.com

«Сезон молодого картофеля сейчас в самом разгаре. Чаще всего корнеплод отваривают и подают с укропом и маслом, но есть способы приготовления поинтереснее», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru

В молодом картофеле меньше крахмала, чем в корнеплоде прошлогоднего сезона, а также больше витамина С и калия. Эти нутриенты и витамины поддерживают работу сердца и помогают выводить лишнюю жидкость, а ещё укрепляют иммунитет. Кроме того, тонкая кожура содержит клетчатку, которая полезна для пищеварения. Главное — не чистить овощи, а только хорошо помыть, чтобы сохранить максимум пользы.

Рецепты блюд с картофелем

Молодой картофель, запечённый с розмарином и чесноком

Порции: 2-3.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 185 ккал.

Белки: 3,2 г.

Жиры: 10,5 г.

Углеводы: 19,8 г.

Ингредиенты:

молодой картофель (мини) — 700 г;

морская соль — 90 г;

говяжий или утиный жир — 70 г;

чеснок — 4 зубчика;

розмарин — 3 веточки;

цедра лимона — 1 ч. л.

Способ приготовления

Тщательно вымойте картофель, не снимайте кожуру. Мелко нарежьте розмарин. Очистите и натрите чеснок. Снимите цедру с лимона. Вскипятите воду в кастрюле и добавьте морскую соль. Положите картофель в кастрюлю и варите до полной готовности. Он должен легко прокалываться ножом. Откиньте на сито и дайте полностью обсохнуть. Растопите жир в сковороде. Добавьте чеснок, розмарин и цедру лимона. Прогрейте на слабом огне одну-две минуты до выраженного аромата, не допуская подгорания чеснока. Разогрейте духовку до 180°C в режиме конвекции. Переложите картофель в форму, полейте ароматным соусом и перемешайте. Запекайте 25-35 минут, периодически переворачивая, до золотистой корочки.

Подавайте горячим или тёплым в качестве гарнира или закуски.

Картофельный гратен

Порции: 3-4.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 165 ккал.

Белки: 3,8 г.

Жиры: 9,5 г.

Углеводы: 16,2 г.

Ингредиенты:

картофель — 800 г;

сливки (20-30% жирности) — 400 мл;

молоко — 100 мл;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 20 г;

мускатный орех — щепотка;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Очистите картофель и нарежьте тонкими ломтиками. Очистите чеснок. Разрежьте каждый зубчик пополам. Натрите форму чесноком, затем смажьте сливочным маслом. Выложите слой картофеля. Посолите, поперчите, добавьте немного мускатного ореха. Повторите слои, укладывая кусочки внахлёст. Смешайте сливки и молоко, залейте картофель так, чтобы жидкость почти покрывала верхний слой. Разогрейте духовку до 160-170°C в режиме верхнего и нижнего жара. Запекайте гратен полтора-два часа до мягкости. Поверхность должна стать золотистой, а сливки — загустеть.

Дайте блюду постоять 10-15 минут перед подачей. Нарежьте порционно.

Тёплый салат с картофелем, яйцом пашот и горчичной заправкой

Порции: 2-3.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 145 ккал.

Белки: 5,2 г.

Жиры: 9,8 г.

Углеводы: 10,5 г.

Ингредиенты:

картофель среднего размера — 550 г;

яйца — 3 шт.;

солёный огурец — 2 шт.;

красный лук — 0,5 шт.;

мини-шпинат — 90 г.

Для заправки:

оливковое масло — 3 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

мёд — 1 ч. л.;

соевый соус — 1 ч. л.

Для варки яйца-пашот:

уксус — 1 ст. л.

Способ приготовления

Вымойте картофель, обсушите. Выложите на противень и запеките в кожуре при 180°C до готовности (45-60 минут). Остудите, очистите и нарежьте крупными кусками. Порубите огурцы мелкими кубиками, лук — тонкими полукольцами. Промойте и обсушите шпинат. Смешайте в пиале оливковое масло, горчицу, мёд и соевый соус до однородности. Вскипятите воду, добавьте уксус. Сделайте в воде воронку вилкой или венчиком. Аккуратно вылейте яйцо в центр. Варите три минуты, затем достаньте шумовкой и промокните бумажным полотенцем. Соедините в салатнике тёплый картофель, огурцы и лук. Добавьте шпинат. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Выложите салат на сервировочную тарелку. Сверху разместите яйцо пашот. Подавайте сразу.

Молодой картофель — не просто гарнир на скорую руку. С ним можно экспериментировать так же, как с любым другим сезонным продуктом. Достаточно сменить технику или добавить новый соус — и привычное блюдо зазвучит иначе.